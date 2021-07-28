一不小心會錯過！台南秘境便當店「照燒燒肉飯」驚艷視味覺，大口吃肉超下飯

防疫期間外帶便當成了許多人的三餐日常，而台南就有一間隱身成功大學附近、東寧路地下道的便當店「前鋒廚房」，店面外觀看似不起眼，餐點卻極為吸睛，單看就刺激食慾，為在地人的愛店。

圖／口袋吃吃五十咩授權 圖／口袋吃吃五十咩授權

台南「前鋒廚房」地點位於轉角，路過若不多加留意就會錯過，成功走進這處秘境美食就會深陷它的魅力。店家中午提供的便當人氣極高，其中「日式照燒燒肉飯」只要75元，即可吃到份量十足的鹹香燒肉，每盒還會搭配蔬菜及鮮嫩滑蛋，加上黑豆形成可愛造型，搶眼配色先滿足視覺。實際味道亦不輸陣，主菜開胃，一吃就上癮。

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美食部落客五十咩7月實際走訪，同步買了另一款「滷丸雞腿飯」，同樣為75元，外帶回家仍可見亮眼色澤。他分享雞腿調味偏甜，口感若再軟嫩會更加，但表示滷丸吃起來有彈性，最後還能感受微微的辣味，搭配香氣濃郁的滑蛋，仍十分下飯美味。

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店面白天提供平日中午提供10款特餐外帶，豬排、鯛魚、蝦排都有，90元價位則有紅燒獅子頭飯、泰式腿排等升級版口味。到了晚間，還有更加豐富的現炒、現炸菜色、蓋飯等選項，待疫情穩定後也有望恢復內用。此外，店內招牌照燒豬肉也推出了冷凍調理包，讓饕客也能帶回家自己料理、加菜，台南人未來不妨將這家列入口袋名單，走過路過別錯過啦！

前鋒廚房

地址：台南市東區前鋒路112-1號營業時間: 11:00-14:00 17:00-19:00（週二、六公休）

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