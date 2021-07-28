快訊

東奧看見「台灣」好感動？他揭奧運政治殘酷

鴻海買疫苗被政府吃豆腐？沈富雄爆郭台銘深夜致電內幕

一不小心會錯過！台南秘境便當店「照燒燒肉飯」驚艷視味覺，大口吃肉超下飯

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／口袋吃吃五十咩授權
圖／口袋吃吃五十咩授權

防疫期間外帶便當成了許多人的三餐日常，而台南就有一間隱身成功大學附近、東寧路地下道的便當店「前鋒廚房」，店面外觀看似不起眼，餐點卻極為吸睛，單看就刺激食慾，為在地人的愛店。

圖／口袋吃吃五十咩授權
圖／口袋吃吃五十咩授權
圖／口袋吃吃五十咩授權
圖／口袋吃吃五十咩授權

台南「前鋒廚房」地點位於轉角，路過若不多加留意就會錯過，成功走進這處秘境美食就會深陷它的魅力。店家中午提供的便當人氣極高，其中「日式照燒燒肉飯」只要75元，即可吃到份量十足的鹹香燒肉，每盒還會搭配蔬菜及鮮嫩滑蛋，加上黑豆形成可愛造型，搶眼配色先滿足視覺。實際味道亦不輸陣，主菜開胃，一吃就上癮。

圖／口袋吃吃五十咩授權
圖／口袋吃吃五十咩授權

美食部落客五十咩7月實際走訪，同步買了另一款「滷丸雞腿飯」，同樣為75元，外帶回家仍可見亮眼色澤。他分享雞腿調味偏甜，口感若再軟嫩會更加，但表示滷丸吃起來有彈性，最後還能感受微微的辣味，搭配香氣濃郁的滑蛋，仍十分下飯美味。

圖／口袋吃吃五十咩授權
圖／口袋吃吃五十咩授權

圖／口袋吃吃五十咩授權
圖／口袋吃吃五十咩授權

店面白天提供平日中午提供10款特餐外帶，豬排、鯛魚、蝦排都有，90元價位則有紅燒獅子頭飯、泰式腿排等升級版口味。到了晚間，還有更加豐富的現炒、現炸菜色、蓋飯等選項，待疫情穩定後也有望恢復內用。此外，店內招牌照燒豬肉也推出了冷凍調理包，讓饕客也能帶回家自己料理、加菜，台南人未來不妨將這家列入口袋名單，走過路過別錯過啦！

前鋒廚房

地址：台南市東區前鋒路112-1號
營業時間: 11:00-14:00 17:00-19:00（週二、六公休）

延伸閱讀：

「美而美」進軍美國！網激推大冰奶揚名海外，鐵板麵250台幣才吃得到

全台20+連鎖餐飲「可內用」一覽！王品.藏壽司.馬辣即日開放，屋馬延長至8月回歸

便當 台南美食

相關新聞

一不小心會錯過！台南秘境便當店「照燒燒肉飯」驚艷視味覺，大口吃肉超下飯

防疫期間外帶便當成了許多人的三餐日常，而台南就有一間隱身成功大學附近、東寧路地下道的便當店「前鋒廚房」，店面外觀看似不起眼，餐點卻極為吸睛，單看就刺激食慾，為在地人的愛店。 台南「前鋒廚房」地點

跟著台南地陪尋美味出發！ 無名米糕CP值超高、免低消好店LULU&BUN_CAFE期待重啟

跟著 Amanda Lee 於 2021-05-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 無名米糕、LULU&BUN_CAFE、LULU&BUN麵包店。

跟著深度旅行家馬繼康遊台灣／無獨有「藕」 台南白河尋蓮啟事

在台灣談到蓮，一向有「南白河，北觀音」的俗諺，若想要賞蓮，就往白河去吧。

用料不手軟！台南首間低卡餐「日日好食」　80元份量大、肉超厚

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN 之前受到大家喜愛的市集新寵兒【日日好食】，雖然最近因為疫情的關係，暫時停止跑市集擺攤賣蘿蔔糕，但現在還是有持續在賣低卡餐喲。現在均一價80元，還提

微解封當哈利波特！台南十鼓「霍格華茲魔法工廠」開園，全新黃金貝殼沙池登場

全台配合微解封有條件開放部分景點，除了各地森林步道、樂園、農場控管人數開園，台南占地約7公頃的「十鼓仁糖文創園區」也同步回歸。不論是2021年打卡聖地「台版霍格華茲學院」，還是刺激的落體彈跳、天堂上的

台南微解封！ 人氣景點山上花園水道博物館、南瀛天文館 重新開園先預約

台南市道178，是一條蜿蜒入山的公路。小小的一條市道卻佈滿了博物館，除了山上花園水道博物館、南瀛天文館，還有左鎮化石博物館，並可一路延伸向玉井與龜丹溫泉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。