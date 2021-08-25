漫遊小鎮3.0／新港飴、板陶窯、百年廟宇 「嘉義新港」全台最大交趾陶重鎮

【達人帶路】

嘉義新港是全台灣最大的交趾陶重鎮，也是個藝術氛圍濃厚的小鎮。新港有歷史悠久的奉天宮、六興宮、大興宮、水仙宮等古蹟廟宇；也有如板陶窯、香藝文化園區、頂菜園等賦予傳統產業新生命的在地文化，歡迎旅人闔家來新港遊玩。-----------------嘉義縣新港鄉鄉長／林茂盛

【自行車道介紹】

新港自行車道

過去的台糖舊鐵道，如今已轉型為休閒的新港自行車道，總長度約4.8公里。以新港市中心為起點，沿途會經過菜公村、中洋村等地，最後抵達三間村。慢速遊覽新港小鎮，騎行於清新綠意的鄉間小路，讓心情格外放鬆療癒。

地址：嘉義縣新港鄉

【景點推薦】

奉天宮；圖片來源／嘉義縣新港鄉公所提供

奉天宮

聞名全台的新港鄉奉天宮是歷史悠久的三級古蹟，也是當地信仰中心，進而發展出繁榮商機，世界唯一御賜金花供奉在桌上的狀元虎也在這裡，欲知為何獨尊此處虎爺？歡迎親自來奉天宮一探究竟！鄰近精緻伴手禮、人氣美食全台知名，鴨肉羹、阿燕豬腳、碗粿財、阿欽伯粉圓冰等，絕對讓旅人不虛此行。别坐在家裡了，快來畫出您專屬的藏「飽」圖吧！

地址：嘉義縣新港鄉新民路53號電話：（05）374-2034

【體驗推薦】

板陶窯

板陶窯致力推廣交趾陶文化，劃分為交趾陶剪黏工藝館、體驗工坊、工藝產品販售區、板陶屋餐廳與戶外庭園區。可以了解剪黏和交趾的文化發展，還可以體驗交趾陶剪黏DIY，以及自己動手做馬賽克、陶板畫和碗盤彩繪。

板陶窯；圖片來源／欣傳媒

地址：嘉義縣新港鄉板頭村45-1、45-2號電話：（05）781-0832

【伴手禮推薦】

新港飴

新港飴是嘉義新港的在地特產，又被稱作「老鼠仔糖」、「雙仁潤」、「新巷飴」。使用麥芽糖、白糖、麵粉、花生仁等製作而成，口感軟Q彈牙，散發濃厚花生香氣。不僅是代代傳承的庶民點心，更是新港必買的伴手禮之一。

新港飴；圖片來源／嘉義縣新港鄉公所提供

【交通】

開車：行駛國道1號→新港交流道→159縣道→新港鄉。

搭車：1、搭乘嘉義縣公車或嘉義客運（往新港）→新港鄉。2、搭乘台灣好行「故宮南院線」。

【自行車租借資訊】

板頭村歐風租車地址：嘉義縣新港鄉板頭村嘉74鄉道42-5號電話：（05）781-1500

板頭村金冠租車地址：嘉義縣新港鄉板頭村嘉74鄉道50號電話：0927-682-837

太興記腳踏車店地址：嘉義縣新港鄉新民路125號電話：（05）374-4298

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197139