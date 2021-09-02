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嘉義文化路夜市必吃！人氣「蚵仔煎海產粥」營業至凌晨四點，煎虱目魚肚是經典

加小菲愛碎碎念 / 文、圖／加小菲

udn走美食／加小菲愛碎碎念

說到嘉義文化路夜市必吃美食，這間♥珍珍蚵仔煎海產粥♥肯定榜上有名，無論何時都大排長龍的人潮，加上一經過就會聞到的撲鼻香氣，真的讓人會忍不住跟著加入排隊行列。雖然招牌的海產粥我到現在還沒吃過，不過煎虱目魚肚、海產鍋燒烏龍麵、蚵仔煎都還蠻推薦的唷！！

第一次經過珍珍蚵仔煎海產粥，就被滿滿的排隊人潮給嚇到。明明吃得很飽～但硬是外帶了一份煎虱目魚肚回飯店吃，然後就愛上了！！！所以這次來到文化路夜市決定先去吃了點小吃墊肚子，接著8:20就來這裡等人家開攤啦，哈哈哈。

在等待攤位開張的時候就陸續有人入座，大家都想搶第一批來吃好料的。過了一會有店員來點餐，每個人都問完一輪之後，我真的很好奇他真的記得起來嗎？

珍珍蚵仔煎海產粥的招牌當然就是海產粥，另外還有鮑魚粥、烏龍麵意麵冬粉等選擇。

看到攤位上滿滿肥美的虱目魚肚就好期待。

一旁油鍋上煎到滋滋作響的虱目魚肚真的香氣超迷人。平常在家小菲也蠻愛煮虱目魚肚，不過通常我都是直接拿去氣炸～不然都會噴的到處都是（廚藝到底多差）

等到老闆終於擺好攤外之後大約十分鐘左右就開始陸續上菜啦！！！！結果工作人員還是一一問大家有沒有點虱目魚、蚵仔煎，所以根本就沒在記，只是統計數量而已啊，哈哈哈哈哈。無論是海產粥，還是烏龍麵都是這樣單鍋現點現煮。

雖說小小一鍋，但是配料完全不馬虎耶～蛤蜊、蚵仔、透抽、香菇放好放滿。

烏龍麵彈牙涮嘴～湯頭除了海鮮本身的甜之外，還加進了沙茶醬，相當的濃郁啊！！

幾乎每桌都會點的蚵仔煎，煎得恰恰，然後淋上超多醬汁，誠意滿滿。

軟Q的粉漿配上滑溜飽滿的蚵仔和爽脆青菜，表現也是挺不錯的。這道球哥自己一個人就吃掉三分之二，奇怪，你剛剛不是才吃完一大碗飯嗎？

讓我最心心念念的煎虱目魚肚真的是必點！必點！！魚皮煎到酥香吃起來還有點脆口感超正點。平常自己在家魚肚時不太會控制火侯～所以魚皮通常都乏人問津，但他們家的魚皮也太好吃！！卡滋卡滋的有點像餅乾。

再來正面的部分也是火侯控制得剛剛好，抹上薄鹽的虱目魚肚肉質紮實鮮甜～中間的魚肚化口軟嫩～是老饕最愛。 若是怕有腥味的話可以擠一點檸檬汁吃起來更香，不過魚刺的部分似乎沒有去得很乾淨～小菲在吃的時候還有些許小刺，但小朋友來的話還是要小心點囉！！！

珍珍蚵仔煎海產粥

地址：嘉義市東區文化路與中正路交叉路口

電話：05 223 3033

營業時間：20:30 – 04:00、週日營業到 00:00

公休日：每週二

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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