漫遊小鎮3.0／新港飴、板陶窯、百年廟宇 「嘉義新港」全台最大交趾陶重鎮
【達人帶路】
嘉義新港是全台灣最大的交趾陶重鎮，也是個藝術氛圍濃厚的小鎮。新港有歷史悠久的奉天宮、六興宮、大興宮、水仙宮等古蹟廟宇；也有如板陶窯、香藝文化園區、頂菜園等賦予傳統產業新生命的在地文化，歡迎旅人闔家來新港遊玩。-----------------嘉義縣新港鄉鄉長／林茂盛
【自行車道介紹】
新港自行車道
過去的台糖舊鐵道，如今已轉型為休閒的新港自行車道，總長度約4.8公里。以新港市中心為起點，沿途會經過菜公村、中洋村等地，最後抵達三間村。慢速遊覽新港小鎮，騎行於清新綠意的鄉間小路，讓心情格外放鬆療癒。
地址：嘉義縣新港鄉
【景點推薦】
奉天宮
聞名全台的新港鄉奉天宮是歷史悠久的三級古蹟，也是當地信仰中心，進而發展出繁榮商機，世界唯一御賜金花供奉在桌上的狀元虎也在這裡，欲知為何獨尊此處虎爺？歡迎親自來奉天宮一探究竟！鄰近精緻伴手禮、人氣美食全台知名，鴨肉羹、阿燕豬腳、碗粿財、阿欽伯粉圓冰等，絕對讓旅人不虛此行。别坐在家裡了，快來畫出您專屬的藏「飽」圖吧！
地址：嘉義縣新港鄉新民路53號電話：（05）374-2034
【體驗推薦】
板陶窯
板陶窯致力推廣交趾陶文化，劃分為交趾陶剪黏工藝館、體驗工坊、工藝產品販售區、板陶屋餐廳與戶外庭園區。可以了解剪黏和交趾的文化發展，還可以體驗交趾陶剪黏DIY，以及自己動手做馬賽克、陶板畫和碗盤彩繪。
地址：嘉義縣新港鄉板頭村45-1、45-2號電話：（05）781-0832
【伴手禮推薦】
新港飴
新港飴是嘉義新港的在地特產，又被稱作「老鼠仔糖」、「雙仁潤」、「新巷飴」。使用麥芽糖、白糖、麵粉、花生仁等製作而成，口感軟Q彈牙，散發濃厚花生香氣。不僅是代代傳承的庶民點心，更是新港必買的伴手禮之一。
【交通】
開車：行駛國道1號→新港交流道→159縣道→新港鄉。
搭車：1、搭乘嘉義縣公車或嘉義客運（往新港）→新港鄉。2、搭乘台灣好行「故宮南院線」。
【自行車租借資訊】
板頭村歐風租車地址：嘉義縣新港鄉板頭村嘉74鄉道42-5號電話：（05）781-1500
板頭村金冠租車地址：嘉義縣新港鄉板頭村嘉74鄉道50號電話：0927-682-837
太興記腳踏車店地址：嘉義縣新港鄉新民路125號電話：（05）374-4298
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197139
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言