快訊

直播／本土暴增、還有132例感染源待釐清 陳時中記者會說明

台灣學生睡不飽！ 補習、學校兩頭燒 課業壓力「你累了嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俗女養成記拍攝地！台南後壁「菁寮老街」一日遊，逛特色老店好懷舊

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳旅遊／涼子是也

台南後壁菁寮老街早期是古官道台南府城到諸羅縣城的中途休息站，曾經相當繁華熱鬧，歷經時代變遷、歲月流逝，依舊保留許多以前的景觀建築，漫步菁寮老街彷彿走進舊時空，能夠細細品味懷舊老街的獨特風情~

也因為菁寮老街的古早魅力，電影記錄片「無米樂」與前陣子火紅的台劇「俗女養成記」都曾來到台南後壁菁寮老街取景，如果你是個戲迷更是不容錯過啦！跟著文章來逛逛菁寮老街有哪些特色老店吧~

▌ 菁寮無米樂旅遊服務中心

逛老街前先帶大家看看「菁寮無米樂旅遊服務中心」，這兒除了提供旅遊諮詢服務外，也有廁所飲水機，帶小孩出門最常找的就是廁所跟水啦，有需要記得好好利用嘿~

旅遊服務中心的彩繪塗鴉牆鮮彩可愛，蠻好拍的喔！

▌ 福家碾米廠

藏身小巷內的福家碾米廠已經有近百年的歷史了，是台灣少數仍以木造機器碾米的傳統米廠，現場也有賣米：旁蜜(香米)2公斤冷罷摳(200元)；雜意賀(11號)1公斤喔雜摳(50元)……這價目表未免太趣味，啊母溝，頭家~不懂台語的沒辦法買捏。

▌茄芷工坊

茄芷工坊應該是我跟 yashow 在菁寮老街逛最久的店了，令人懷念的阿嬤茄芷袋怎麼可以有這麼多樣式，而且還蠻好看的耶！

從購物袋、面紙盒、零錢袋、書包、鑰匙圈…到飲料袋都有，而且加入傳統花樣、變化時尚，好看又不貴，喜歡的可以買回家。

▌阿進師爆米香

走出茄芷工坊，突然聽到有人大叫「欲磅啊！欲磅啊！」才發現是爆米香耶！記得小時候最愛吃這個了好懷念。

▌ 和興冰菓部

和興冰菓部是在地80多年的冰品老店，據說在以前阿公阿嬤那個時代，可是最熱門的約會相親場所。我想像了一下，應該是老時代的星巴克與春水堂吧好潮流~

和興冰菓部的菜單如下，招牌是香蕉冰與牛奶冰，價位很親民在20-40元之間，可惜我們趕行程沒時間停留，不然我一定要各來一份！

▌豐昌商店

豐昌商店就是因電影「無米樂」而走紅崑濱伯經營的商店，種植的米曾在2006年獲得全國冠軍，難過的是崑濱伯已於今年2月安詳辭世，但我相信他無米樂的老農精神會永留大家心中。

▌兩美理髮院

兩美理髮店同樣是有80多年歷史的老店，據說店內仍使用以前經典傳統的理髮椅，而它們家最熱賣產品是手工製的"鵝毛棒"(挖耳棒)，我好想買來用看看，可惜來的這天沒在賣。

