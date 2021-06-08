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想踩雷都難！台南人票選「42家牛肉湯」推薦清單　網：幸好我的第一名沒上榜

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
台南式公開的牛肉湯店，為其IG粉絲推薦之逾百家店面的前42名，強調純屬大眾口味投票，受限版面也有遺珠之憾。圖／灣裡 陳記善化牛肉臉書專頁、台南式IG@tainan_style、文章牛肉湯臉書專頁
台南式公開的牛肉湯店，為其IG粉絲推薦之逾百家店面的前42名，強調純屬大眾口味投票，受限版面也有遺珠之憾。圖／灣裡 陳記善化牛肉臉書專頁台南式IG@tainan_style文章牛肉湯臉書專頁

台南作為美食寶地，擁有數不盡的必吃小吃、餐點，其中「牛肉湯」更是許多人疫前出遊的朝聖目標。台南式粉絲團日前透過IG開放粉絲票選心目中激推的牛肉麵，今（8）日一口氣公佈42家推薦名單，更指出首度因票數過於平均無法排名，展現了台南任一家牛肉湯店都難以踩雷的高水準。

圖／台南式IG@tainan_style
圖／台南式IG@tainan_style

台南式公開的「台南人推薦的42間牛肉湯店」，由於票數平均難以排名，加上隱藏版的店家推薦，讓其得出在地人幾乎都吃自家巷口的牛肉湯的結論。42家清單中可見旅客都愛的「文章牛肉湯」、主打溫體牛肉的「阿裕牛肉涮涮鍋」、傳說中的「六千泓佐牛肉湯」皆上榜，也有不少內行饕客才懂吃的好康：「不允許阿財被報出來……」、「憶哥真的好吃」、「順福和順德真的超讚」、「258份量大高CP值」、「郭巧味才是真理」。

名單一出，吸引網友留言表示想照著名單喝一遍，讓粉絲感歎：「不知道為什麼 感覺發這篇文有喝不到牛肉湯的生命危險」。儘管已詳列42家牛肉湯店，仍有台南人因愛店沒上榜而鬆口氣，「幸好麻豆另一間口袋名單沒出現，不然已經生意很好以後人更多就更吃不到」、「還好我的第一名沒有在上面，這樣就不用人擠人了」、「還好我的愛店沒有被報出來，低調低調」。提醒大家防疫期間僅有居住台南的民眾方便就近外帶，喜歡牛肉湯的人可先收入美食清單，疫後一家一家踩點，短時間絕對喝不完。

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