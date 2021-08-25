馳騁在南台灣最美秘境公路上！遺世獨立空靈感炸裂　眼前還有太平洋

【圖／文：行遍天下】

依山傍海的台26線，被視為南台灣最美麗的秘境公路，短短9公里的路程，可以看見牡丹灣的多樣面貌，沿途還有不少值得停留的風景點，吹吹海風、看看風景，晴空萬里下，一望無際的蔚藍大海，頗為療癒。

馳騁南國遺世獨立海角天涯裡 短短9公里沿途多樣風景很值得停留

台26線旭海至港仔段雖然只有短短9公里，但自旭海漁港出發，一路上順著蜿蜒的公路，依山傍海而行，右側是層層疊伏的蓊鬱山丘、左側是一望無際的碧海藍天，加上沿途人煙稀少、車流稀落，車身其間，宛若來到遺世獨立的天涯海角，在大自然的沐浴下，生活煩心大小事，盡皆拋諸腦後，只為沈浸在那浮生半日之優閒。

隨處都是風景，開車的好處就是可以隨時停下欣賞美景。

旭海是位居台灣東南邊陲的一個小漁村，也是此次公路旅行的起點，由於高山屏障，外加地處偏隅，環境格外清幽，抵達後可以先下車舒展筋骨，並感受小漁村的空靈美感，村內還有相框與彩虹環兩座裝置藝術，惟受疫情管制影響，被纏上黃色封鎖帶，無法靠近⋯⋯。休憩過後，揮別旭海漁村，展開台26線旭海至港仔段之旅。

台26線起點的旭海，有兩處打卡熱點，其中一處的相框為設立較久，已從紅色轉為掛有漁船浮標的白色框。

旭海漁港的另一處打卡熱點是彩虹環。

車行台26線，遼闊無際的太平洋就在眼前，海天一色的美景，令人不自覺搖下車窗，讓帶有鹹味的海風灌進車廂，第一個停靠點是豎有牡丹灣告示牌的小型停車場，牡丹灣是這條海岸線的名稱，這裡有遍佈鵝卵石與群狀珊瑚礁的海岸，也有海蝕平台等天然景觀，比較特殊的是凸出於公路的牡丹灣鼻，猶如鼻尖挺直入海，地形險阻，透過空拍鏡頭，可看清海岸輪廓；進入港仔村前的港仔鐵馬休息站，是以空拍視角看這條公路的主要取景點，空拍機升空後，牡丹灣的誘人曲線盡入眼簾。

距旭海漁港約1公里的一座停車場，前方就是原住民稱為「瑪查蘭」的牡丹灣。

牡丹灣賞景點前約300公尺，形如鼻尖直挺入海，這段路未開通前行經時必須掌握潮汐，冒險通過，當地人稱「走湧仔」。

台26線71K附近，受落山風影響行程大片沙丘，乾枯木麻黃稀稀落落，烈日下與海風，宛若置身海邊沙漠。

抵達港仔村前900公尺處有兩座漂流木與茅屋搭建涼亭，可遠眺北起港仔鼻、南止於八瑤鼻頭的八瑤灣，風光秀麗。





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