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「1000棵波波草」最新秘境在雲林！圓滾滾草球免費拍 排排站太古錐
日本經典波波草景觀為不少人的朝聖必訪，在疫情影響下這兩年陸續出現「台版波波草」，綠油油版、紅毛丹版乃至雪白波波草都吸引大批人搶拍。日前雲林虎尾出現了全新秘境，一球球矮小的芙蓉草整齊排排站，療癒模樣別錯過！
這處隱藏版景點位於雲林三塊厝姚正宮右後方，放眼望去種滿整片芙蓉草，在園主每日精心照顧及仔細修剪下，多達1000棵的台版波波草就像分兩人一組，顆顆渾圓草球一字排開超壯觀，為小鎮增添可愛氛圍，搭配農舍小屋更為凸顯田野風光。
目前現場免費開放參觀，提醒大家謹記垃圾不落地，並切勿破壞植栽，一起守護園主心血，才能讓更多人有機會欣賞這處最新波波草景致。
三塊厝姚正宮
座標：23.7193986, 120.4734376
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