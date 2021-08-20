從蛋餅到甜點，再用宵夜饅頭結束！台南一日遊滿滿精緻澱粉超過癮

跟著 Amanda Lee 於 2021-04-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 生哥豆漿店、於是麵包、離島咖啡 Hideout coffee （不定休）。

生哥豆漿店 | 1 小時

還記得國中上學時一定要穿越眾多西式早餐店，找到位離家最遠的中式早餐－永和豆漿，點一份燒餅油條＋豆漿，才能心滿意足地走向位於山上的國中；來到台南的我一定也不能錯過藏身在住宅區的排隊早餐名店－生哥豆漿店。 來之前一樣在網路上做了功課，大家都說他們的燒餅油條蛋餅真的很「巨」，一般男生吃一個就會很飽，那時候還很擔心自己吃不完一個。 設好目的地，導航引導我至一個住宅區，生哥的店一不小心真的會錯過，在外頭停車已經瞄到一片片手工餅皮疊地高高的在鐵桌前方，裡頭的店員就像是被餅皮打了馬賽客視角所及的範圍於肩膀以上。 走進店裡看了四周的環境，相較於以往對中式早餐店印象中生哥豆漿店更為井然有序，看了一下牆上的菜單，明明在去之前已經想好要點什麼但到了這還是掙扎了許久，最後還是點了燒餅油條蛋餅+豆漿🤣 扎實飽滿的燒餅油條蛋餅，燒餅與帶蔥蛋餅結合再包裹住現炸的酥脆油條絕對是完美搭配，吃兩口配上熱豆漿，不小心就默默一個人把它解決了，隔壁桌那對情侶點的東西和我一模一樣。 離開前還外帶了可遇不可求的蛋黃酥、芋頭酥餅、綠豆酥餅（到底多怕之後吃不到哈哈），走出店外才發現吃得真的飽，但也好滿足🥰 🍽燒餅油條蛋餅 $55 🍽豆漿 $20 🍽蛋黃酥 $30 🍽芋頭酥餅 $20 🍽綠豆酥餅 $20

於是麵包 | 1 小時

於是麵包店🥖🥯 位於北區巷弄間，跟著google map會到一個停車場（騎車要從食客炒飯旁的巷子進去。 這間也是我的麵包口袋名單，台南超人氣麵包店，回訪了好多次，建議大家能提前和老闆娘預訂麵包才不容易撲空，也能買到想吃的種類；我是通常會抓第一批剛出爐的時間去採買，但其實常常一開店就被搶空了。 基本上它們有的口味我都吃過了（很愛吃），其中我喜歡吃的是於是可可捲、海鹽捲、野生藍莓乳酪。 於是可可捲的內餡使用法芙娜巧克力，是一種帶有微苦甜口感的巧克力，若怕巧克力死甜的人完全可以放心購買，第一次吃到就愛上了。 海鹽捲有著鹹香的奶油味，麵包本身柔軟有嚼勁，小小一顆非常適合當早餐配咖啡。 野生藍莓乳酪外Q內鬆軟，內餡包了許多藍莓，乳酪餡是用北海道乳酪製作而成，藍莓配上乳十分得宜，唯一缺點就是這個口味價錢比較不親民。 🍽可可捲 $42 🍽海鹽捲 $35 🍽野生藍莓乳酪 $92

離島咖啡 Hideout coffee （不定休） | 3 小時

這是一間位於永康巷內的安靜小店，為什麼會特別強調安靜呢，詳情請參閱他們INSTAGRAM上的精選－登島規則📖 這次和朋友一起去離島咖啡，那時還很擔心會被趕出去（女生見面總是會聊個不停嘛），而且這次又是和吃貨好夥伴一起去，我們連吃個甜點都會在那邊分析口感，很認真的那種。 這次我們點了鐵觀音布丁、伯爵茶戚風以及冰淇淋布朗尼，雖然我們只有兩個人，但真的太難決擇要刪掉哪一項所以決定全包了；有看我其他食記的人應該會知道我超愛吃布丁，哪裡有傳聞好吃的布丁我就去哪裡！ 而這顆布丁是這三樣甜點中最讓人為之驚豔的！雞蛋香氣與微苦焦糖的搭配，再結合極少吃到的鐵觀音茶香布丁，上頭的鮮奶油也好吃得不得了，它是一顆細緻的布丁，幸福感極高的布丁🍮 🍽鐵觀音布丁 $90 🍽伯爵茶戚風 $130 🍽冰淇淋布朗尼 $140

《碳饅堡》豆漿宵夜早點 | 1 小時

最後還是要以碳水終結這一天（有始有終）😈 現點現烤的炭烤香饅頭，將冰奶油夾在裡面有點像台式的冰火菠蘿油；蛋餅外皮非常酥脆，是我喜歡的餅皮！ 這間晚上七點才開哦，推薦給宵夜不知道吃什麼的大家😋

@IG：amanda_stw

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