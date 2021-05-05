快訊

華航染疫機師餐廳聚會 指揮中心：最高可罰15萬

黑道入黨重創形象 蔡英文：沒有落實排黑條款感到抱歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「1000棵波波草」最新秘境在雲林！圓滾滾草球免費拍　排排站太古錐

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@sunlightbai授權、IG@jennifer.tww授權
圖／IG@sunlightbai授權IG@jennifer.tww授權

日本經典波波草景觀為不少人的朝聖必訪，在疫情影響下這兩年陸續出現「台版波波草」，綠油油版、紅毛丹版乃至雪白波波草都吸引大批人搶拍。日前雲林虎尾出現了全新秘境，一球球矮小的芙蓉草整齊排排站，療癒模樣別錯過！

圖／IG@sunlightbai授權
圖／IG@sunlightbai授權
圖／IG@sunlightbai授權
圖／IG@sunlightbai授權

這處隱藏版景點位於雲林三塊厝姚正宮右後方，放眼望去種滿整片芙蓉草，在園主每日精心照顧及仔細修剪下，多達1000棵的台版波波草就像分兩人一組，顆顆渾圓草球一字排開超壯觀，為小鎮增添可愛氛圍，搭配農舍小屋更為凸顯田野風光。

圖／IG@jennifer.tww授權
圖／IG@jennifer.tww授權

目前現場免費開放參觀，提醒大家謹記垃圾不落地，並切勿破壞植栽，一起守護園主心血，才能讓更多人有機會欣賞這處最新波波草景致。

圖／IG@jennifer.tww授權
圖／IG@jennifer.tww授權

三塊厝姚正宮

座標：23.7193986, 120.4734376

圖／IG@jennifer.tww授權
圖／IG@jennifer.tww授權

延伸閱讀：

3大「雪白花海」免費拍！桃園4000株百合秘境、嘉義阿嬤古厝、雲林花田盛放

2處山中花園「千株繡球花」怒放！穿浴衣整月免費入園，森林美景一網打盡

雲林旅遊 秘境

相關新聞

「1000棵波波草」最新秘境在雲林！圓滾滾草球免費拍　排排站太古錐

日本經典波波草景觀為不少人的朝聖必訪，在疫情影響下這兩年陸續出現「台版波波草」，綠油油版、紅毛丹版乃至雪白波波草都吸引大批人搶拍。日前雲林虎尾出現了全新秘境，一球球矮小的芙蓉草整齊排排站，療癒模樣別錯

走走吃吃好愜意！ 「嘉義市兩天一夜」美味嚐不完的抗疫紓壓小旅行

跟著 站在這裡 於 2020-03-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣、嘉義車站、耐斯王子大飯店。 朋友邀我一同到嘉義走走。心想好久沒出門，也想不起上回到嘉義是多久前的事了；而疫情爆發以來也總被那些新聞和數字搞得惶惶惑惑，心情都要鬱悶起來！無法出國，但以台灣指標性的防疫處理，來個小旅行還是可以的。 除了住宿和晚餐，其他行程都是前一刻才規劃～ 原本應該都在戶外走動，卻變成大多時候都在吃（笑）嘉義美味嚐不完啊！儘管肥了身體，但心靈也真的也在這一波緊繃中得到紓緩啊~~ 我也有點愛上這個融合新舊，悠閒愜憶而充滿生活感的小城了。

五奇絕景一次收！「阿里山行程懶人包」包車+門票+一日遊比較　不怕花冤枉錢

想去阿里山旅遊，但看見琳琅滿目的資訊，反而感到更困惑，不知道到底該選哪個，別擔心！本篇小編幫你整理好各商家所提供的阿里山行程內容，讓你一目了然，能夠快速又有效地比價去，不怕花了冤枉的費用，開心出遊去～

彷彿走入原始叢林！在嘉義梅山喝茶採茶　再到植物餐廳美拍

春末夏初氣候逐漸炎熱，是時候往涼爽的山上走走囉！這次不但有茶園深度遊程，教你如何品茶體驗與親手摘採茶葉，更有網美打卡夢幻美景的植物主題餐廳，把記憶卡空間拍好拍滿，滿足吃玩買賞需求，從另外一個角度看大阿里山梅山鄉的質樸自然之美。

台南早午餐推薦「小北家灶咖」，森林系小屋一位難求，自製天然餐點太享受！

台南的「小北家灶咖」名字很local，乍聽還以為賣的是米糕或碗粿，但其實這漂亮的白色屋子是一間「森林系」早午餐店，人氣很高，在網路上幾乎一面倒好評。好評因為植物環繞、充滿人情味的服務，且天然自製的餐點

超大牡蠣無限吃！台南最新燒烤店「199鮮蚵吃到飽」　4人同行龍蝦免費嗑

海鮮控又要暴動啦！台南中西區4月新開一家燒烤店，並提供三款吃到飽方案，其中199元就可無限爽嗑烤鮮蚵，吸引許多在地人嘗鮮。為歡慶開幕，店家截至5/31還推出限時活動，凡四人同行並選擇頂級餐方案，除了火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。