走到「菁寮老街」街口這四個大字是許多人會拍照留念的地方，以前結婚需要的各種喜慶商品在這裡都買得到，所以也被叫做「嫁妝街」。

▌新源成布店

鮮彩的花朵圖樣是以前阿嬤時代最愛花布，看是要包包，還是棉被枕頭都找得到。

在這裡也有多人同腳、奶粉罐踩高蹺等傳統的古玩遊戲，平衡好的可以找朋友一起挑戰看看～

▌萬味香醬園

外觀傳統的木造老房子，是以古法釀造醬油的「萬味香醬園」， 品項從各種醬油、蔭油、辣椒醬到釀造醋都有，現場提供試吃有喜歡再買。

同時有賣小時候最愛的零食飲料，可以買來懷舊一下。

▌進成自轉車店

近百年歷史的進成自轉車店，主要以維修腳踏車的服務為主，像是補胎、換鍊條椅墊、修煞車…等。

▌金德興中藥房

有在看俗女養成記的應該對「金德興藥舖」有印象，傳統木造結構的老房子讓人一眼難忘，匾額上的「金德興謙記」是在 1925 年由書法家景塘所撰寫。

▌稻稻來

「稻稻來」取音自台語的慢慢來，給人一種慢活的純樸氣息，古早建築以前是「莊家古厝」，現在主賣「米麵包」、「米饅頭」等米製品。

老宅庭院、斑駁紅磚牆、傳統大紅轎……古色古香的環境很有味道，可惜我們停留的時間太短，沒辦法「稻稻來」，有機會再好好來逛一次~

走到菁寮老街末端有一些新開設的文創店舖，在老房子映襯下復古有魅力，如果以後相關特色店舖愈開愈多的話，一定更熱鬧好逛。

斑花農田是來自台南東山小部落的「斑芝花坑」，以天然蔬果製作的產品包含龍眼、蜂蜜、柳橙乾等。

其中我最有興趣的就是這罐柳丁果乾啦！採收自台南東山的新鮮柳丁製成，一罐80元。

陳年復古還加上叭噗的腳踏車，猜猜看是賣什麼東西的呢(當然不是見成傢俱行啦XD)……... 其實…是賣中藥香腸的耶！連個小吃都這麼好拍照。

▌義昌碾米廠

義昌碾米廠在去年7月才剛修復開放，如果在福家碾米廠沒機會參觀傳統「檜木碾米機」，這邊也可以看到喔。

檜木碾米機足足有兩層樓高，包含斗式昇降梯、選別篩、磨穀機、精米機、精米桶、細糠去除機、糙米磅秤…等各種精密裝置。

旁邊有賣咖啡與茶飲，可以在日式老宅悠閒喝一杯嘎逼嘛抹賣。

哇嗚~~是牛車耶據說這輛牛車可是菁寮老街碩果僅存的少數牛車了，果然一出場英姿颯爽的氣勢，立刻吸引大家的目光！

對了！菁寮老街的中餐，我們是在富貴食堂體驗古早味的割稻飯，有興趣可以點擊連結看富貴食堂食記！

我還蠻喜歡菁寮老街各種懷舊老店與古樸的街道氣氛，可惜這次待的時間太短了沒辦法慢慢逛，而且沒吃到和興冰菓部也讓我相當扼腕啊！下次一定要找機會再來菁寮老街逛逛~

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

老街 老店 懷舊 冰品 星巴克 台南旅遊

相關新聞

俗女養成記拍攝地！台南後壁「菁寮老街」一日遊，逛特色老店好懷舊

udn走跳旅遊／涼子是也 台南後壁菁寮老街早期是古官道台南府城到諸羅縣城的中途休息站，曾經相當繁華熱鬧，歷經時代變遷、歲月流逝，依舊保留許多以前的景觀建築，漫步菁寮老街彷彿走進舊時空，能夠細

高人氣必訪！台南「咖啡公路景觀餐廳」遠眺煙嵐雲岫的山巒美景

udn走跳美食／涼子是也 台南東山除了好吃的東山鴨頭外，各具特色的景觀咖啡館也是必訪景點。上次到台南東山走訪了174翼騎士驛站與仙湖農場，無論是玻璃天空步道、還是無邊際泳池都擁有絕美好拍照的夢幻

台南「府城美食地圖」無私公開！紮實肉圓、冰淇淋薏仁甜點統統要吃爆

跟著 Elena 於 2021-03-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 七誠米粿、台南武廟肉圓、Chun純薏仁。甜點。。 台南美食不私藏

藝文展覽+包場服務！ 幽靜日式建築裡嚐下午茶 「鷲嶺食肆」隱身台南巷弄間

udn走跳旅遊／魚妹 魚妹來台南旅遊好多回，這一次跟著研究所同學一起出遊意外認識了一個我從來沒去過的台南景點——鷲（ㄐ ㄧ ㄡ ˋ）嶺（ㄌㄧ ㄥ ˇ）食肆；由於我們一行團體人數眾多，在這裡包

阿里山旅遊「免開車攻略」報你知！二延平步道、奮起湖老街都能到

阿里山可以說是台灣不敗經典觀光區，走進大自然吸收芬多精、踏青散散步和放鬆身心靈。由於地理位置較遠，雖然開車能到但也得辛苦一點，本篇小編要向你介紹，如果不開車，還有哪些方式可以上阿里山，一起跟著小編看下去！

碗粿、麵線糊、鴨肉飯！北港一日老鄉好「暴食之旅」傳統美味全入胃

跟著 BOWZ 於 2020-11-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 13 個景點，其中包含 高鐵嘉義站、新港鴨肉羹、老等油飯 麵線糊。 記得帶胃散！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。