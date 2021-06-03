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台南「城西夢幻湖」網美打卡秘境先儲存！夢幻湖泊＋小船超吸睛
udn走跳旅遊／Kiwi
台南，總有很多小景點讓我們為之一亮，台南網美打卡秘境，城西夢幻湖，是個城市裡的忘憂山林，需要經過不少蜿蜒小路和遠離城市的喧囂，才能找到的秘境。這裏臨近鹿耳門又稱鹿耳門夢幻湖，座落的位置也剛好在鹿耳門溪與曾文溪出海口交界處，城西保安林區讓這裏留下一絲的隱蔽，更是讓這裏的生態極為豐富，形成一個海角樂園，常常都是攝影者來訪拍照，婚紗勝地呢。
我們透過導航來到了城西夢幻湖（鹿耳門夢幻湖），沿途會經過堤防，一直往西走，到盡頭就會抵達城西夢幻湖。
這裏猶如城市裡的秘境，佈滿整個木麻黃，森林系、樹林與水域，讓這裡生態也極為豐富，有著彈塗魚、招潮蟹。
曾文溪南堤燈塔
原先這裏是曾文溪南堤燈塔後來拆除變成景觀台，整個城西夢幻湖盡收眼底，絕對是要登上二樓的啊！
這裏人煙稀少，沒有被破壞的原貌呈現，上了景觀台可以看見夕陽，也可以看見曾文溪口的景緻，這裏也曾經是南瀛八景之，是個很漂亮的秘境。
陸地上種植台南最大片的木麻黃，也有很多生態在這，有機會真的要來逛逛啊！
小河景可是這裏才有的啊！
夢幻湖泊有條小船可以拍照，怎麼拍都很漂亮的呢！
中間小徑可以往前走，這裏很多生態，也請記得腳下的螃蟹跟魚啊！
我很喜歡這片防風林帶給我們的小驚喜，在嘉義台南這一代，為了防風定沙會種植樹木，變成一道保安牆來保護這裡的點滴，宛如生態樂園的地方，就留給你們繼續探索下去啦！
鹿耳門夢幻湖
住址：台南市安南區
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