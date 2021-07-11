15元「炙燒鮭魚」太佛心！台南全新握壽司店　預訂取餐防疫省錢又安心

台南銅板美食無極限！早前曾為大家介紹「14顆40元」現蒸小籠包、3元水餃，近期又有一家最新佛心價壽司店被挖掘，一貫炙燒鮭魚握壽司只要15元，還提供提前預訂取餐，消息一曝光立馬成為近期最夯防疫必吃。

圖／IG@foodife_mo授權

新登場的「凱師傅炙燒握壽司專賣店」位於台南仁德區，平凡攤位主打平價日式美味，每貫最低10元起，菜單最貴的「醬燒干貝握壽司」也只要30元，等於用一般連鎖壽司最基本價位，就能吃得到進階版口味。而人氣最高的鮭魚壽司一貫15元，新鮮生食版或搭配炙燒都能滿足味蕾，加5元還能升級焦糖起司風味，讓口感更豐富，超值餐點激起許多人想全包走的慾望。

圖／IG@tainan_hsien授權

值得一提的是，老闆也開放預訂取餐，建議在地居民提前一天或以上致電預訂，不僅能減少等待時間及降低感染風險，最重要的是能避免到現場撲空啦，小資鮭魚控千萬別錯過！

圖／IG@tainan_hsien授權

廟口日式炸物（凱師傅炙燒握壽司專賣店）

地址：台南市仁德區保華路六號

營業時間：下午3點半～售完為止（週日公休）

圖／IG@tainan_hsien授權

延伸閱讀：

．密集恐懼症慎入！50嵐也喝得到「豹紋珍奶」 隱藏版點法珍珠咬到飽

．麥當勞+肯德基「外送買1送1」、買CoCo吃必勝客「現賺606」！5大速食品牌優惠