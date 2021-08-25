漫遊小鎮3.0／新港飴、板陶窯、百年廟宇 「嘉義新港」全台最大交趾陶重鎮

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

嘉義新港是全台灣最大的交趾陶重鎮，也是個藝術氛圍濃厚的小鎮。新港有歷史悠久的奉天宮、六興宮、大興宮、水仙宮等古蹟廟宇；也有如板陶窯、香藝文化園區、頂菜園等賦予傳統產業新生命的在地文化，歡迎旅人闔家來新港遊玩。-----------------嘉義縣新港鄉鄉長／林茂盛

【自行車道介紹】

新港自行車道

過去的台糖舊鐵道，如今已轉型為休閒的新港自行車道，總長度約4.8公里。以新港市中心為起點，沿途會經過菜公村、中洋村等地，最後抵達三間村。慢速遊覽新港小鎮，騎行於清新綠意的鄉間小路，讓心情格外放鬆療癒。

地址：嘉義縣新港鄉

【景點推薦】

奉天宮；圖片來源／嘉義縣新港鄉公所提供
奉天宮；圖片來源／嘉義縣新港鄉公所提供

奉天宮

聞名全台的新港鄉奉天宮是歷史悠久的三級古蹟，也是當地信仰中心，進而發展出繁榮商機，世界唯一御賜金花供奉在桌上的狀元虎也在這裡，欲知為何獨尊此處虎爺？歡迎親自來奉天宮一探究竟！鄰近精緻伴手禮人氣美食全台知名，鴨肉羹、阿燕豬腳、碗粿財、阿欽伯粉圓冰等，絕對讓旅人不虛此行。别坐在家裡了，快來畫出您專屬的藏「飽」圖吧！

地址：嘉義縣新港鄉新民路53號電話：（05）374-2034

【體驗推薦】

板陶窯

板陶窯致力推廣交趾陶文化，劃分為交趾陶剪黏工藝館、體驗工坊、工藝產品販售區、板陶屋餐廳與戶外庭園區。可以了解剪黏和交趾的文化發展，還可以體驗交趾陶剪黏DIY，以及自己動手做馬賽克、陶板畫和碗盤彩繪。

板陶窯；圖片來源／欣傳媒
板陶窯；圖片來源／欣傳媒

地址：嘉義縣新港鄉板頭村45-1、45-2號電話：（05）781-0832

【伴手禮推薦】

新港飴

新港飴是嘉義新港的在地特產，又被稱作「老鼠仔糖」、「雙仁潤」、「新巷飴」。使用麥芽糖、白糖、麵粉、花生仁等製作而成，口感軟Q彈牙，散發濃厚花生香氣。不僅是代代傳承的庶民點心，更是新港必買的伴手禮之一。

新港飴；圖片來源／嘉義縣新港鄉公所提供
新港飴；圖片來源／嘉義縣新港鄉公所提供

【交通】

開車：行駛國道1號→新港交流道→159縣道→新港鄉。

搭車：1、搭乘嘉義縣公車或嘉義客運（往新港）→新港鄉。2、搭乘台灣好行「故宮南院線」。

【自行車租借資訊】

板頭村歐風租車地址：嘉義縣新港鄉板頭村嘉74鄉道42-5號電話：（05）781-1500

板頭村金冠租車地址：嘉義縣新港鄉板頭村嘉74鄉道50號電話：0927-682-837

太興記腳踏車店地址：嘉義縣新港鄉新民路125號電話：（05）374-4298

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197139

伴手禮 客運 人氣美食

延伸閱讀

五倍券嘉市加碼2千元 嘉義縣國民黨無黨聯署提案跟進

偏鄉學生全國中小學科展大放異彩 嘉義縣6校獲獎

全面防堵非洲豬瘟 嘉義縣全面稽查廚餘養豬戶

嘉義山區發現骷髏頭 檢警相驗初判為5年前失蹤牛車伯

相關新聞

漫遊小鎮3.0／新港飴、板陶窯、百年廟宇 「嘉義新港」全台最大交趾陶重鎮

【達人帶路】 嘉義新港是全台灣最大的交趾陶重鎮，也是個藝術氛圍濃厚的小鎮。新港有歷史悠久的奉天宮、六興宮、大興宮、水仙宮等古蹟廟宇；也有如板陶窯、香藝文化園區、頂菜園等賦予傳統產業新生命的在地文化，

馳騁在南台灣最美秘境公路上！遺世獨立空靈感炸裂　眼前還有太平洋

依山傍海的台26線，被視為南台灣最美麗的秘境公路，短短9公里的路程，可以看見牡丹灣的多樣面貌，沿途還有不少值得停留的風景點，吹吹海風、看看風景，晴空萬里下，一望無際的蔚藍大海，頗為療癒。

終於確定！IKEA宣布前進嘉義市開全球首間「IKEA Hej行動商店」，開幕日、地點全都曝光

嘉義人終於等到了！之前就傳出IKEA將前往嘉義開設快閃店，如今消息正式曝光，IKEA將在嘉義市開設全球首間「IKEA Hej行動商店」，這將是IKEA首度開設的全新型態店型，而開幕日期將在9月8日周三正式開幕，至於地點，就選在嘉義市文化公園諸羅印象廣場，於文化路及康樂街口。

不一樣的2天1夜「嘉義深度之旅」！ 探索咖啡原鄉、走訪品嚐市區的歷史與美食

udn走跳旅遊／BEN & JEAN 說到嘉義會想到什麼呢！？雞肉飯、文化路夜市~~這些都是嘉義的代表之一。但很多人不知道嘉義咖啡也是另一項嘉義之光哦！這次我們就順著咖啡的香氣，走訪市區的

漫遊小鎮3.0／雲林斗六「老街文化巡禮」 休閒鐵馬道、甘甜文旦飄香

【達人帶路】 斗六市為雲林縣治所在，有太平老街古蹟巡禮、斗六棒球場、藝術水岸園區、湖山水庫自然環境教育等，還有眾多可口美味小吃，非常適合旅人攜家帶眷來斗六旅行，開心度過家庭歡聚時光。 【自行車道介

漫遊小鎮3.0／悠閒體驗「雲林口湖」漁村風情 嘗鮮烏魚子.馬蹄蛤風味餐

【達人帶路】 雲林口湖西臨台灣海峽，自然生態、漁產資源相當豐富，沿著口湖自行車道騎行，串接著海口故事園區、成龍濕地及椬梧滯洪池等地，途中不但可以欣賞一望無際的美麗海景，亦可體驗悠閒樂活的漁村風情，快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。