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鹽雕、鹽山、鹽城堡！ 鹽續幸福雲嘉南  相約「濱海鹽樂園」

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲一見雙雕藝術季活動，是七股鹽山重要的年度盛會。 　圖：shutterstock╱來源
▲一見雙雕藝術季活動，是七股鹽山重要的年度盛會。 　圖：shutterstock╱來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】美麗的南臺灣，有許多濱海奇觀，隨著季節與創意，延伸出許多美麗景致！由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）所主辦的「2021一見雙雕藝術季」系列活動-鹽雕展，日前在台南市七股鹽山正式開展。

台南市黃偉哲市長表示，一見雙雕藝術季2021年是第10年舉辦，為成熟且有歷史傳承之活動，今年以鹽雕及漂流木雕為主題，更是環保再生的最佳展現，推薦大家來七股鹽山或是馬沙溝海洋休閒運動渡假中心看展，曬太陽吃美食，舒緩疫情所帶來的身心壓力。

台鹽公司吳容輝董事長表示，一見雙雕藝術季活動是七股鹽山重要的年度盛會，也是雲嘉南最具指標性的活動，配合活動台鹽公司會特別加碼優惠活動。

▲「濱海鹽樂園」有一系列相關藝術創作與體驗活動。 　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處╱提供
▲「濱海鹽樂園」有一系列相關藝術創作與體驗活動。 　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處╱提供

雲嘉南管理處徐振能處長表示，隨著疫情趨緩之際，雲嘉南管理處率先為大家開啟藝術、觀光新體驗，今年在七股鹽山運用約180噸的鹽規劃一系列凝聚歡樂，蘊育幸福的「濱海鹽樂園」，邀請大家來到鹽城堡-「我的幸福王國」、跟著喔熊組長與黑面琵鷺二位鹽選麻吉，踩著腳踏車暢遊台61幸福公路。

鹽元素帶來身心靈的Spa、提升自身的能量，搭配國人現在最需要的注射疫苗，鹽雕展館內也特別以漂流木製作了時下最夯的針筒，作品名稱「一臂之力」，鼓勵大家儘快施打疫苗，同時2020展館的作區「鹹鹹在家」也重新整理佈置，有著以鹽打造的洗手台來提醒大家勤洗手、還有守護台灣的醫護英雄們「台灣加油」等，歡迎大家來感受由鹽所散發的天然負離子，協助舒緩焦慮與壓力，讓人感到溫暖、放鬆與安心、幸福的力量。

今年一見雙雕藝術季除了全台獨有的鹽雕外，為呼應永續再生的環保理念，特別規劃以漂流木為創作主題，於馬沙溝海洋休閒運動渡假中心展出漂流木雕地景藝術（預計8月21正式開展），作為今年雙雕的主題。透過鹽與漂流木的藝術作品，結合觀光旅遊活動激盪新火花，展現雲嘉南觀光新「粒」量，充滿創新的雲嘉南濱海觀光新體驗。

此外，配合「2021一見雙雕藝術季」開展，「台灣好行-61西濱快線」及「61-1支線」已於8月14日正式復駛，西濱快線更與在地觀光圈業者合作，推出2款旅遊套票讓遊客能深度體驗台南西濱美景與美食，凡購買「北門秘境二天一夜小旅行（限量5組）」或「鐵馬漁村一日遊（限量20組）」每人即可獲得【旅遊防疫安全包】1份。

另由高鐵嘉義站出發，往嘉義東石及雲林口湖景點的「179養嘉湖口-幸福公車」也於8月14日恢復行駛，慶祝復駛免費搭乘優惠活動順勢延續至8月31日止；9月1日起路線將推出乘車1日券及3款優惠套票供遊客選購，凡於售票平台購買「海線雙人嘗鮮記（限量15組）」、「候鳥秘境追風趣（限量50組）」或「鹽工鰻魚幸福便當（限量20組）」每人即可獲得【旅遊防疫安全包】1份。

一見雙雕藝術季分別有2個展區，8月11日七股鹽山-鹽雕展開展，8月21日馬沙溝海洋休閒運動渡假中心-漂流木雕地景藝術展開展，後續還有DIY、自行車活動等，一連串的好康與相關活動內容、台灣好行等訊息，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩！！」臉書粉絲專頁查詢！

「雲嘉南，好好玩！！」https://www.facebook.com/swcoast/

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