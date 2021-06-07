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銷魂級「巨無霸布丁」飽到天靈蓋、「丹麥烤布丁」超療癒！台南2大銅板甜點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@hanyu_912授權、IG@iu0302授權
圖／IG@hanyu_912授權IG@iu0302授權

全台三級警戒二度延長至6/28，代表民眾的居家防疫生活同步加長，待在家覺得煩悶時，不妨就用甜點來療癒吧！今天跟大家分享台南2家人氣布丁，超猛﻿「巨無霸布丁」只要85元、現烤「丹麥布丁」誘人指數極高，近期輪到採購日時可考慮順便買份回家，補充糖分幫抗疫日子充電。

弘記美食店：巨無霸布丁

圖／IG@hanyu_912授權
圖／IG@hanyu_912授權

隱身「鴨母寮市場」內的「弘記美食店」除了販售經典尺寸的阿婆布丁與古早味甜湯，最受矚目的莫過於巨無霸尺寸的傳統手工布丁。光看照片可發現大小對比十分明顯，小顆一杯15元，巨無霸布丁也只要85元，4至6人分食都不是問題，極高CP值與浮誇視覺讓其近年於網上曝光後，吸引許多人慕名而訪。

圖／IG@hanyu_912授權
圖／IG@hanyu_912授權

美食部落客玉玉也分享，大布丁口感偏扎實、蛋香濃郁，加上底部苦甜風味的焦糖吃起來超上癮。提醒大家限定款大布丁每日約2至3顆，不想撲空建議提前預訂，外帶回家大小朋友一起吃。

弘記美食店
地址：台南市北區裕民街3號
營業時間：07:00-12:00（週ㄧ公休）

日子食作烘焙：丹麥烤布丁

圖／IG@iu0302授權
圖／IG@iu0302授權

台南另一知名麵包店「日子食作烘焙」提供多款品項，可頌、甜甜圈、經典麵包應有盡有，但若提到鎮店招牌非「丹麥布丁」莫屬。最夯布丁麵包以酥脆的丹麥麵包餅皮為基底，放入整顆手作滑溜布丁，鹹甜組合毫不甜膩。「丹麥烤布丁」每顆50元銅板價，排排坐的畫面更是洗版IG的必拍場景，在地人可以就近開吃，外地人先列入解封後首衝名單！

圖／IG@iu0302授權
圖／IG@iu0302授權

日子食作烘焙
地址：台南市安南區同安路342號﻿
營業時間：09：00-22：00﻿（週五公休﻿）

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