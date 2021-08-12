別只懂得沙鍋魚頭！「2021嘉義美食清單」 列給你，隱藏版豆花、涼麵也要吃

來到嘉義旅遊除了一覽風光明媚的景點外，絕對不能錯過的就是好吃又涮嘴的在地好味道！本篇特別搜集了8家位在嘉義的必吃美食，不僅有知名排隊名店，還有精緻的手作甜食，讓你在逛累了景點後還能吃到CP值超高的隱藏版美食。

林聰明沙鍋魚頭

圖/IG eateatforfun

林聰明沙鍋魚頭位於文化路夜市附近，是在地人與觀光客都推薦的必吃美食。充滿傳統風味的店面，每到用餐時間總是座無虛席，店家運用每天熬煮超過8個小時的豬大骨湯，搭配新鮮的蔬菜與大頭活鰱魚，讓魚肉的風味增添了不同層次，濃郁湯汁越喝越涮嘴，讓人回味無窮！

營業時間：星期一至日 14:00-22:00

地址：嘉義市東區中正路361號(近文化路口)

電話：05-2270661

新港生炒鴨肉羹

圖/IG alex_a.ni

來到嘉義旅遊可以到新港奉天宮參拜，除了香火鼎盛，附近的傳統美食更是滋味美妙。而最富盛名的便是香客大樓前的新港生炒鴨肉羹，看到滿滿的排隊人潮就知道抵達了！當香味撲鼻的鴨肉羹被端上桌，可以看到晶瑩的羹湯內有著滿滿的竹筍與鴨肉片，用料可是大氣又實在。

營業時間：星期一至日 07:30-18:30

地址：嘉義縣新港鄉中山路奉天大廈17號

電話：05-3747950

陳品豆花

圖/IG suilovefood

位在小內弄內的陳品豆花，是在地人與觀光客一致推薦的好味道！不僅有傳統口味可以選擇，更有香草鮮奶、芝麻糊以及金桔檸檬等等的創新豆花可以選擇，一碗25至30元的佛心銅板價，讓顧客能夠用輕盈的價格吃到店家自製的濃郁Q彈豆花，飽足又健康。

營業時間：星期一至日 11:00-22:00

地址：嘉義市西區成功街126號

電話：05-2161098

新生早點

圖/IG t0049530

來到嘉義旅遊，新生早點是絕對不能錯過的必吃早餐店，更是在地人從小吃到大的熟悉滋味。店家招牌便是峰炸豬排和自製胚芽蛋餅。炸得金黃酥脆的豬排搭配包裹著高麗菜絲，份量大又便宜，一份只要55元的蛋餅淋上順口的美乃滋，獨特好味道在口中迸發，來到嘉義一定要嚐嚐看。

營業時間：06:00-11:30（週二公休）

地址：嘉義市西區長榮街252號

電話：05-2285477

涼麵四味果汁

圖/IG w_inds81321

涼麵四味果汁是位於嘉義的五十年老店，現在的老闆傳承爺爺奶奶的好手藝，使用特製的寬麵以及淋上比例恰好的麻醬、蒜蓉、美乃滋，將風味濃郁的醬料吸附在Q彈帶有嚼勁的麵條上，份量充滿誠意。而人手一杯的四味果汁，融合四種新鮮水果的風味，充滿果香又冰涼解膩，更是來到此店必喝。

營業時間：星期一至日 09:00-19:00

地址：嘉義市西區信義路48號

電話：05-2851919

嘉義王媽媽牛雜湯

圖/IG sonnenkalb_

來到嘉義絕對不能錯過的就是隱藏在市場中的傳統美食，位於「東市場」的王媽媽牛雜湯，不管是平日還是假日總是大排長龍，小攤的菜色簡單，一樣湯品搭配一碗白飯，而現煮的牛雜湯更是老饕的最愛，略帶粉色的牛肉，在嘴中散發出新鮮的肉香和甜味，非常過癮。

營業時間：06:00-13:00（週一公休）

地址：嘉義市東區中山路199號

電話：05-2236660

先天宮廟口六十年蚵嗲老店

圖/IG celine.2099

位在東石漁人碼頭的先天宮廟口六十年蚵嗲老店，是在地人強推的鮮蚵料理名店，來這裡不怕吃不飽，只怕你的胃不夠裝滿琳瑯滿目美食，因為除了多種鮮蚵料理外，更有加入了在地新鮮食材的熱炒與現炸炸物。而外皮金黃酥脆的鮮蚵菜嗲是來這邊必點的美食，一份售價30元，CP值超高！

營業時間：10:00-19:00（週一公休）

地址：嘉義縣東石鄉東石村246號

電話：05-3732771

阿宏師火雞肉飯

圖/IG gracesays_matcha

來到嘉義必吃的美食不可缺少的就是雞肉飯了，而在地人一致激推的是位於火車站附近的阿宏師火雞肉飯。店面明亮乾淨的阿宏師火雞肉飯，還沒到午餐時間便人潮滿滿，一碗25元的火雞肉飯能夠吃到油量且充滿香氣的火雞肉，而底下的白飯也不容小覷，粒粒分明又彈牙，令人一碗接一碗！

營業時間：10:00-20:00

地址：嘉義市東區光華路108號

電話：05-2233467

延伸閱讀>>約會必去嘉義景點！一邊泡腳一邊賞夜景，抬頭就能看到銀河

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」