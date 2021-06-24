小鳥胃慎入！台南府城巷仔旅行先筆記　一路吃喝再夜遊廟宇和老街

作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-05-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 小北家灶咖ZAOKA、可以住CANLIVE、筑馨居。 台南有許多很有意思的店面，都藏在只有機車或徒步進去才會發現的巷仔內，這次要帶大家玩的府城散步街區不是普遍知名的蝸牛巷、國華街或正興街，而是號稱台南人早餐廚房的水仙宮街區、曾為繁華五條港之一的信義街區（咕咾石街），沒有過度商業行為，而是保留當地人恬靜生活日常感，想要認識另一面的台南，就把你的步調慢下來，用走的吧！

第 1 天

小北家灶咖ZAOKA | 2 小時

小北家灶咖ZAOKA 「選用好食材，是一種對家的堅持。」第一站就來到台南近期最熱門的森林系早午餐，在花草植栽包圍之下，可以吃到一大盤由營養師把關過的豐富早午餐盤：羽衣甘藍／芝麻葉（玉美貝比綜合生菜）、水煮玉米筍、黃瓜切片、番茄切片、鳳梨切片、堅果與果乾、溏心蛋（森林放牧／人道飼養）、茶滷菜（杏鮑菇、紅蘿蔔）、地瓜、特製醬料醃製雞腿排（卜蜂雞腿肉）、以及一塊手工蔓越莓起司小饅頭和一碗味增湯。 林林總總，當他們上餐時，都會一個個食材與建議搭配的說菜描述，看得見的和看不見的都這麼用心，你怎麼可能不打從心底被他們所感動，而且重要的來了，一大盤早午餐，只要140元！！我只能說，拜託大家來吃，用心去品嘗他們的嚴選，讓一間餐廳重視食材價值的精神與態度，正確傳遞給更多人！

可以住CANLIVE | 2 小時

來台南旅行，不只百年老屋可以選擇，距離爸媽成長年代更近的半百老宅，若用一句話形容，那就是小巧玲瓏，幾乎是零裝潢打造一個家，僅靠家具而非裝潢層板的居家空間、磨石子地板的溫度和迴繞窄小的老宅動線，除了保存老宅的年代感，更多的是喚起我們童年印象中，爸媽訴說的那些兒時回憶； 藏身在海安巷弄的可以住canlive，一間採光明亮、簡單溫馨的安靜半百老宅，一次提供一組房客，共有2間雙人房、1間衛浴、1樓茶桌與客廳均可自由使用，屋內各處留著許多屋主小李對房客的小叮嚀或歷屆房客留言字條，那就來泡壺茶、打開音響，好好翻看一下，啊，突然某位街坊鄰居路過散步、談話聲起，我就好像真的是住在這區的台南人。

筑馨居 | 2 小時

來美食文化之都的台南，除了可以隨停隨吃路邊攤，台南朋友家戶總有幾個總鋪師手路菜的名單，筑馨居就是其中一間！坐在超過百年歷史的清朝古厝用餐，吃的是台南海產和家庭宴席才有的佳餚，上桌食材也很當令新鮮，其中我特別喜歡的是醉雞、蝦捲、薑炒虱目魚肚和東坡肉（拜託如果可以詢問店家的話，請一定要點這道超超超超下飯好吃），而甜點是古早味綿綿蜜蜜的豆花，我也非常喜歡！

風神廟 | 2 小時

許多台南藝文工作者都推薦的夜遊廟宇，風神廟，被稱作光之廟宇，夜間時分，泉州白色花崗岩石材建置的石坊，映上神靈界般的幾縷藍光，真的是太美太美了。

第 2 天

水仙宮市場 | 1 小時

台南朋友說水仙宮市場就是大家吃早餐的地方哈哈哈！數一數這裡大概有10幾間古早味早餐，尤其是阿松割包、金得春捲、富盛號碗粿連成的金三角，胃太小的人，可能這一輪就飽到晚上了！

麵條王海產麵 | 30 分鐘

但我自己特愛的是市場裡面的麵條王海產麵，因為我是麵控，他們家的麵怎麼吃怎麼涮口，QQ口感又很紮實，一口又一口的吸超爽哈哈！但別以為只有麵條厲害，他的湯頭甘甜、清燙豬肝和小卷都保有脆度，重要的是至少都給了5-6塊（豬肝大概有10幾塊），你可以乾的吃、湯的吃、或是分開吃，別傻傻看人家大排長龍排隊，你趕快去畫單吧！

七誠米粿 | 1 小時

這家也是可以住屋主小李推薦的，這口感超棒耶！外皮乾煎的焦脆又香，還有一顆煎蛋，配上肉燥筍絲羹湯一起吃，怎麼一點都不違和，七誠米粿完全顛覆我對粿類的想像，超好吃，太幸福的口感！ P.S.店家會加香菜，所以如果怕香菜者，記得跟店家說一下喔！

修安扁擔豆花 Xiu'an Douhua | 1 小時

據說是台南黑砂糖刨冰之中相當早期的攤販，門口還放古早時期的扁擔豆花桶讓觀光客拍照XD，來說說如何點餐，主要是分黑砂糖刨冰、手工傳統豆花兩類型，儘管整體有點偏貴，但是4色手作粉粿真的得吃，所以請點有關粉粿系列的冰品！你會驚豔的！

KADOYA喫茶店 | 2 小時

來台南沒吃甜點怎麼能走！！我們一行人往東門騎去，也就是成大的方向，因為據說那邊有一間總是座無虛席的復古又懷舊的日式和洋咖啡館，果然，13:00開始營業，我們13:08抵達，只剩下圍繞圓弧式吧檯的幾張咖啡色皮製高腳椅，其餘還有5-6張雙人/四人座位都已座無虛席！ 光看甜點櫃就讓人產生非常嚴重的選擇性障礙（但如果預算無上限就沒什麼好猶豫了XDD），有檸檬塔、栗子塔、巧克力塔、烤布蕾、乳酪蛋糕、蛋糕捲、可露麗，以及幾款比較特別也是讓人非常非常心動的甜點：焦麻三兄弟、聖多諾和達可瓦滋，建議點餐以套餐，也就是飲品+甜點一起，當老闆端上桌時，我想這就是一頓具有儀式感的午茶甜點，應該實現的模樣吧～

延伸閱讀：台南府城｜文青早午餐、復古下午茶、老厝辦桌菜、夜遊廟宇和老街的巷仔旅行

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