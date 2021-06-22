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疫後入住森林仙境！南投「最美玻璃屋」空靈照拍到飽，吊床上賞星星、睜眼看雲海

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@mandy__lyu授權、IG@yoyo_chang__授權
圖／IG@mandy__lyu授權IG@yoyo_chang__授權

三級疫情警戒超過一個月，在家防疫每日都渴望能盡快遠離塵囂為身心靈充電。今天先為大家推薦南投一處森林系隱世桃花源，入住享整棟玻璃屋，夜晚在星空下入眠、隔天再賞雲海，還能秒飛巴厘島拍經典鳥巢、野餐，看完就來超前部署幾個月後的解封行程吧！

圖／IG@yoyo_chang__授權
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此景點「瘋之谷」座落南投埔里桃米坑深山，原為私人宅邸，去年與九樹森林合作後才作為二館開放。大片原始肖楠林木環繞質感建築，全新玻璃白屋及黑色別墅相鄰，唯美設計及絕佳視野成為人氣最高的民宿，隨手滑皆可看見洗版IG的美照，疫情前都需要提前數個月才能預訂成功。

圖／IG@weiwei1202_授權
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兩棟玻璃屋走簡約精緻路線，透明落地窗採光極佳，白皙吊床設計睡床、獨立浴缸、泡泡球池亦是一大亮點，戶外還有網狀吊床，往外看幸運的話能遠眺山谷及雲海美景，夢幻組合太療癒。

圖／IG@mandy__lyu授權
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值得一提的是，森林園區內懸吊著大型鳥巢，為老闆從峇里島訂製空運回台，讓大家在台灣就能狂拍，可謂仙氣十足的重點場景。而每間房也會備好野餐風早餐，不必自備道具，早上十點睡醒就有佈置好的野餐墊和擺盤，負責動嘴和拍照即可，絕對是最佳旅行口袋名單必收！

圖／IG@mandy__lyu授權
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九樹森林 瘋之谷

地址：南投縣埔里鎮桃米里水上巷120號

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