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微解封當哈利波特！台南十鼓「霍格華茲魔法工廠」開園，全新黃金貝殼沙池登場

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／十鼓仁糖文創園區官方IG授權
圖／十鼓仁糖文創園區官方IG授權

全台配合微解封有條件開放部分景點，除了各地森林步道、樂園、農場控管人數開園，台南占地約7公頃的「十鼓仁糖文創園區」也同步回歸。不論是2021年打卡聖地「台版霍格華茲學院」，還是刺激的落體彈跳、天堂上的鞦韆，甚至是全新黃金貝殼沙池都能一併體驗，防疫放電景點加一！

圖／十鼓仁糖文創園區官方IG授權
圖／十鼓仁糖文創園區官方IG授權

台南著名地標之一「十鼓仁糖文創園區」年初將二樓處改造成「霍格華茲魔法工廠」，逼真造景讓人秒飛哈利波特的魔法世界，曝光後即成IG最夯必訪，魔法長廊、飛天書本、景觀窗戶、懸空的飛天掃帚隨拍隨美，大小朋友都會愛。

除了魔法工廠，園區也提供蜜橋挑戰（蜘蛛人、飛天宅急便、糖晶落體、擎天之柱）、天堂上的鞦韆、鋼鐵鐳戰、透明攀岩牆、鼓墓奇兵、抱石攀岩場、撐篙划船、西拉雅小火車、擊鼓體驗及射箭場，還有微解封起最新開放的「黃金貝殼沙池」，讓悶壞了的小孩可久違在戶外感受迷你沙灘旅行。

圖／十鼓仁糖文創園區官方IG
圖／十鼓仁糖文創園區官方IG

因應三級防疫，360度VR虛擬極限體驗及幼兒體驗館暫停，而園區即日起截至7/26採限量入園人流管制，入園需全程配戴口罩並配合實聯制、社交距離1.5公尺等。另外，大門口因景觀工程改建無法使用，入園動線更改至由台糖警衛室大門、十鼓園區第二票亭入口進入園區，大家也可善用線上購票享優惠。

十鼓仁糖文創園區
地點：台南市仁德區文華路二段326號（鄰近奇美博物館、保安火車站）
防疫營業時間：每日10:00-17:20，最後售票時間至當日16:00，夜間星光全部暫停（截至7/26）
十鼓園區票價：全票399元、學生票380元、台南市民票300元，更多詳情或若有更動以官方臉書為準

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