走走吃吃好愜意！ 「嘉義市兩天一夜」美味嚐不完的抗疫紓壓小旅行

作者：Funliday-站在這裡

跟著 站在這裡 於 2020-03-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣、嘉義車站、耐斯王子大飯店。 朋友邀我一同到嘉義走走。心想好久沒出門，也想不起上回到嘉義是多久前的事了；而疫情爆發以來也總被那些新聞和數字搞得惶惶惑惑，心情都要鬱悶起來！無法出國，但以台灣指標性的防疫處理，來個小旅行還是可以的。 除了住宿和晚餐，其他行程都是前一刻才規劃～ 原本應該都在戶外走動，卻變成大多時候都在吃（笑）嘉義美味嚐不完啊！儘管肥了身體，但心靈也真的也在這一波緊繃中得到紓緩啊~~ 我也有點愛上這個融合新舊，悠閒愜意而充滿生活感的小城了。

第 1 天

舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣 | 2 小時

[舊時光新鮮事] 是間咖哩專賣店，除了日式咖哩，也是全嘉義第一間賣湯咖哩的，另有一些定食、飲料和冰品。咖哩飯份量飽足，奶茶也超大一杯，雖然美味，但做為嘉義的第一餐真是有點失策（笑） 除了餐點，這棟擁有 70 餘年歷史的日式老屋也是重點；店主保留了大部份的結構，尤其是採光極好的二樓，加上復古的擺設和大量的舊物，讓人直覺得放慢了腳步... 想不到的是這裡還有足浴可以泡呢！

嘉義車站 | 30 分鐘

飽食之後，我們到嘉義車站前的商圈走走。 雖然有點沒落了，多半也是旅館，但整排的老房子還是有一種迷人的風味，其間也藏了一些小店。特別有名的是[那個那個咖啡]，他們有一面牆真是再適合拍照不過了。 另外是嘉義車站前的口罩熊，原本只是嘉義在地插畫家 smart 所設計的沉睡森林大白熊，因應武漢肺炎的疫情宣導，市府為大白熊戴上了口罩（還定期會更換），十分吸人目光。這隻熊還一度上了 Yahoo! 日本首頁呢！

耐斯王子大飯店 | 1 小時

我們晚上要入住的是 [耐斯王子大飯店]，也是朋友這次的合作方，所以先去 check-in 和窗口聊聊。 [王子大飯店] 是日本耐斯集團所屬，也是嘉義唯一的五星級觀光飯店，接待的多是商務客、日本客或是家庭客群。若不是這機會，可能這輩子都無緣入住。 我們住的是有兩大床的精緻客房，雖然遵循日本的王子飯店規格，整個風格比較沉穩典雅，但其實入住起來是非常舒適、服務也相當到位的喔！而且仔細看，飯店裡很多都是以阿里山的相關元素來設計呢～

霜空咖啡 | 2 小時

緊鄰著文化路夜市，但整個 [霜空] 有種與世隔離的氛圍。白色的牆面搭配深褐色傢俱，加上大量的留空，再以乾燥花材點飾，沉穩中卻帶著空靈；後方還有個小庭院，也種了不少植栽，讓人不停讚嘆好美好美。 點了僅剩的兩款甜點，日式烤乳酪和抹茶白桃生乳捲，整個也是美絕！盤飾用了一些不常見的花草卻不浮誇，有種說不出的禪意，美得讓人真捨不得動手。味道我們也都相當喜歡。整個都是我理想中的甜點店，真的不推不行～

純情專売所 | 30 分鐘

在地朋友特別推薦我們 [純情專賣所]，是個賣雞蛋糕的小推車，它也是我看過品牌形象最完整的。"純情" 就是一個話題，加上日式復古風和木製餐車，形成獨特的巷弄一景。（只不過路邊車來車往，要拍照真是危險重重～ 雞蛋糕有多種創意口味，我們點了黑糖麻糬燒，另外一個是韓式雞蛋糕，裡面放一整顆蛋的起士雞蛋燒。不甜膩，蛋香十足，用料也很實在！

耐斯王子大飯店 萬國百匯餐廳 | 1 小時

晚餐我們回到 [王子大飯店] 去吃萬國百匯餐廳的 buffet。到嘉義就一路吃，晚餐又是 buffet，我們自己也覺得很瘋。 萬國百匯的食物選擇真的不少，各國料理、沙拉、蔬果、飲料和甜品... 該有的都有，只是上了年紀，戰力都超低，只吃了兩盤就快不行了哈哈哈，但都還不錯吃啦！ 飯店最近也推出了 "初乳酪蛋糕" ... 其實就是最近很夯的西班牙巴斯克蛋糕，只是烤得沒有那麼焦，味道還不錯，甜度和細緻度都很理想，4 吋大小賣 $199 元也很親民，可以順便帶一下。

第 2 天

耐斯王子大飯店 | 2 小時

一早起床又回到餐廳吃自助式早餐 XD 飯店的自助式早餐都大同小異，但來到 [耐斯王子大飯店] 有個你一定要吃！那就是嘉義必吃的火雞肉飯... 火雞肉飯沒什麼，但在這裡你可以自己 DIY！想吃多少肉就挾多少肉，再淋上蔥油和雞肉，再加上油蔥，還可以加一些配料，整個超過癮！重點是超好吃欸～～火雞肉很嫩，油蔥更加分！要不是還想吃些別的，我真的差點要再來一碗了！ 另外還有牛肉湯，也是 DIY，兩片生牛肉再沖入滾沸的高湯，再加上一些蔥花，也是 perfect～ 在這麼舒服的環境吃了兩個在地的早餐，整個心滿意足啊！

