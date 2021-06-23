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不敵疫情！ 斗六「貴族世家」牛排館暫熄燈 網民嘆：美食回憶又少一家

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖/擷取自貴族世家牛排館斗六店粉絲專頁
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圖/擷取自貴族世家牛排館斗六店粉絲專頁
圖/擷取自貴族世家牛排館斗六店粉絲專頁

不敵疫情衝擊！雲林斗六經營20多年的知名「貴族世家」牛排館，日前於臉書公告6月30日起結束營業，蔡姓業者說，疫情看不到盡頭，無論店面有沒有營業，每月仍有大筆支出，他們夫妻積蓄都快賠光了，只好先暫時停業，未來疫情有轉機，重新開業也不無可能。

18日上午業者在臉書粉絲專頁公告，將於6月30日結束營業，消息一出，引起不少在地網友及饕客關注、表達不捨；有許多網友紛紛留言「好可惜」、「從小吃到大的童年回憶」、「美食又少了一家」表達震驚與不捨之情。

斗六貴族世家牛排館開業20多年，是自助中西餐吧檯的西餐廳，更有現在少見的歌手駐唱，是許多在地人與親友多年來聚餐的首選餐廳。熄燈消息傳出後，民眾感嘆又一家陪伴成長的美食餐廳消失了，也幫老闆加油打氣。

圖/擷取自貴族世家牛排館斗六店粉絲專頁
圖/擷取自貴族世家牛排館斗六店粉絲專頁

老闆指出，現在無論有沒有開店營業，每月的人事、水電、店租等費用加總起來就要50、60萬元，眼前只能先結束營業止損，已照勞基法及相關程序遣散10多名員，但多數員工在店內工作10幾年了，大家感情非常好，就像一家人，目前他想先讓員工好好休息、充電，希望疫情早日結束，以後有機會再重開店，讓他們還能有一起打拚的機會。

圖/擷取自貴族世家牛排館斗六店粉絲專頁
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