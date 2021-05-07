阿里山旅遊「免開車攻略」報你知！二延平步道、奮起湖老街都能到

阿里山可以說是台灣不敗經典觀光區，走進大自然吸收芬多精、踏青散散步和放鬆身心靈。由於地理位置較遠，雖然開車能到但也得辛苦一點，本篇小編要向你介紹，如果不開車，還有哪些方式可以上阿里山，一起跟著小編看下去！

熱門景點大眾運輸下車點

搭乘火車

若是要到阿里山，搭台鐵是個不錯的選擇，省時、省錢又方便，從嘉義火車站的「阿里山專用月台」出發，最遠能至「十字路站」，之後步行至公車站「十字村」，轉搭公車或台灣好行前往阿里山或於台鐵嘉義站外搭乘台灣好行B線，也能抵達阿里山唷～

阿里山火車地圖。 圖／FunTime

阿里山林鐵本線

【嘉義火車站－十字路站】

行駛路線：嘉義➞北門➞鹿滿（鹿麻產）➞竹崎➞木屐寮➞樟腦寮➞獨立山➞梨園寮➞交力坪➞水社寮➞奮起湖➞多林➞十字路

票價：阿里山號（對號車）42~459元；中興號（非對號車）38~413元

周邊景點：

• 北門站－檜意生活村、森林之歌

• 竹崎站－竹崎公園天空走廊與花仙子步道

• 奮起湖站－奮起湖巨木、迷糊步道、優遊吧斯鄒族文化部落

• 多林站－德恩亞納社區、來吉部落

• 十字路站－特富野古道、特富野部落

發車時間：

▲不定期加開班次，詳細時間請上阿里山林業鐵路網站

林鐵支線（阿里山國家森林遊樂區內）

【祝山線：阿里山車站－對高岳站】

想要欣賞日出與雲海嗎？那麼搭這線就對囉～由於祝山線觀日列車的時間會隨著每天的日出而不同，每日下午4:30於阿里山林鐵官網公告隔日發車時間，記得查看唷～

票價：單程全票120元，半票60元

周邊景點：祝山觀日平台、小笠原山觀景台

★小編提醒：祝山線有限制乘客數量，平日700名、假日1000名，可於前一日 13:00-16:00至嘉義站、北門站、奮起湖站預先購票（阿里山站2F 13:00-16:30）哦～

【神木線：阿里山車站－神木車站】

阿里山必看的奇景之一－神木群，搭乘神木線前往就能見到唷！約10分鐘的車程即可抵達，還能直接走到沼平車站，欣賞盛開的花海，幸運的話還能見到檜木列車行駛於鐵道上！

票價：單程全票100元，半票50元

周邊景點：阿里山國家林遊樂區、巨木群、樹靈塔、阿里山博物館、慈雲觀景、香林神木、三代木（櫻木花道）、阿里山賓館、受鎮宮

營運時間：

➢阿里山出發 9:45-16:15

➢神木出發 10:00-16:30

班次時間：每30分鐘

【沼平線：阿里山車站－沼平車站】

花季時就要搭這條！帶你通往最佳賞花景點，還有熱門景點－姊妹潭，於每天12月至隔年4月為櫻花季，在沼平車站能見到森林火車穿越櫻花隧道的美麗畫面。從阿里山車站與沼平站之間的車程時間只需7分鐘哦～

票價：單程全票100元，半票50元

周邊景點：天空步道、櫻之道、阿里山生態教育館、沼平祝山觀日步道、姊妹潭、塔山步道

營運時間：

➢阿里山出發 9:00-15:30

➢神木出發 9:15-15:45

班次時間：每30分鐘

搭乘公車

搭公車也能上阿里山，相比火車能抵達更多景點，幾乎所有知名遊憩地點都能抵達呢！從嘉義到阿里山的車程大約為2.5~3小時，一天班次約2~4班，所以在出發前記得先確認公車時刻表，以免撲了空QQ

從火車站出發

【7322嘉義－阿里山】（7322A繞駛奮起湖）

下車地點：阿里山轉運站

票價：單程全票251元，半票126元

周邊景點：

• 228紀念館站－二二八紀念公園

• 中央噴水站－文化路夜市

• 嘉義火車站－推薦給你：嘉義美食

• 牛埔農場－櫻田牛埔農場

發車時間：首班車05:55、末班車13:55，更多公車時刻表請上ibus官網

【7302嘉義－奮起湖】

下車地點：奮起湖站

票價：單程全票185元，半票93元

發車時間：首班車06:55、末班車14:55，更多公車時刻表請上ibus官網

周邊景點：

• 逐鹿部落站－逐鹿部落、逐鹿市集

• 林厝站－茶霧之道

• 鞍頂站－二延平步道

• 頂石棹站－頂石棹琉璃光

【員林客運6739 日月潭－阿里山】

下車地點：阿里山轉運站

票價：單程全票337元，票價169元

發車時間：

車程時間：3小時50分

小編提醒：持套票或刷卡者，請務必於搭車前一天電話（049-2856879）預約訂位！

【國光客運1835 台北轉運站－阿里山】

票價：690元

發車時間：

➢台北 每週五六（3-10月20:45、11-2月21:45）

➢阿里山 週六日11:30

車程時間：6小時10分

搭乘台灣好行

抵達嘉義後接著得搭車上山，上述的公車是其一方式，還有一種是台灣好行，停靠熱門景點，車程比公車快，約2~2.5小時。分為A線與B線，除了出發站分別為嘉義火車站與高鐵嘉義站（搭乘高鐵的乘客，可以購買聯票唷！），另一差別為，兩線有部分班車行經奮起湖，如果要去奮起湖的旅客要記得看清楚唷～

