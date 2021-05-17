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愛上大自然！ 嘉義阿里山&奮起湖&森林小火車 人間仙境就在這裡

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作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-01-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 落羽松森林、彩虹吊橋、塔塔加夫妻神木。 之前飛到國外，遇到對岸同胞對於台灣🇹🇼的印象就是阿里山和日月潭，還對著我一字不漏唱完高山青😆（整個大鼓掌）👏，以前對於上山旅遊這件事兒沒有特別感興趣，可能因為年紀稍長😂😂開始愛上大自然，花草樹木河川山谷湖泊天然的療癒人心，這就是單純的美好。

第 1 天

落羽松森林 | 1 小時

門票一人💰50，有香蕉和紅茶可以享用，由於當天香蕉還沒熟無法食用，一串串綠色的香蕉掛著也是另類的裝飾品，場地不大，感受到業者的用心，很好拍照的地點。附近路旁的茶園美到簡直可以拍廣告了。

彩虹吊橋 | 2 小時

位於東埔溫泉♨️水源頭附近，步道前端為上坡道，後段為樓梯，最特別的在石洞區有當地原住民的無人商店，💰30元的愛玉，可以自助加山粉圓，甜湯可以自己調配糖水或是百香果，山泉水做的愛玉清涼又好吃😋。

塔塔加夫妻神木 | 30 分鐘

新中橫的景色太無敵，天氣變化多端，原本漫步雲端朦朧景色，過一個山頭就是陽光燦爛耀眼，由於寒流來襲木棧道上結了些霜，毫無阻力就在此獻醜了一小段舞蹈。

奮起湖老街大飯店 | 1 小時

奮起湖大飯店最著名就是古早味鐵盒的戰斧雙拼雞腿🍗便當$180和雞腿🍗便當$160，住客享$10元折價。 生意非常好，飯店大廳從早到晚一直都是滿滿的人潮，由於小睡一會後兩個葷食便當都已經賣完了只剩素食便當，素食便當也是沒有讓我失望，米飯Q彈，配菜新鮮。 由於房內有檜木桶，附贈泡湯包來給房客泡湯使用，天冷泡個溫暖的湯，再好好睡一覺是世界上最幸福的事。

第 2 天

優遊吧斯 鄒族文化部落 YUYUPAS Cultural Park | 2 小時

這地方美的太像畫😁YUYUPAS優遊吧斯在鄒族的語言的意思是祝你富足&幸福的意思，園區種植了各種花卉，一年四季都有各種不同種花開，五顏六色繽紛色彩，門票$300可以抵園區消費$100，鄒族回鄉青年園區導覽解說，假日有文化活動唱歌🎤跳舞表演，邀請民眾同樂跳牽手舞，由於山區氣候容易有落山風，當天風大冷到發抖，記得帶件保暖外套在身上哦。 喜歡原住民文化或是愛好品茶、咖啡☕️的朋友，來到阿里山遊玩千萬不要錯過這麼地方！

阿里山國家風景區 | 3 小時

無知的我一直以為阿里山是座山，阿里山並不是一座山的名稱，只是特定範圍的統稱，正確說法應是「阿里山區」，地理上屬於阿里山山脈主山脈的一部份，東鄰玉山山脈，北接雪山山脈。 森林小火車、神木、雲海、日出與櫻花，阿里山國家森林遊樂區，是台灣最具知名最受歡迎的森林遊樂區。由於園區廣大，實在怕累🤣搭電動接駁車到香林站吃便當，再步行神木群步道到神木站搭森林小火車下山，一切就是這麼的偷懶😅 之後回想挺後悔的，森林公園這麼美空氣中有許多的負離子，為什麼自己不多花點時間在園區走動😂😂好啦！為下次的旅行再接再勵。

延伸閱讀：嘉義阿里山&奮起湖｜南投落羽松一網打盡⋯人間仙境就在這裡

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阿里山 便當 神木

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