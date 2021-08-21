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漫遊小鎮3.0／悠閒體驗「雲林口湖」漁村風情 嘗鮮烏魚子.馬蹄蛤風味餐

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

雲林口湖西臨台灣海峽，自然生態、漁產資源相當豐富，沿著口湖自行車道騎行，串接著海口故事園區、成龍濕地及椬梧滯洪池等地，途中不但可以欣賞一望無際的美麗海景，亦可體驗悠閒樂活的漁村風情，快來一趟口湖，享受一場海天一色的饗宴。-----------------雲林縣口湖鄉鄉長／林哲凌

【自行車道介紹】

口湖自行車道

口湖自行車道；圖片來源／雲林縣口湖鄉公所提供
口湖自行車道；圖片來源／雲林縣口湖鄉公所提供

口湖自行車道位於雲林西南側濱海，沿著海岸線騎行，串接海口故事園區、成龍濕地、椬梧滯洪池等地，全長約24公里，是台灣少有的濱海自行車道。途中可以欣賞一望無際的美麗海景，以及體驗悠閒樂活的漁村風情。

地址：雲林縣口湖鄉

【景點推薦】

成龍濕地

成龍濕地原為農耕地，因地層下陷嚴重，加上接續受到颱風侵襲，海水倒灌、積水不退，廢耕農地遂成為了濕地生態園地。不僅濕地植物生態豐富，還是絕佳的賞鳥景點，可以看到黑面琵鷺、彩鷸、短耳鴞等罕見野鳥的蹤跡。

成龍溼地；圖片來源／雲林縣口湖鄉公所提供
成龍溼地；圖片來源／雲林縣口湖鄉公所提供

地址：雲林縣口湖鄉電話：（05）797-0856

【體驗推薦】

馬蹄蛤主題館

馬蹄蛤常見於淡海水交界處或潮間帶，為紅樹林的生態物種之一。馬蹄蛤主題館除了有各式養殖貝類的介紹資訊之外，還有規劃下池摸蜆、貝殼DIY的體驗活動，亦可品嘗特色馬蹄蛤風味餐，適合全家大小一同來深度旅遊。

馬蹄蛤主題館；圖片來源／雲林縣口湖鄉公所提供
馬蹄蛤主題館；圖片來源／雲林縣口湖鄉公所提供

電話：（05）797-0503

【伴手禮推薦】

烏魚子

雲林口湖是台灣烏魚養殖的重要鄉鎮之一，每年可生產約百公噸以上的烏魚子。尤其是在金湖村裡，許多擁有數十年經驗的店家，以天然日曬方式製作烏魚子，不加任何防腐劑及色素，口感綿密彈牙，散發濃郁鮮美的香氣。

烏魚子；圖片來源／雲林縣口湖鄉公所提供
烏魚子；圖片來源／雲林縣口湖鄉公所提供

【交通】

開車：行駛國道1號→台78線→台61線→水井交流道→口湖鄉。

搭車：搭乘火車或高鐵於嘉義站下車→嘉義客運（往北港）→嘉義客運（往金湖）→口湖鄉。

【鐵馬驛站資訊】

地址：雲林縣口湖鄉港溪村海豐路51號電話：（05）797-0153

海巡署 金湖安檢所地址：雲林縣口湖鄉港溪村養魚路100號電話：（05）797-0152

【自行車租借資訊】

口湖遊客中心地址：雲林縣口湖鄉光明路163號電話：（05）790-6601

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196664

濕地 客運 漁村

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