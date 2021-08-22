漫遊小鎮3.0／雲林斗六「老街文化巡禮」 休閒鐵馬道、甘甜文旦飄香
【達人帶路】
斗六市為雲林縣治所在，有太平老街古蹟巡禮、斗六棒球場、藝術水岸園區、湖山水庫自然環境教育等，還有眾多可口美味小吃，非常適合旅人攜家帶眷來斗六旅行，開心度過家庭歡聚時光。
【自行車道介紹】
斗六古坑綠色休閒鐵馬道
位於斗六與古坑交界，鐵馬道共分為1條主線，加上延伸出的4條支線，總長度近30公里。起點從府文路廣場出發，途經江厝里迷你濕地、蜜蜂故事館、古坑綠色隧道等，終點為湳仔車站，沿路的鄉野風光引人入勝。
地址：雲林縣斗六市與古坑鄉
【景點推薦】
太平老街
太平老街全長約600公尺，始建於19世紀末日治時期，至今仍是斗六繁榮的商店街之一。老街上的樓房建築設計，多以巴洛克式風格為主體，採清水磚打造而成，運用泥座雕飾屋身立面，散發古色古香的懷舊氛圍。
地址：雲林縣斗六市太平路電話：（05）533-2000
【體驗推薦】
雅聞峇里海岸觀光工廠
占地廣達5公頃的雅聞峇里海岸觀光工廠，整體設計洋溢峇里島的南洋風情，規劃有茅草屋群、人造沙灘海岸、迎賓瀑布、藝廊空間、景觀花園等，漫遊其中紓壓又愜意。此外，亦提供香氛DIY課程，可提前預約報名體驗。
地址：雲林縣斗六市中興路333號電話：（05）551-1585
【伴手禮推薦】
何記手工日曬麵
目前已傳承至第三代，何記堅持手工日曬麵條，原料新鮮天然，不添加任何色素和防腐劑，兼具養生和美味。除了常見的白麵之外，店家還使用各式蔬果食材，研發出甜菜根、山藥、薑黃、仙草等特色麵條，風味選擇多元。
地址：雲林縣斗六市中興路113號電話：（05）557-3251
【交通】
開車：行駛國道1號→西螺交流道→台1線→台3線→斗六市。
搭車：1、 搭乘火車於斗六站下車。2、 搭乘台灣好行「斗六古坑線」。
【鐵馬驛站資訊】
雲林縣警察局斗六分局地址：雲林縣斗六市中山路88號電話：（05）532-2598
斗六派出所地址：雲林縣斗六市中正路7號電話：（05）532-2130
【自行車租借資訊】
宏翊自行車行地址：雲林縣斗六市文化路151號電話：（05）532-6179
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196758
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