碗粿、麵線糊、鴨肉飯！北港一日老鄉好「暴食之旅」傳統美味全入胃

作者：Funliday-BOWZ

跟著 BOWZ 於 2020-11-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 13 個景點，其中包含 高鐵嘉義站、新港鴨肉羹、老等油飯 麵線糊。 記得帶胃散！

高鐵嘉義站 | 5 分鐘

旅行總是喜歡給它一個意義（像綺真在唱的？） 來賓再點播 https://youtu.be/tv95k0zqnaA 每一次旅行腦內通常都會做一個小企畫，除了地方本身有多好玩之外，我們去的人，到底多有說服別人的資格。 北港，此次出遊所集結的夥伴，別具意義！ 我和友人E，分別是母親和她父親是北港人，每年一定回北港過年和進香、或探親，我們對北港的傳統小吃有兒時揮不去的濃厚記憶！ 友人S，工作關係必須長時間往返北港，此次也大方提供愛車，讓我們方便瞬間移動（並暴食）！ 友人W與L，一趟大約要吃10家傳統小吃的行程，擁有萬升容量的胃袋的角色，必不可少！

新港鴨肉羹 | 20 分鐘

從嘉義高鐵站直奔北港的路上，友人S多安排了「新港鴨肉羹」來評比。大學時期，真有一位朋友扎扎實實地從新港來，我和她曾切磋過兩港間鴨肉羹的差異，但這和南北粽一樣，各地有各地的口味親衛隊，非常難理出一個究竟。 不過，舉凡只要從雲林地區打著「鴨肉羹」的旗幟，我未吃先評給200分！ 尤其，其實豪爽地中部鄉親，鴨肉羹的料都是先用大火大鍋快炒，不管是鴨肉、洋蔥或筍，都夾了一股濃郁的火味，那和台北看到的一直滾滾滾滾滾到讓他熟的各式羹類不一樣。 這間，筍給很多，我喜歡！鴨肉頗大。 Tips🤏鴨肉羹都可加點醋和辣椒粉提味，母親買回台北後，很愛用必勝客的辣椒粉，味道也很棒！

老等油飯 麵線糊 | 20 分鐘

抵、達、北、港！ 照一個愚婦如我，本應要先安排去和媽祖見面，打個招呼！ 但北港的早餐各各完銷速度快，即便我們都6點起來搭高鐵，還是害怕趕不及他們的早餐！ 「麵線糊」算是我和友人E的返鄉驅動！沒有麵線糊，北港就不是我們的家鄉（話很重！） 是特殊的白麵線，佐帶肥層的肉燥，還有滷過的蛋清！ 輕輕鬆鬆～ 沒什麼負擔的建議可以吃10碗 (●´ω｀●) 此間也算是在地人aka. 我表弟力推！🤏 （但你以為對阿等的描述就結束嗎.....？）

阿賢油飯攤 | 15 分鐘

對！我們自以為YouTuber要做評比！ 遂順著排了一間一模一樣的。這間，狠殘酷地，麵線糊和油飯，都不推！接續在阿等後面害得我們意興闌珊。 Tips🤏阿等的蛋清像是直接把蛋白打入在滾的滷肉汁，有點蛋花口感但很紮實！ 阿賢卻像是先蒸好蛋清再放到魯汁。 我把他們兩位叫得像兄弟我兒子吼！

國定古蹟-北港朝天宮 | 15 分鐘

11/1其實是在下我生日！ 能在這天完成北港暴食之旅已經很被支持，一到朝天宮前，又在「做熱鬧」，許多附近宮廟特別來朝天宮巡巡。這難道不是一起幫我慶生嗎？（不是！） 極其喜歡台灣的傳統民俗，喜歡七爺八爺、喜歡鞭炮四響、喜歡由地方集體獻上的祝福。

廟邊假魚肚 | 15 分鐘

在此間。我已經陣亡！（呸呸呸，生日說什麼亡！） 不是，我的胃要炸開了！ 但這是老鄉E她兒時的記憶，離廟很近，根本旁邊！那個假魚肚我說不上來口感，香菇肉羹我是有挑戰老鄉還有更強的，但我台北人我得回去問一下媽媽這樣！

長益中式囍餅 | 20 分鐘

北港的大餅，第一次去是一定要買的！之後再去，就隨便你。（觀光推廣還是要做到位，但其實是從小吃餅吃到怕のme）

福安鴨肉飯 | 30 分鐘

時至福安，我們大約一半以上的人，臉都快要笑僵！ 點餐從每人一碗，到三人共吃一碗，多點會內心賭爛那種！ 但福安，不枉費他排隊人流！ 果然好吃（並超大碗！） 友L覺得還好，但我個人覺得天冷可以來一碗他們的鴨肉湯，暖身也補身！ Tips🤏福安排隊的人真的多！但千萬不要怕！你吃飯節奏會被店員氣勢帶走，每一桌都像在部隊那樣，前進速度快！

日興堂喜餅 | 1 小時

欸！這家我就服了老鄉E！ 我們沿路在吵到底大餅盒上哪一個女人才是北港正宗經典。 我一直以為是「長益」，老鄉說是「日興堂」。 但日興堂有現煮的麻荖！Holy shit！！ 有夠香、有夠黏牙！ Tips🤏北港是花生、芝麻早年重要產地，因此來此地，有人會特地買麻油當伴手禮，但你也可以買像麻荖這種，上面會滾滿一圈芝麻也是很爽！

洪阿嬤碗粿 | 1 小時

我光打遊記到此都要崩潰，當天吃怎麼沒有崩潰啊 但，碗糕，我跟你說，必須吃！ 我幾乎是歲歲年年都來吃，但這次，恰好遇見他剛出攤（嗯，下午時刻），竟然有豬皮！ 友S硬點，卻得到眾人彩。 入口化，不豬腥、不死鹹！看你的運氣，但我就是推爆。 Tips阿伯說每天豬皮量不多！都阿伯本人也不是每天出來，你們自己算一下機率嘿❤️

李記生炒鴨肉羹 | 30 分鐘

李記！！！！！ 本日GI指數破表，我還是要爆吃鴨肉羹。 李記是母親每月固定宅配30-40包到台北的鴨肉羹！ 清爽的店面（嘿，丟，你們看一下之前的都幾乎是路邊，這家有冷氣喲） 豬皮沒有碗粿阿伯強、麵線糊也還好，就專攻鴨肉羹好嗎？他招牌都這樣說了（╹◡╹） 鴨肉油瘦各半，也是火味滿滿❤️❤️❤️

許家蚵嗲炸粿 | 30 分鐘

我記得小時候母親很愛逼我吃蚵嗲，有段時間她很像對蚵嗲失戀之後就再也不推薦我吃。 我追尋了一下兒時的味道，果然蚵嗲不是我的最愛！最愛的是：中部的粿，都是紮實白胖的米粿（不是蘿蔔糕，裡面沒有蘿蔔！），煎得恰恰，好好吃嗚嗚嗚嗚嗚——此生吃不到的話怎麼辦！ Tips🤏其實本來行程中有另一項北港人早餐必吃的「煎盤粿」，但因為過中午才想起要去吃，已經收攤！ 友人本來還路邊亂指要吃其他煎盤粿，但我怒斥堅持「我們要吃就要吃名店，而不是隨便」（文案式押韻）

調天府 | 1 小時

吃到血液都流到胃裡我們快要變低能！ 所以決定去走走散步，出發看到了這個小社區的鐵花窗藝術作品。 矮舍、紅磚、灰瓦、綠鐵窗，有時候一點點風，這樣的散步，根本可以靜靜地收好在心底，很舒服😌

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