台灣好行行經：頂六國小、吳鳳廟、觸口遊客中心、愛情大草原、觸口、龍美、隙頂、巃頭坪、石棹、（奮起湖）、十字村、青年活動中心、阿里山

小編提醒：阿里山AB線繞行奮起湖之班車（7329A、7322D），假日轉乘點改至第一停車場（原【奮起湖終點站】前200公尺），平日於奮起湖候車亭。發車時刻維持不變～

阿里山A線：7329、7329A（經奮起湖）

發車地點：嘉義高鐵站2號出口

票價：單程278元

周邊景點：

• 愛情大草原站－牛埔仔愛情大草原

• 觸口遊客中心站－觸口遊客中心、逐鹿部落

• 觸口站－天長地久橋

• 隙頂站－二延平步道、茶霧之道

• 龍美站－龍美步道

• 石棹站－石棹步道群

發車時間：

▲詳細發車時間請上台灣好行A線官網

阿里山B線：7322C、7322D（經奮起湖）

搭乘地點：嘉義火車站

票價：單程251元

周邊景點：

• 巃頭坪站－觀日與觀景平台

• 奮起湖站－奮起湖老街

• 十字村站－得恩亞納

• 阿里山站－阿里山森林遊樂區

發車時間：

▲詳細發車時間請上台灣好行B線官網

包車

如果覺得轉乘大眾運輸不僅費時又麻煩，也可以考慮包車。除了專車接送之外還有專人導覽，能夠更深入的了解在地！

包車去奮起湖

價格：1~4人4000元；5~8人6000元

行程時間：8小時；出發時間為8:00-10:00

出發地點：嘉義市區飯店、嘉義火車站、嘉義高鐵站

推薦路線：

A路線－嘉義➞阿里山森林遊樂區➞奮起湖老街➞嘉義

B路線－嘉義➞阿里山森林遊樂園區➞中正大學➞嘉義

阿里山一日遊

阿里山國家森林遊樂區＆神木群

阿里山國家森林遊樂區。 圖／kkday

來到阿里山，多數人都會造訪阿里山森林遊樂區，乘著小火車在遊樂區內逛逛，除了為了欣賞日出、雲海，還有最具特色的阿里山神木群。搭乘神木線於神木車站下車後，在巨木群棧道中散步，觀賞這些氣勢磅礡、歷經千年歲月的神木；也可以走入山水線，雲霧繚繞在樹林間、蓊鬱的高木聳立在兩側，讓人心曠神怡～

【阿里山森林遊樂區＆阿里山神木群】

價格：1,940元

行程時間：10-11小時；出發時間07:30-09:30

推薦路線：天長地久橋➞阿里山森林遊樂區➞阿里山小火車

二延平步道＆得恩亞納＆HANA廚房＆阿將的家

二延平步道海拔約1200~1500，擁有幽美的步道與景觀台，可以欣賞到翻騰的雲海景色，還有將玉山連峰盡收眼底，這裡的夜景也是絕美～

得恩亞納是鄒族祖先的居住地，也是台版合掌村！鮮豔繽紛的建築配上三角形的屋頂，每個房子都有自己的特色，長得都超級可愛～櫻花季時還會盛開櫻花，非常推薦大家這時候來！

HANA廚房位於充滿許多創意山豬石雕的來吉山豬部落裡，是由一位南非女孩與鄒族男孩共同經營，融合部落與南非佳餚，讓旅人亦邊伈賞阿里山美景、一邊享用特色美食，而這裡的招牌手工麵包更是不能錯過！

阿將的家23咖啡館為阿里山的一處小秘境，有著宮崎駿風格的美麗、原始的石頭聚落，圍繞著綠色山林，可以邊品用咖啡邊欣賞風景，身為貓奴更是不能錯過，走到哪都能見到貓的蹤跡唷！

【阿將的家&二延平步道&HANA廚房】

價格：1,200元

行程時間：10小時；出發時間07:00-08:00

推薦路線：二延平步道➞得恩亞納➞HANA廚房➞來吉山豬部落➞阿將的家

奮起湖

奮起湖。 圖／阿里山國家風景區管理處

奮起湖位於海拔1405公尺處，是全台灣海拔最高的老街。以正港鐵路便當、木屐、鐵道車站和古色古香的建築為特色，有「南臺灣九份」之名，販賣超多美味小吃，記得來品嚐唷！除了奮起湖老街，這裡的四方竹林、春季時的櫻花和夏夜的螢火蟲也別錯過！

【奮起湖老街&阿里山】

價格：1,550元

行程時間：11小時；出發時間08:00

推薦路線：天長地久橋➞奮起湖老街➞阿里山國家風景區➞阿里山小火車

阿里山真的是美到去幾次都不會膩呀～下次想去阿里山時，不妨考慮搭乘大眾運輸去。阿里山的交通已經規畫得相當完善、資訊詳盡，也幫助許多駕駛省下自駕的麻煩！

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