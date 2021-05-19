全台唯一無煎炸異國料理！台南「單賣共和國」老屋＋丹麥美食獨特組合

單賣共和國是來自丹麥的料理，因為帥哥老闆是丹麥人，除此之外更是全台『唯一』一間，無煎炸健康異國料理餐廳。真的僅僅只用天然食材與香料的融合並絞盡腦汁用健康的蒸、煮、烤等方式去取代高溫高油的料理，就可以如此美味且獨特。

位置：

位於台南東區林森路超巷弄內，第一次開車過去時還轉老半天才找到，還好這一棟北歐童話彩繪屋很搶眼，不然會更難找。必須值得一提的是，店家有自備專屬停車場而且很大！畢竟巷弄太難停車，這一點太太太加分了。

在台南 最值錢的就是老宅了！尤其是這種紅磚土牆小巷弄間的老宅。然後在這台南老宅內開的是北歐丹麥料理這樣，中西合併很混搭。

光是門口就很有戲，昏黃溫馨的燈光大門關緊緊，害我們一度想說所以到底該不該開門，很怕走錯。

台南老宅丹麥風！繽紛的丹麥設計風格，讓人一進店內就眼睛一亮。

老闆特地將丹麥傢具搬來台南老宅，這種混搭風，成為獨樹一格的特色。

沒去過丹麥所以不曉得這是不是丹麥風，但看起來整體就是粗獷隨性又帶點復古工業風。

無煎炸異國料理

以異國料理來說，我覺得單賣共和國 價格真的不貴，算平價，CP值很高。畢竟這丹麥料理也不是哪裡都吃得到的，有特色之餘還走健康煮藝。至於菜單還有含早午餐部分照片有點多，所以放在最下方不影響閱讀。

馬鈴薯佐蒜泥蛋黃醬 NT$.100元

澳洲馬鈴薯的口感比較綿密軟嫩，皮很薄透，料理起來其實比較容易，只要水煮或蒸一下就很好吃，而且連削皮都不用，直接吃也很可以。主廚以馬鈴薯的特性佐蒜泥蛋黃醬，看似簡單但風味無窮，堆疊出多層次的口感，真的很好吃。

鷹嘴豆泥沾醬拼盤 NT$.160元

鷹嘴豆泥是來自中東的食物，營養價值很高，口感滑順還有超濃厚獨特香氣，單吃其實不太習慣，搭配玉米脆片比較涮嘴，但我也沒有很愛就是了。

歐式手作經典麵包 NT$.85元

我最喜歡這種口感柔韌咬勁十足的歐式手作麵包，烤過後還多點脆感，口感豐富有趣，加上主廚特製蒜奶醬更是好吃極了！丹麥料理的沾醬真的都很強。

店狗真的很親人，主動來討抱討吃，一點都不怕生。

香料無骨烤雞 NT$.320元

這香料無骨烤雞好吃不用我多說，看外表就知道了！而且烤雞想不好吃都不容易，加了香料去烤更是入味又多汁。但讓我們更驚艷的是烤蔬菜，連我最討厭紅椒的人都吃好幾塊，那個…老闆我比較想單點一盤烤時蔬XD。

香料燉羊肉 NT$.340元

用天然蔬菜的鮮甜與香料燉煮，軟嫩入味而且沒有羊騷味。搭配香料飯真的好吃，朋友瞬間掃盤，可見他有多愛。

主廚特製牛排 NT$.250元

朋友點的，牛肉本身帶點嚼勁，加上主廚特製醬汁。我本身不怎麼愛牛肉，但旁邊的烤時蔬我倒是偷吃了不少。

丹麥帥哥老闆就是想在台灣推廣健康的飲食生活型態，反對炸物及過多的料理用油的理念。

盡量以健康飲食、全手作，少油低鹽低糖 100%食物原型，無添加任何味素、人工香精 細心琢磨食物本身的鮮美，透過專業廚師設計，將之成為最天然的調味，這在台灣 尤其是台南真的是看似簡單但卻很不平凡的飲食文化革命。

此張照片與部分文字敘述來自官方粉絲團

菜單 MENU

飲料＆調酒系列

早午餐系列

單賣共和國

地址：台南市東區林森路二段190巷6弄32號

電話：06-2088663

營業時間

平日：18:00–22:30（每週一、二公休）

假日：10:00–14:30, 18:00–22:00

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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