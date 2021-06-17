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台南日式丼飯「牛丁次郎坊」直火炙燒好銷魂　雞白湯＋飲品喝到飽疫後必衝

台南先生 / 文、圖／台南先生

udn走跳美食／台南先生

現點現烤直火炙燒的日式丼飯專賣店，從路邊小攤販賣到變成連鎖品牌，各式嚴選食材搭配獨家秘製燒肉醬，內用還免費供應雞白湯、飲品喝到飽，超值佛心價最低只要120元，經常一開店就有客人上門。

店面外觀

使用台灣豬及美國牛肉

內用空間前後都有座位，還設有單人座位，一個人來吃飯也不尷尬，另外還有準備兒童座椅，貼心有加分。

內用提供雞白湯跟飲品無限暢飲喝到飽。

每一份餐點都是現點現炙燒。

燃‧極黑貝身戰斧牛排丼（每日限量）

整塊戰斧牛排烤好切塊後直接擺在碗裡，看起來就超豪邁，一頭牛只能切出10到12客戰斧牛排。

選用牛肋脊背將近16oz的重量，肋眼部位吃起來特別肥嫩又帶有肉汁。

骨頭旁邊還保留一點肉，讓愛啃骨邊肉的族群也能吃得滿足。

炙燒安格斯黑牛後腹肉丼（極盛）

選用美國CAB認證的安格斯黑牛胸腹肉部位，切成標準0.2cm的肉片，沾上牛丁秘製燒肉醬，再經過大火炙燒，一上桌就聞到撲鼻而來的肉香味。

京都次郎黑豚丼

選用台灣豬且具有產銷履歷的豬五花部位，油脂香氣滿溢，口感肥而不膩

肥前屋油香叉燒丼

整條叉燒小火慢滷，切片後經過大火炙燒現烤逼出油香，紮實香Q有嚼勁

炎神炙烤霜降牛排丼

採用美國CAB認證prime等級的安格斯黑牛，搭配獨家秘製燒肉醬，炙烤約至5~6分熟，肉質軟嫩鮮甜帶點嚼勁

拾三香烤手羽先（一份6支）

手羽先就是雞翅的意思，以獨門香料醃漬過，再刷上特調燒烤醬，肉質軟嫩鹹甜交融帶有獨特香氣

南蠻椒麻炸雞

無骨雞肉搭配特調日式醬汁，甘甜味中散發淡淡花椒香氣，肉質鮮嫩不乾柴

胡麻時蔬

當季新鮮時蔬川燙，搭配風味香醇的胡麻醬，清爽又解膩

溫泉

實際出餐會另外盛裝，溫泉蛋混合著牛滷汁及越光米飯一起入口，吃起來口感更豐富

來店消費滿488元加打卡分享，送一份烤雞翅（截止日依店家公告為準）

Google評論送可樂／雪碧／溫泉蛋／溏心蛋（四選一）

菜單（2021年4月）

點一下看影片

牛丁次郎坊台南崇德支店

（內容如有異動，依店家公告為準）

地址：台南市東區崇德路409號

電話：06-2679449

營業時間：11:30~14:00；17:00~22:30

店家FB：https://www.facebook.com/beefsamurai16

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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牛排 美國 溫泉 烤雞 燒烤 台南美食

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