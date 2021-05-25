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探訪美食之都！吃遍台南道地小吃　再到「台版撒哈啦沙漠」拍美照

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

麥香濃早餐飲食店

位在台南應用科大附近的「麥香濃早餐飲食店」，可以說是在地學生最常吃的早餐之一，店內販售各式各樣的傳統早餐，招牌為店家特製的洋芋沙拉，使用美乃滋下去調製而成，吃起來十分的綿密滑順，洋芋沙拉不管是跟培根、蛋或是火腿都很搭，它也成為每個台南應用科大學生心目中懷念的滋味。

麥香濃早餐飲食店

店家地址：台南市永康區中正路898號

營業時間：平日6:00-18:00/假日06:00-14:00

萬紅刀切麵

萬紅刀切麵在開元路和北安路各有一家，而開元路這間則是它的創始店，萬紅刀切麵主販售麵食、湯類、餃類、餅類等四種類別，店內還有提供免費飲料無限暢飲，像是刀削麵、蔥油餅、牛肉捲餅還有少見的甜味手抓餅通通都是來店必點款，其中牛肉捲餅的口感厚實Q彈，以蔥油餅皮包裹著酸菜、牛腱肉片、蒜苗再刷上甜麵醬，整體風味絕佳，也成為許多人回訪的理由之一。

萬紅刀切麵-開元店

店家地址：台南市北區開元路380號

營業時間：11:00-20:40(每個月第一個星期一公休)

阿銘鱔魚意麵

來到台南總要來碗鱔魚意麵，否則好像沒來過台南，而這間在地老店「阿銘鱔魚意麵」位在長榮路與開元路口附近，從1992年開業至今已快邁入30個年頭，店內主要販售鱔魚意麵及麻油炒腰花等功夫菜，招牌鱔魚意麵裡的鱔魚切得大片又給的份量十足，口感軟實微脆，經過大火爆炒過後的洋蔥和青蔥香氣撲鼻而來，調味上比較沒有台南傳統印象的甜味，鹹香的口味令人著迷。

阿銘鱔魚意麵

店家地址：台南市北區開元路192號

營業時間：11:30-14:00/16:00-00:30

裕成水果行

台南民生路上的冰果室如雨後春筍般多，這條路可以說是台南水果店的大本營，而其中以高品質著稱的裕成水果行更是赫赫有名，不管是夏天或是冬天前來都可以見到絡繹不絕的人潮，店內的芒果冰、草莓冰等冰品都是人氣冰品，還有不分季節的紅豆牛奶冰及新鮮水果切盤也十分受歡迎，雖然價格上有點偏貴，但是因為料好實在還是備受饕客們的喜愛。

裕成水果行

店家地址：台南市中西區民生路一段122號

營業時間：12:00-01:00(每周一公休)

林家白糖粿

台南友愛街上有一間開賣近六十年的林家白糖粿，販賣的是南部特有炸長糯米的在地甜點，除了白糖粿外，還有販售芋頭餅及蕃薯椪等小點，常客們總是會喊聲三種各來一個，不管是平日或是假日總可以見到排隊的人潮，白胖胖的白糖粿口感十分Q彈，有點像是炸麻糬又或者是炸湯圓的Q軟可口，可堪稱是南部的代表性傳統甜點，也成了每次來台南必吃的甜品之一。

林家白糖粿

店家地址：台南市中西區友愛街213號

營業時間：12:00-20:00

頂頭額沙洲

頂頭額沙洲是受到季風與地形雙重影響所形成的沙丘景觀，依照季節時有變化，隨著地勢高低起伏，稜線十分優美，一片荒漠的景觀在台灣實在難得一見，與鳥取沙丘有異曲同工之妙，並有著「台版撒哈拉沙漠」的美稱，適合夕陽西下時分前來拍照取景，連綿起伏的金黃沙漠，因光影的變化讓線條變得更明顯，讓人流連忘返。

小標文字頂頭額沙洲

景點地址：台南市七股區

台南旅行路線：麥香濃早餐飲食→萬紅刀切麵→阿銘鱔魚意麵→裕成水果行→林家白糖粿→頂頭額沙洲


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