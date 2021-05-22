虎尾必訪、斗六必吃！「雲林」兩天一夜慢活之旅 收獲滿滿

雲林一直以來都在「最不好玩的縣市」中榜上有名，究竟是真是假？今天就來趟雲林二天一夜，好好為雲林這被長時間誤解的縣市平反一下吧！

到達雲林的第一站建議先從虎尾玩起，這裡不但有遠近馳名的虎尾糖廠，還有雲林布袋戲館、雲林故事館等不錯的景點，但最推薦大家前往的，卻是文藝及歷史氣息濃厚、曾是日軍基地的「建國眷村」。

很多人可能不知道雲林有眷村的存在，其實在日治時期，這裡是日軍海軍航空隊的訓練基地，也曾有神風特攻隊進駐；國民政府來台後，這裡遂成為全台規模最大的眷村，由四個村落組成。除規模宏大外，這裡防空洞、堡壘、消防池、軍帽式崗哨、民生水塔等設施應有盡有，是歷史愛好者的寶庫。

近年來眷村陸續改建，並朝文創園地的方向發展，建國眷村也有團隊進駐，打算將之改造成具有文化氣息的聚落。現在雖處於青黃不接的時刻，許多商店還未進駐此處，那些遺留下來的古蹟文物卻也很有看頭，建議搭配村內的導覽介紹一同看看，收穫想必會極為豐富。

建國眷村

地址：雲林縣虎尾鎮建國一村 55 號

去完建國眷村，接著可以前往虎尾的市區，這裡有一種超受歡迎的伴手禮：「虎珍堂」的地瓜糕點，是雲林值得一吃的好味道。建議選擇虎珍堂的「菓寮門市」購買，因為這裡不但有停車場，建築本身還是木造的日式老屋，離虎尾糖廠又近，可說是好逛好拍又好買的絕佳地點。招牌的現做「虎月燒」十分美味，類似於包裹了紅豆與地瓜乳酪的銅鑼燒，一個55元，並不是很便宜，但初次前來必定要來一個嚐嚐味道，是這裡的人氣小點心。

虎珍堂 菓寮門市

地址：雲林縣虎尾鎮中山路13號

營業時間：10:00-18:30

吃了點東西，肚子反而更餓了，是時候來吃正餐墊墊肚子，但不急著在虎尾吃中餐，可以驅車前往斗六，那裡有著在地人都愛吃的經典好滋味。斗六是雲林數一數二熱鬧的地方，這裡眾多的美食與景點都受到觀光客的喜愛，而「太平老街」則是其中的魁首，是來雲林必去的地方，因為「老街碗粿」就在這裡！

老街碗粿有三樣必吃：碗粿、蛋飯、關東煮。其中碗粿是招牌，不像其他南部碗粿那樣料多，但卻更加便宜，而且粿本身細緻潤滑又微Q，還帶點淡淡的酒香，非常涮嘴！碗粿份量不少，但當你好吃到想再點一份時，先別急，「蛋飯」才是主角。將炒得細細的蛋平舖在飯上，這看似簡單的食物卻有著驚人的美味，白飯用好米、炒蛋用好蛋，加上一點自製的醬料與辣椒，渾然天成的美好就是如此，配上關東煮裡的菜捲、魚丸、豆腐，一桌菜200元左右就這樣解決，便宜到讓人感動。唯一的缺點恐怕就是排隊的人龍太長了吧？

星空老街碗粿

地址：雲林縣斗六市太平路122號

營業時間：10:30-14:20 16:30-19:30 (週日公休)

吃飽又有力氣闖蕩雲林了！但還不急著上車，就在老街碗粿的附近還有一個景點，這裡的建築充滿日式和風，同時帶有些許的台式風情，這裡是「雲中街生活聚落」。身為一個文創園區，雲中街生活聚落的規模並不大，大約是三、四排長屋的規模，但店家卻各有特色，有點類似縮小版的嘉義「檜意生活村」，拍照起來也很有特色。尤其是那裡的咖啡堪稱一絕，坐在日式的木造建築中悠閒地喝著咖啡，偽出國的氛圍更濃了！

雲中街生活聚落

地址：雲林縣斗六市雲林路一段75巷7號

營業時間：11:00-19:00 (週一公休)

接著前往晚上住宿的地點，或許會有人覺得太早回飯店會不會太無聊？那可不會！「華山觀止」是雲林首屈一指的優質飯店，這裡的設備絕對讓人滿意。無論你是網美出遊、攜伴度假還是闔家旅行，從大人、小孩到老人，「華山觀止」都超適合你！僅有23間房間的華山觀止，不但房間寬敞舒適，還有戶外浴缸可以泡澡，向外望的雲林夜景同樣相當迷人，是理想的住宿選擇。

小朋友來這裡玩有套圈圈、桌上足球、沙坑等設施可以盡情地放電；網美來這裡住也有愛心、馬車、鋼琴、生態池等打卡拍照好去處；老人家來這裡也有和緩的生態步道可以散步，晚餐更有半自助式的豐富美食可以選擇，來雲林務必要來華山觀止體驗一下！

星空華山觀止-虫二行館

地址：雲林縣古坑鄉松林路54-5號

隔日起床先不急著回家，在住宿地點的附近還有二個健行好去處，一個是文學步道，一個是華山小天梯。華山小天梯又稱為華山溪吊橋，從停車位置徒步走到吊橋處約1.5公里，需要注意的是車子不能開上去，不然會有無法會車、下不來的窘境。整體而言華山溪吊橋中規中矩，沿途步道景色也是普通，但從上而下的景致倒是值得一看，若有湍急水流可以一同入鏡，想必是極美的。附近還有一些商店與攤販可以逛逛，累了也有東西可以吃，算是功能十分齊全的一個景點。

華山溪吊橋-華山休閒農業區

地址：雲林縣古坑鄉華山村

「雲林的景點都是走小而美的路線，雲林美食都是走俗又大碗的路線」是這次的感想。當然這趟行程僅供大家參考一下，畢竟許多知名的景點並未涵蓋在此次旅程中，想再深入了解雲林之美的人不妨親自走一趟，這裡的美景美食不會讓你後悔的！

雲林2天1夜慢活路線

建國眷村>虎珍堂 菓寮門市>老街碗粿>雲中街生活聚落>華山觀止-虫二行館>華山溪吊橋-華山休閒農業區





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