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高人氣必訪！台南「咖啡公路景觀餐廳」遠眺煙嵐雲岫的山巒美景

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

台南東山除了好吃的東山鴨頭外，各具特色的景觀咖啡館也是必訪景點。上次到台南東山走訪了174翼騎士驛站與仙湖農場，無論是玻璃天空步道、還是無邊際泳池都擁有絕美好拍照的夢幻景色。這次挑戰的台南東山景點，則是人氣同樣很高的大鋤花間咖啡生態農場！

大鋤花間老闆原先是充滿文藝氣息的台北出版人，人生下半場轉換跑道來到台南深山內，不但打造出風景如畫的大鋤花間景觀餐廳，還有香濃的烘焙咖啡，來往旅客們能停在175公路來一杯咖啡的悠閒時光，生活際遇真的是很神奇呀～

大鋤花間地址是高原里109-17號，走關子嶺產業道路過來，看到下圖有「大鋤花間」招牌時，往右邊的小路開上去就是啦！

走進大鋤花間，大樹環繞的清幽環境，讓人不自覺緩下腳步。4月中的天氣不冷不熱，坐在樹蔭下有著微風吹拂很愜意自在。

大鋤花間除了大樹邊的露天座位，也有屋簷下的室內座位，即使天況不佳、下起雨來也是可以看風景拎嘎逼a~

視野最棒的露台座位，要從大鋤花間右手邊樓梯上去，才走過來旁邊的人立刻驚呼道：「這邊太美了吧！」

尤其是最底邊的座位，根本與山景零距離，只要天氣不要太冷太熱，與姐妹們坐這邊喝一下午咖啡我可以

我們到訪的這天雖然是陰天，拍不出豔陽高照的蔚藍，但能遠眺著煙嵐雲岫的山巒美景一樣很美好～

大鋤花間咖啡生態農場的菜單如下，點飲品會附一份小點心，可能是蛋糕或餅乾不一定。另外有提供火鍋、輕食、主廚套餐，要吃正餐也ok。

這次點的2種飲料附餐點心都是蛋糕，鬆軟古早味。

特調檸檬冰咖啡，一份180元。可能因為是景觀餐廳，我本來沒對它們家咖啡抱什麼期待，想不到檸檬冰咖啡還蠻好喝的耶！剛入口時有種類似檸檬紅茶的清香酸甜，後來咖啡的尾韻愈來愈濃厚，順口不苦澀，是我喜歡的類型。

水果茶，冰的一份150元。前陣子喝的水果茶，大部分都是以百香果為主要味道，茶香比較淡。它們家水果茶喝的出茶香，水果的酸甜濃度也有到位，五厚鈴～

咖啡製成不止採收搞剛，後續的水洗、日曬、蜜處理、去殼…各種處理程序也都是學問，難怪好的咖啡豆價位不菲啊～

大鋤花間老闆的咖啡豆獨門吃法，就是把龍眼肉往上撥，再把咖啡豆包進龍眼一起吃！

有試過吃包咖啡豆的巧克力，還是第一次吃包咖啡豆的龍眼，想不到微甜帶苦的味道也不錯耶！

來來來~老闆本人示範虹吸壺咖啡的煮法！第一次看虹吸壺的水位緩緩上升與攪拌後的咖啡快速下降，伴隨著咖啡香莫名療癒。

咸豐草花茶據說也是它們家招牌，冰的一份150元。我有喝到一小杯，淡淡花香、冰甜回甘很清爽。喜歡喝的話大鋤花間也有賣茶包可以回家泡～

茶包背面設計成名信片的圖案，想買來送禮、當旅程的記念品也不賴～

店貓出現可愛小貓咪完全不怕人，還會不時撒嬌好可愛啊～

很喜歡大鋤花間咖啡生態農場的環境氛圍，我跟 yashow 兩個人遠眺著無盡的山景，邊喝咖啡邊聊天好悠閒，而且這次喝到的飲品表現都不錯，會讓人想再訪喔！有計畫到台南東山玩的人，不妨可以來大鋤花間喝杯下午茶～

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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