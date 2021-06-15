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清水堂「爆量芒果冰、荔枝愛玉冰」外帶回家！線上預訂自取挺防疫又方便
台南冰品扛霸子「清水堂」憑藉大份量的美味及吸睛視覺虜獲大批粉絲，如今因應防疫三級警戒首度推出超猛外帶款，不僅有「荔枝愛玉冰」、伯爵奶蓋芋泥冰，夏天最夯的「布丁芒果愛玉冰」也重磅登場，霸氣用料就像整盒芒果吃到飽，所有品項提供「線上預訂」超方便，絕對是台南人消暑必備！
以愛玉冰發跡的「清水堂」每季冰品的配料、口味組合不斷升級，季節限定白草莓、水蜜桃、燒蕃薯烤地瓜應有盡有，今年夏天帶著「荔枝愛玉冰」及「愛文芒果冰」回歸，「荔枝愛玉冰」一杯90元滿出杯，也可選擇更大份的150元盒裝版，香甜荔枝配上沁涼愛玉冰超療癒。
此外，芒果控也等到了最愛系列回歸，清水堂日前推出隱藏版「芒果荔枝珍珠冰」，以淋醬刨冰為基底鋪上大塊新鮮愛文芒果及荔枝，再撒上小珍珠，一碗飽足感滿滿。而最受矚目的主角莫過於新開賣的「芒果布丁愛玉冰」，邪惡的芒果冰淋上芒果醬，加上整顆滑溜布丁，一人獨享220元飽到天靈蓋。除了電話預訂，店家日前也推出官方LINE開放線上預訂，列好品項數量及取餐日期時間，再到現場自取即可，還可使用保冰袋將冰品「護送」回家，超強防疫外帶冰饕客要把握！
清水堂
地址：台南市中西區中正路305號
營業時間：平日13:00-16:00；假日12:00-17:00（週二三公休）
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