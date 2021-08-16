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漢堡版大富翁！「2021府城漢堡節」聯名13家職人漢堡，一次集滿還能抽免費吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台南晶英酒店臉書專頁
圖／台南晶英酒店臉書專頁

漢堡控有福了！由台南晶英酒店主辦的「府城漢堡節」為每年夏季的重頭戲之一，今年因應疫情雖無法打造嘉年華野餐，仍攜手13家職人漢堡店家製成美食地圖，讓大家實際體驗漢堡版的「大富翁」遊戲。活動即日起開跑，一路截至8/29，比往年的3日快閃多了5倍的時間，台南人可以先就近吃一波。

台南晶英酒店為必經關卡，購買指定款漢堡，就能取得集點卡，展開漢堡巡迴。圖／台南晶英酒店臉書專頁
台南晶英酒店為必經關卡，購買指定款漢堡，就能取得集點卡，展開漢堡巡迴。圖／台南晶英酒店臉書專頁

為期兩周的「2021府城漢堡節」已重磅登場，台南晶英酒店此次攜手捷絲旅台南十鼓館、豐藏鰻魚料理專門、Serious Cafe 西瑞司、之堡· Zhizhi Burger、Mmm Brunch、Factory共嚐美式料理坊、BarHome X 啢啢餐桌、趣肯MaMa、Easy Yum、JuicyBurger朱熹漢堡 、AngryBurger美式餐廳及亞芙英式餐廳等在地人氣餐點，一同推出招牌特色漢堡，讓民眾享用美食還能參與遊戲集點並收穫回饋禮。

Easy Yum英式生菜蒜辣醬大雞腿堡109元吃得到。圖／台南晶英酒店官網
Easy Yum英式生菜蒜辣醬大雞腿堡109元吃得到。圖／台南晶英酒店官網
亞芙英式餐廳「雙層壞男孩」牛肉漢堡排淋上起司醬及第戎芥末醬，邪惡指數爆表。圖／台南晶英酒店官網
亞芙英式餐廳「雙層壞男孩」牛肉漢堡排淋上起司醬及第戎芥末醬，邪惡指數爆表。圖／台南晶英酒店官網

「漢堡大富翁」遊戲很簡單，8/29前只要至店家購買任一指定漢堡，即可獲得一枚認證貼紙，集滿5點不同店家的貼紙，9/15前憑卡可享回歸優惠；滿9點以上則可參與免費漢堡等抽獎，若一次吃遍13家還有機會免費再吃一輪，價值達3709元，饕客別錯過。另外提醒大家大部分參與店家集點漢堡需要提前預訂，若預備好參與活動出發前可先訂購囉！

台南晶英酒店「秘製香料羊肉口袋堡」。圖／台南晶英酒店臉書專頁
台南晶英酒店「秘製香料羊肉口袋堡」。圖／台南晶英酒店臉書專頁

漢堡大富翁店家地圖。圖／台南晶英酒店官網
漢堡大富翁店家地圖。圖／台南晶英酒店官網

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