快訊

疫情嚴峻！本土新增267 台南首見個案

疫情多點爆發！指揮中心宣布：全國一律升到第三級警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台唯一無煎炸異國料理！台南「單賣共和國」老屋＋丹麥美食獨特組合

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌

單賣共和國是來自丹麥的料理，因為帥哥老闆是丹麥人，除此之外更是全台『唯一』一間，無煎炸健康異國料理餐廳。真的僅僅只用天然食材與香料的融合並絞盡腦汁用健康的蒸、煮、烤等方式去取代高溫高油的料理，就可以如此美味且獨特。

位置：

位於台南東區林森路超巷弄內，第一次開車過去時還轉老半天才找到，還好這一棟北歐童話彩繪屋很搶眼，不然會更難找。必須值得一提的是，店家有自備專屬停車場而且很大！畢竟巷弄太難停車，這一點太太太加分了。

在台南 最值錢的就是老宅了！尤其是這種紅磚土牆小巷弄間的老宅。然後在這台南老宅內開的是北歐丹麥料理這樣，中西合併很混搭。

光是門口就很有戲，昏黃溫馨的燈光大門關緊緊，害我們一度想說所以到底該不該開門，很怕走錯。

台南老宅丹麥風！繽紛的丹麥設計風格，讓人一進店內就眼睛一亮。

老闆特地將丹麥傢具搬來台南老宅，這種混搭風，成為獨樹一格的特色。

沒去過丹麥所以不曉得這是不是丹麥風，但看起來整體就是粗獷隨性又帶點復古工業風。

無煎炸異國料理

以異國料理來說，我覺得單賣共和國 價格真的不貴，算平價，CP值很高。畢竟這丹麥料理也不是哪裡都吃得到的，有特色之餘還走健康煮藝。至於菜單還有含早午餐部分照片有點多，所以放在最下方不影響閱讀。

馬鈴薯佐蒜泥蛋黃醬 NT$.100元

澳洲馬鈴薯的口感比較綿密軟嫩，皮很薄透，料理起來其實比較容易，只要水煮或蒸一下就很好吃，而且連削皮都不用，直接吃也很可以。主廚以馬鈴薯的特性佐蒜泥蛋黃醬，看似簡單但風味無窮，堆疊出多層次的口感，真的很好吃。

鷹嘴豆泥沾醬拼盤 NT$.160元

鷹嘴豆泥是來自中東的食物，營養價值很高，口感滑順還有超濃厚獨特香氣，單吃其實不太習慣，搭配玉米脆片比較涮嘴，但我也沒有很愛就是了。

歐式手作經典麵包 NT$.85元

我最喜歡這種口感柔韌咬勁十足的歐式手作麵包，烤過後還多點脆感，口感豐富有趣，加上主廚特製蒜奶醬更是好吃極了！丹麥料理的沾醬真的都很強。

店狗真的很親人，主動來討抱討吃，一點都不怕生。

香料無骨烤雞 NT$.320元

這香料無骨烤雞好吃不用我多說，看外表就知道了！而且烤雞想不好吃都不容易，加了香料去烤更是入味又多汁。但讓我們更驚艷的是烤蔬菜，連我最討厭紅椒的人都吃好幾塊，那個…老闆我比較想單點一盤烤時蔬XD。

香料燉羊肉 NT$.340元

用天然蔬菜的鮮甜與香料燉煮，軟嫩入味而且沒有羊騷味。搭配香料飯真的好吃，朋友瞬間掃盤，可見他有多愛。

主廚特製牛排 NT$.250元

朋友點的，牛肉本身帶點嚼勁，加上主廚特製醬汁。我本身不怎麼愛牛肉，但旁邊的烤時蔬我倒是偷吃了不少。

丹麥帥哥老闆就是想在台灣推廣健康的飲食生活型態，反對炸物及過多的料理用油的理念。

盡量以健康飲食、全手作，少油低鹽低糖 100%食物原型，無添加任何味素、人工香精 細心琢磨食物本身的鮮美，透過專業廚師設計，將之成為最天然的調味，這在台灣 尤其是台南真的是看似簡單但卻很不平凡的飲食文化革命。

此張照片與部分文字敘述來自官方粉絲團

菜單 MENU

飲料＆調酒系列

早午餐系列

單賣共和國

地址：台南市東區林森路二段190巷6弄32號

電話：06-2088663

營業時間

平日：18:00–22:30（每週一、二公休）

假日：10:00–14:30, 18:00–22:00

粉絲團：https://www.facebook.com/thedanishrepublic

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

烤雞 早午餐 歐式 麵包 澳洲 台南美食

相關新聞

全台唯一無煎炸異國料理！台南「單賣共和國」老屋＋丹麥美食獨特組合

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 單賣共和國是來自丹麥的料理，因為帥哥老闆是丹麥人，除此之外更是全台『唯一』一間，無煎炸健康異國料理餐廳。真的僅僅只用天然食材與香料的融合並絞盡腦汁用健康的蒸

愛上大自然！ 嘉義阿里山&奮起湖&森林小火車 人間仙境就在這裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-01-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 落羽松森林、彩虹吊橋、塔塔加夫妻神木。 之前飛到國外，遇到對岸同胞對於台灣🇹🇼的印象就是阿里山和日月潭，還對著我一字不漏唱完高山青😆（整個大鼓掌）👏，以前對於上山旅遊這件事兒沒有特別感興趣，可能因為年紀稍長😂😂開始愛上大自然，花草樹木河川山谷湖泊天然的療癒人心，這就是單純的美好。

俗女養成記拍攝地！台南後壁「菁寮老街」一日遊，逛特色老店好懷舊

udn走跳旅遊／涼子是也 台南後壁菁寮老街早期是古官道台南府城到諸羅縣城的中途休息站，曾經相當繁華熱鬧，歷經時代變遷、歲月流逝，依舊保留許多以前的景觀建築，漫步菁寮老街彷彿走進舊時空，能夠細

高人氣必訪！台南「咖啡公路景觀餐廳」遠眺煙嵐雲岫的山巒美景

udn走跳美食／涼子是也 台南東山除了好吃的東山鴨頭外，各具特色的景觀咖啡館也是必訪景點。上次到台南東山走訪了174翼騎士驛站與仙湖農場，無論是玻璃天空步道、還是無邊際泳池都擁有絕美好拍照的夢幻

台南「府城美食地圖」無私公開！紮實肉圓、冰淇淋薏仁甜點統統要吃爆

跟著 Elena 於 2021-03-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 七誠米粿、台南武廟肉圓、Chun純薏仁。甜點。。 台南美食不私藏

藝文展覽+包場服務！ 幽靜日式建築裡嚐下午茶 「鷲嶺食肆」隱身台南巷弄間

udn走跳旅遊／魚妹 魚妹來台南旅遊好多回，這一次跟著研究所同學一起出遊意外認識了一個我從來沒去過的台南景點——鷲（ㄐ ㄧ ㄡ ˋ）嶺（ㄌㄧ ㄥ ˇ）食肆；由於我們一行團體人數眾多，在這裡包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。