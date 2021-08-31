穿越府城超震撼！ 台南鹽水岸內糖廠影視園區 「斯卡羅」拍攝場景令人嘆為觀止

現在要帶大家來看2021年公視年度大戲—斯卡羅在台南府城的拍攝現場-鹽水岸內糖廠影視園區。在還沒欣賞鹽水岸內糖廠影視園區前，可以先來看看Vicky的想法嗎（硬逼大家看就對了XD）。若說看了斯卡羅有什麼想法，那絕對是震撼，很值得看。一部影片中包含了五種語言的戲劇真的不是那麼好懂，不過，也正因為如此，我們不難想像當代背景與族群是多麼地多元。也更正是因為如此，為了權力，為了生計，更是為了自身的安全，兵戎相接的情況顯而易見，斯卡羅所說的正是這段歷史。

我們家文青哥很喜歡歷史，當然也閱讀了不少的歷史書，當Vicky邀請他一起看的時候，不到10分鐘的時間，他便說，清朝時期雖有將台灣納入版圖，然而由於台灣比較遠（邊陲地帶），所以清朝政府不會派兵駐守，所以常有打架，爭奪地盤的情況發生，目的是為了爭奪水源。文青哥所說的就和我所看的影評內容是雷同的，看來找他一起看斯卡羅是對的，大人小孩一起追劇就對了。

斯卡羅：播放時間

因為斯卡羅現正熱映中（於2021年8月14日起在公視主頻每週六晚上21-23點首播，LINE TV每週六22點播出，每週日18點於myVideo和Netflix上架新集數），目前Vicky僅能將岸內糖廠的拍攝現場先和大家分享，之後再仔細的和大家分享斯卡羅的內容。（以下照片取自公視臉書）

接下來會呈現給大家的是，府城街景、酒樓、藥材行、布莊、茶館、城門等，當然一定有蝶妹所待的海關醫館。文章後面還會加碼岸內糖廠影視園區附近的漂亮景點，鹽水火車站、倉庫樹屋等，現在就讓我們透過鏡頭一起更認識鹽水。

鹽水岸內糖廠影視園區：斯卡羅府城拍攝場景-茶館

大家說說看，這是不是真的很像古裝劇裡面的茶館。

倘若之後開放一般民眾參觀，這裡擺幾張桌子，店小二來幾壺茶，就是穿越時空的體驗啦。

鹽水岸內糖廠影視園區：斯卡羅府城拍攝場景-酒樓

一百多年前的酒樓畢竟和我們現代的無法相比，然而從照片中我們真的不難看出，這酒樓真的是誕生於一百多年前，看起來都不像是近年才蓋的。

走進酒樓，從內往外看，這根本就是在清朝時期。

鹽水岸內糖廠影視園區：斯卡羅府城拍攝場景-當鋪

這整個街景是完完全全從無到有，連地面都是整地後才鋪平的，真的超敬佩斯卡羅美術總監許英光先生，場景怎麼可以這麼寫實。

鹽水岸內糖廠影視園區：斯卡羅府城拍攝場景-當鋪

現在都是去超市買油，或是請宅配把商品寄到家，哪需要自己到油行。可是這油行，是不是就是超逼真的，Vicky也想到這邊買油了。

就連牆壁上張貼的告示都這麼逼真，據說岸內糖廠影視園區裡面所有的牌匾旗幟，甚至於傳單告示都超仿真，彷彿穿越時空，回到154年前的府城。

鹽水岸內糖廠影視園區：斯卡羅府城拍攝場景-城牆

這座城牆在斯卡羅的第一集就已出現，真的，岸內糖廠影視園區真的就有一座城牆，看了斯卡羅再去岸內糖廠影視園區看，真的很叫人興奮。

鹽水岸內糖廠影視園區：斯卡羅府城拍攝場景-海關醫館

來，我們現在就來看蝶妹在府城工作的地方-海關醫館。這間醫館看起來應該是一進的建物，不過由於寬度較寬，所以看起來腹地相當大。

仔細一看，海關醫館的字體是從右到左，遵循了國字的寫法順序，而Taiwan Customs Hospital則是由左到右，就是依照英文的敘述方式，看起來當時的府城就已經具有國際化的雛型了。

一走進醫館並不會直接看到醫生，或是診間，而是有一處類似休息區或等待區的地方，據說，在一百多年前的人比較不能接受西醫，為了先安撫病患的情緒，所以進屋後會先看到休息區。

在經過充滿綠意的院子，才會進到診間。

在這古色古香充滿綠意的院子，抬頭仰望晴空，遙想古人的生活起居，真有種穿越時空之感。

穿過院子才會到診間，這診間還擺著聽筒和鑷子等較為現代化的設備，由此可見，斯卡羅整齣戲不論是內容或是道具都很用心。

在診間的另一邊則有兩張病床和醫藥設備，一百多年前有這樣的設備真令人嘆為觀止。

在岸內糖廠影視園區還逛不過癮嗎？那就來鹽水車站和鹽水樹屋倉庫，這裡也好適合踏青和拍照呢！鹽水真的好有特色，下次我們還要到鹽水玩。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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