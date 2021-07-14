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廢墟風天空之鏡！嘉義東石「水上古屋」成攝影聖地
嘉義近期有處攝影好手專屬秘境洗版各大社群，位於東石的水上古厝單看懷舊優美，搭配倒影猶如「廢墟風天空之鏡」，吸引不少在地人前去搶拍，但防疫期間可先線上看美照解饞，正式解封後再考慮順遊。
這處隱藏版景點位於東石鄉濱海線附近，放眼望去180度零死角視野寬敞遼闊，佇立水上的古屋讓人忍不住按下快門。而場景最吸睛的莫過於天空景致毫無保留地映照在水面，上下相呼應美不勝收。尤其從早到傍晚隨當日天氣不斷變色，化作一幅大自然畫布，加上廢棄古宅，增添廢墟美感，曝光後躍升為當地新亮點，令人期待疫後有望列入輕旅行打卡行程。
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