阿里山森林鐵路車庫園區 | 30 分鐘

原本想去 [製材所]，是嘉義比較新的景點，也在阿里山林業村這園區裡，但剛好公休。只好改去對面的 [阿里山森林鐵路車庫園區]，走走逛逛，看看那些復古的小火車們。

北門車站 | 15 分鐘

過個馬路就是市定古蹟 [北門車站 / 北門驛]，日式造型的木造車站，且是清新的湖水綠，很好拍照的地方。但它目前還是有在運坐的喔，可以在這裡搭乘森林小火車前往阿里山；以前北門驛是小火車的起點，但目前也有延伸到嘉義火車站了。但一天只有往返各一班，且單趟車程要三小時，不曉得還有多少人會搭就是了。

沉睡森林主題公園 | 10 分鐘

在北門驛前有個迷你的 [沉睡森林公園]，就是以插畫家 smart 設計的幾個睡覺的動物為主題小公園（想到扭蛋休眠動物園了）。可以拍拍照～這裡的大白熊就沒有戴口罩了 XD 不過落葉挺多，有點疏於管理的感覺。

玉山旅社 | 30 分鐘

公園旁邊就是在嘉義也相當有名氣的 [玉山旅社咖啡]。既是咖啡店，也是青年旅舍，朋友就住過幾次。一樣是很有歷史的老房子，沒入住也可以進去參觀參觀。 我看了牆上的海報才知，原來 《植劇場－五味八珍的歲月》中林春(傅培梅的傭人)後來開的餐廳就是在這取景的，難怪覺得眼熟，當初可是認真的看了這戲呢！

檜意森活村 | 1 小時

[檜意森活村] 是臺灣第一座以森林為主題的文創園區，由原林務局的宿舍整修而成，占地約3.4公頃。園區內包含了28棟歷史建築「嘉義市共和路與北門街林管處國有宿眷舍」以及市定古蹟「嘉義營林俱樂部」... 可以走走逛逛，整體是舒服的，但我覺得整體有點商業，有點名產集中地的感覺，少了「個體戶的文創感」實在有點可惜。 我們只在 [旺萊山] 喝了瓶鳳梨汁，看到有 [福義軒] 分店就進去帶了包蛋捲，其它倒沒特別逛。

森林之歌 | 30 分鐘

[森林之歌] 是嘉義市林業廊帶的新地標，藝術家王志文運用木材、鐵軌、黃藤等素材，以高聳神木及阿里山火車鐵軌為主題，打造出高14x55公尺左右的大型裝置藝術品，重現嘉義「木材之都」獨特榮景。 白天適合拍網美照，在建築中間取景，延伸到上空的棋盤格十分吸睛。入夜後會打燈，又是不同風貌～ 本也想看看晚上的 [森林之歌]，但前一晚實在飽到不想再出門了哈哈哈哈

林聰明沙鍋魚頭 | 1 小時

[林聰明砂鍋魚頭] 和火雞肉飯、御香屋被許多人列為嘉義市三寶。火雞肉飯有許多名店，但砂鍋魚頭就非吃 ［林聰明] 不可；用餐時人聲鼎沸，觀光客和在地人都會來吃，即使是平日我們也是等了一會才有座位。 他們菜單有一到多人的份量可選，所以不用擔心人少無法吃鍋。我們點了一人份的砂鍋菜加魚頭，友人也推薦的火雞肉飯、涼菜三色蛋和酸梅醋冰沙。砂鍋菜帶著蔬菜的甘甜，一點微辣大，開胃又好吃，不夠還可以免費續湯續料，魚肉也不錯，但刺多了些。火雞肉飯普普，肉實在太少，早上在飯店吃的 DIY 大勝。酸梅醋有夠酸，但配砂鍋菜剛好！

脆皮dou dou甜甜圈 | 2 小時

[脆皮 dou dou 甜甜圈] 是飯店窗口介紹的，而她也是被日本客人推薦才得知。老房子內滿滿的日本公仔和卡通週邊，最多的是 Sato 製藥佐藤象，老闆大概情有獨鍾～ 復古加上卡通元素真的就是有說不出的迷人。 點了季節限定的草莓口味，和常駐款抹茶，也都超可愛！但抹茶就是淋上一圈抹茶白巧克力，草莓的還對切加入果醬煉乳一類的，比較讓人驚豔。葡萄柚汽泡飲也好喝（彌補了[御香屋] 的遺憾。 其間也不少客人來買基本款外帶，但平日店裡只有老闆一人，必須耐心等候就是了。

玖CAFÉ | 2 小時

原本是要直接北上回家了。結果拗不住嘉義友人的熱情，人明明不在還説要招待！我們又前往另一間也小有名氣的 [玖 cafe]… 是友人很熟的店家，在體育館附近，主推精品咖啡，整個氛圍就是讓人覺得專業、質感、又是十分舒適的。老闆也是很好聊的人。我喝了杯冰滴歐蕾，帶一點花果香的中焙豆子，加上冰奶泡，還蠻順口的。但更讓我喜歡的是他們的檸檬塔，定價雖然略高，但恰好的酸香滑順，塔殼也不會過硬，完美！ 時間接近傍晚，我們也就不再逗留，直接駛上國道回桃園去啦！

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