阿里山微解封！日出美得令人屏息　疫後搭小火車來場完整版旅行

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2021-02-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 10 個景點，其中包含 燒肉觀止、觸口遊客中心、阿里山賓館。 古道 日出 小火車 芬多精

第 1 天

燒肉觀止 | 2 小時

這趟旅行的重頭戲之一「燒肉觀止」，餐廳位於飯店一樓。有專業的店員服務，在品嚐頂級烤肉饗宴的同時也不需要擔心沾上一身油味，套餐用華麗的煙燻干貝揭開這餐的序幕，我們加點了一瓶可樂，有別於一般的可口可樂，特別香，氣泡也不會太嗆，搭配一塊檸檬酸甜適中。從開胃菜、沙拉、多個部位的牛肉、魚、湯品、青菜到海鮮，上菜的速度不疾不徐恰到好處，雖然嘴巴一刻都沒有停下來過，吃得卻很愜意，美中不足的地方就是套餐沒有甜點！不過沒關係，等等還要去嘉義最熱鬧的文化街，需要留點胃呢！ 📍地址 嘉義市西區中興路467號 🕒營業時間 PM17:30-22:30(禮拜一至禮拜五) AM11:30-14:30、PM17:30-22:30(禮拜六、日) ☎️電話 05-2813355

觸口遊客中心 | 10 分鐘

請大家一定要在這裡停留一下，因為接著就要上山，還是1個半小時的山路喔！阿里山的山路是有名的崎嶇，所以容易暈車的朋友，也拜託一定要提前服用暈車藥，不然接下來會非常難熬的。

阿里山賓館 | 8 小時

大車沒辦法直街開到飯店，因為進山區必須轉乘飯店接駁車，再10分鐘就到咯！ 大約17:00抵達，當時的氣溫才攝氏8度！跟山腳下的20度差的非常多，大家趕緊把衣服、外套等保暖衣物往身上包，千萬別著涼感冒而壞了旅遊興致。 阿里山賓館分為歷史館和現代館，前者是台灣過去元首住過，擁有百年歷史，後者則是近幾年修建新蓋的，我們住在現代館8樓，有小陽台，面6樓中庭花園，太陽下山後花園步道兩側的路燈會點亮，淡黃色的燈光十分浪漫。 飯店的自助餐分為兩個入場時段，由於我們午餐吃得晚，晚餐時間就往後挪一些，吃飽飽再回到8樓走一走，那裡也有一個空中花園，可以直接眺望山景，晚上的阿里山沒有過多光害，這幾天天氣也很好，星星依稀可見。

第 2 天

阿里山火車站 | 40 分鐘

平日的阿里山人並不多，但由於需要搭接駁車到火車站，班次有限人數有限，建議早些下樓等候，火車車程大約40分鐘，為了能順利搭上火車而且能有座位，也是建議大家提早半小時到火車站，坐定位，聽著「控控、控控」的火車聲，又再次進入夢鄉。

祝山觀日平臺 | 2 小時

還剩一小時就要日出，等的時候並不無聊，但是卻會因為太冷而冷到受不了，很想趕緊下山，有多冷呢？草地上、石塊地和木欄杆上面會有一層薄薄的霜，而且清晨日出前正在融霜的時候，感覺特別的冷，所以一定要備足保暖衣物。 漸亮的天色很溫柔，大家盡情的在鐵道玩耍、跟火車合照和漫遊步道，今天的日出時間是7:03，7點整的時候大家屏氣凝神的注視同一個方向，就怕一閃神就錯過，好天氣，也會有50%的可能看不到日出，更別說從3952的玉山山峰出來，從昏暗的天色到看見曙光，最後圓滾滾的蛋黃衝出來那幾秒的瞬間，要身歷其境去感受才會懂得那份感動。

山賓餐廳 | 2 小時

補完眠剛好中午，搭上11:55的接駁車下山吃午餐，同時那裡有阿里山上唯一的一間便利超商，趕緊補貨咯！ 🍲山賓的必點招牌 — 石頭火鍋 是老闆娘親自熬煮的喔！在阿里山上能喝上一碗暖呼呼的熱湯，暖了胃還滿足了心放鬆了身體呢。 📍地址 嘉義縣阿里山鄉19號 ☎️電話 05 267 9633 🕒營業時間 週一-週日10:30–20:30

特富野古道 | 2 小時

根據阿里山國家風景區官網，特富野古道，舊稱水山古道，原是鄒族人早年開闢的獵徑，同時也用於通婚、探親或與異族交戰的道路。到了日治時期，古道的後段改建成為運送林木的「水山線」鐵路。特富野古道有兩處入口，一處是自阿里山鄉和信義鄉交界處的自忠進入，另一處則可以從阿里山特富野部落進入。 這次時間有限，我們從阿里山特富野部落進入，走至3公里處折返，中間不停留來回步程約2小時，古道前端較為平坦，沿路林木茂密，途中亦會遇上一些斷木總行交錯的躺在樹林中，別有意境，很多人會因此停留拍照。 古道僅有前後兩端設有廁所，全長6.32公里，建議大家，上完廁所再出發！

第 3 天

沼平公園 | 30 分鐘

集合前抓緊時間到附近走走，公園裡沿路有名人為此做的詩句或新詩，讓遊客一邊欣賞風景一邊朗誦，從不同角度欣賞沼平公園。

優遊吧斯 鄒族文化部落 YUYUPAS Cultural Park | 1 小時

阿里山上如仙境般的部落，鄒族文化部落位於海拔1300公尺，被群山和茶田環抱，佔地寬敞，綠意盎然，11:00園區內有演出，帶著大家認識鄒族文化，園區內豎立了一座巨大的男性生殖器，不要嚇到，其實無關猥褻，而是鄒族戶村的神器，而「YUYUPAS」是鄒族語，意思為「富足安康」，是他們的精神。 🎫門票 【平日】 一般票NT$300（含100元清潔費、200元抵用券） 優惠票NT$200（6歲以上，12歲以下、65歲以上。含100元清潔費、100元抵用券） 【大型夜間戶外實景秀】 一般票NT$400（含200元清潔費、200元抵用券） 🕒開放時間 周一至周五、周日 09:00~17:00 周六 09:00~21:00。 *每周六晚間於茅達諾劇場及茶園間舉行100分鐘大型演出「鄒族之夜」： 夏令：19：30-21：00 冬令：19：00-20：30

優遊吧斯 鄒族文化部落 YUYUPAS Cultural Park | 2 小時

在地的特色料理，食材和味道都很新穎，但是大家的接受度逼近滿分，沒有一道踩雷，園區內的合菜，非常推薦給大家，值得停留品嚐。

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