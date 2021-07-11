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15元「炙燒鮭魚」太佛心！台南全新握壽司店　預訂取餐防疫省錢又安心

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@tainan_hsien授權
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台南銅板美食無極限！早前曾為大家介紹「14顆40元」現蒸小籠包3元水餃，近期又有一家最新佛心價壽司店被挖掘，一貫炙燒鮭魚握壽司只要15元，還提供提前預訂取餐，消息一曝光立馬成為近期最夯防疫必吃。

圖／IG@foodife_mo授權
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新登場的「凱師傅炙燒握壽司專賣店」位於台南仁德區，平凡攤位主打平價日式美味，每貫最低10元起，菜單最貴的「醬燒干貝握壽司」也只要30元，等於用一般連鎖壽司最基本價位，就能吃得到進階版口味。而人氣最高的鮭魚壽司一貫15元，新鮮生食版或搭配炙燒都能滿足味蕾，加5元還能升級焦糖起司風味，讓口感更豐富，超值餐點激起許多人想全包走的慾望。

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值得一提的是，老闆也開放預訂取餐，建議在地居民提前一天或以上致電預訂，不僅能減少等待時間及降低感染風險，最重要的是能避免到現場撲空啦，小資鮭魚控千萬別錯過！

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廟口日式炸物（凱師傅炙燒握壽司專賣店）

地址：台南市仁德區保華路六號

營業時間：下午3點半～售完為止（週日公休）

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台南美食 壽司 銅板美食

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