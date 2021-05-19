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走入失落森林鐵道！「嘉義梅山 x 阿里山眠月線」不可思議的旅程

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作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-10-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 空氣圖書館 AIR LIBRARY、太平雲梯、泰興巖紫林雅居住宿 太興岩步道 雲潭瀑布 圓潭自然生態園區 太平雲梯 太平老街 野薑花步道。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

空氣圖書館 AIR LIBRARY | 1 小時

在眠月線前一天，先來些輕鬆的。我們到了梅山鄉太平村，這裡是雲霧的國度，政府在這裡蓋了一座全台最長也最高的景觀吊橋，吸引來自各地的遊客。翻越了三十六彎，我們到空氣圖書館裡晃晃。這裡其實是間餐廳，佈置的綠意盎然，開放式的空間給人一種清新放鬆的感覺，沒用餐來走走也是很愜意的！

太平雲梯 | 2 小時

太平雲梯長度達281公尺，海拔達到約1000公尺，橫跨兩座山頭，在太平這一側的我們甚至看不到橋對面的終點，霧氣讓整個走橋的氛圍略顯詭譎。朋友們說這座橋非常的穩固不太搖晃，想必對廣大的懼高症友是個好消息！我對這樣的高度算是得心應手，據說天氣好時，還可以遠眺至嘉南平原及台灣海峽，雖是雲霧繚繞，向下看是一片白茫茫，還是挺神秘美的！

泰興巖紫林雅居住宿 太興岩步道 雲潭瀑布 圓潭自然生態園區 太平雲梯 太平老街 野薑花步道 | 1 小時

今天天氣不太好，看不到豔陽高照且網路爆紅的太興岩步道，兩旁的茶園排列整齊，十分可愛，我們在這裡試飛了空拍機。

第 2 天

沼平車站 | 15 分鐘

本趟重點就是眠月線了，從山閣大飯店入口走到石猴車站，全程步行約是五到六小時，但我們總共花了七個小時的時間，因為山友頗多，鐵橋偶有塞車拍照要等待，但絕對非常值得！

塔山車站 | 幾秒

走在震災後退役的森林鐵道上，早上的陽光穿過高大樹木的樹葉撒落，沒有都市吵雜的聲響，只有一步一步前進的腳步聲與朋友間的談笑風生。穿越了數個隧道及崩壁，最為人知曉的高空鐵道橋也在其中。走在眠月線高空鐵橋，穿梭森林前進的同時，要低頭看著枕木，稍不專注聚焦，就會被木板下的高度震懾到腿軟。這趟還親眼目睹，山友在橋上跌倒相機墜谷，有夠驚險。

眠月石猴 | 幾秒

眠月的美，交疊了曾經的繁華與當今的幽靜，時間彷彿停留在鐵路最後一次坍方不復修的那年，只有植物持續生長與之共存，身在其中感覺滿滿的不可思議。謝謝好天氣及完美旅伴，一起經歷了非常值得的一趟旅程🤍

延伸閱讀：嘉義梅山 x 阿里山眠月線｜走入失落的森林鐵道

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