俗女養成記拍攝地！台南後壁「菁寮老街」一日遊，逛特色老店好懷舊

台南後壁菁寮老街早期是古官道台南府城到諸羅縣城的中途休息站，曾經相當繁華熱鬧，歷經時代變遷、歲月流逝，依舊保留許多以前的景觀建築，漫步菁寮老街彷彿走進舊時空，能夠細細品味懷舊老街的獨特風情~

也因為菁寮老街的古早魅力，電影記錄片「無米樂」與前陣子火紅的台劇「俗女養成記」都曾來到台南後壁菁寮老街取景，如果你是個戲迷更是不容錯過啦！跟著文章來逛逛菁寮老街有哪些特色老店吧~

▌ 菁寮無米樂旅遊服務中心

逛老街前先帶大家看看「菁寮無米樂旅遊服務中心」，這兒除了提供旅遊諮詢服務外，也有廁所飲水機，帶小孩出門最常找的就是廁所跟水啦，有需要記得好好利用嘿~

旅遊服務中心的彩繪塗鴉牆鮮彩可愛，蠻好拍的喔！

▌ 福家碾米廠

藏身小巷內的福家碾米廠已經有近百年的歷史了，是台灣少數仍以木造機器碾米的傳統米廠，現場也有賣米：旁蜜(香米)2公斤冷罷摳(200元)；雜意賀(11號)1公斤喔雜摳(50元)……這價目表未免太趣味，啊母溝，頭家~不懂台語的沒辦法買捏。

▌茄芷工坊

茄芷工坊應該是我跟 yashow 在菁寮老街逛最久的店了，令人懷念的阿嬤茄芷袋怎麼可以有這麼多樣式，而且還蠻好看的耶！

從購物袋、面紙盒、零錢袋、書包、鑰匙圈…到飲料袋都有，而且加入傳統花樣、變化時尚，好看又不貴，喜歡的可以買回家。

▌阿進師爆米香

走出茄芷工坊，突然聽到有人大叫「欲磅啊！欲磅啊！」才發現是爆米香耶！記得小時候最愛吃這個了好懷念。

▌ 和興冰菓部

和興冰菓部是在地80多年的冰品老店，據說在以前阿公阿嬤那個時代，可是最熱門的約會相親場所。我想像了一下，應該是老時代的星巴克與春水堂吧好潮流~

和興冰菓部的菜單如下，招牌是香蕉冰與牛奶冰，價位很親民在20-40元之間，可惜我們趕行程沒時間停留，不然我一定要各來一份！

▌豐昌商店

豐昌商店就是因電影「無米樂」而走紅崑濱伯經營的商店，種植的米曾在2006年獲得全國冠軍，難過的是崑濱伯已於今年2月安詳辭世，但我相信他無米樂的老農精神會永留大家心中。

▌兩美理髮院

兩美理髮店同樣是有80多年歷史的老店，據說店內仍使用以前經典傳統的理髮椅，而它們家最熱賣產品是手工製的"鵝毛棒"(挖耳棒)，我好想買來用看看，可惜來的這天沒在賣。

走到「菁寮老街」街口這四個大字是許多人會拍照留念的地方，以前結婚需要的各種喜慶商品在這裡都買得到，所以也被叫做「嫁妝街」。

▌新源成布店

鮮彩的花朵圖樣是以前阿嬤時代最愛花布，看是要包包，還是棉被枕頭都找得到。

在這裡也有多人同腳、奶粉罐踩高蹺等傳統的古玩遊戲，平衡好的可以找朋友一起挑戰看看～

▌萬味香醬園

外觀傳統的木造老房子，是以古法釀造醬油的「萬味香醬園」， 品項從各種醬油、蔭油、辣椒醬到釀造醋都有，現場提供試吃有喜歡再買。

同時有賣小時候最愛的零食飲料，可以買來懷舊一下。

▌進成自轉車店

近百年歷史的進成自轉車店，主要以維修腳踏車的服務為主，像是補胎、換鍊條椅墊、修煞車…等。

▌金德興中藥房

有在看俗女養成記的應該對「金德興藥舖」有印象，傳統木造結構的老房子讓人一眼難忘，匾額上的「金德興謙記」是在 1925 年由書法家景塘所撰寫。

▌稻稻來

「稻稻來」取音自台語的慢慢來，給人一種慢活的純樸氣息，古早建築以前是「莊家古厝」，現在主賣「米麵包」、「米饅頭」等米製品。

老宅庭院、斑駁紅磚牆、傳統大紅轎……古色古香的環境很有味道，可惜我們停留的時間太短，沒辦法「稻稻來」，有機會再好好來逛一次~

走到菁寮老街末端有一些新開設的文創店舖，在老房子映襯下復古有魅力，如果以後相關特色店舖愈開愈多的話，一定更熱鬧好逛。

斑花農田是來自台南東山小部落的「斑芝花坑」，以天然蔬果製作的產品包含龍眼、蜂蜜、柳橙乾等。

其中我最有興趣的就是這罐柳丁果乾啦！採收自台南東山的新鮮柳丁製成，一罐80元。

陳年復古還加上叭噗的腳踏車，猜猜看是賣什麼東西的呢(當然不是見成傢俱行啦XD)……... 其實…是賣中藥香腸的耶！連個小吃都這麼好拍照。

▌義昌碾米廠

義昌碾米廠在去年7月才剛修復開放，如果在福家碾米廠沒機會參觀傳統「檜木碾米機」，這邊也可以看到喔。

檜木碾米機足足有兩層樓高，包含斗式昇降梯、選別篩、磨穀機、精米機、精米桶、細糠去除機、糙米磅秤…等各種精密裝置。

旁邊有賣咖啡與茶飲，可以在日式老宅悠閒喝一杯嘎逼嘛抹賣。

哇嗚~~是牛車耶據說這輛牛車可是菁寮老街碩果僅存的少數牛車了，果然一出場英姿颯爽的氣勢，立刻吸引大家的目光！

對了！菁寮老街的中餐，我們是在富貴食堂體驗古早味的割稻飯，有興趣可以點擊連結看富貴食堂食記！

我還蠻喜歡菁寮老街各種懷舊老店與古樸的街道氣氛，可惜這次待的時間太短了沒辦法慢慢逛，而且沒吃到和興冰菓部也讓我相當扼腕啊！下次一定要找機會再來菁寮老街逛逛~

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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