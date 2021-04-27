超大牡蠣無限吃！台南最新燒烤店「199鮮蚵吃到飽」　4人同行龍蝦免費嗑

海鮮控又要暴動啦！台南中西區4月新開一家燒烤店，並提供三款吃到飽方案，其中199元就可無限爽嗑烤鮮蚵，吸引許多在地人嘗鮮。為歡慶開幕，店家截至5/31還推出限時活動，凡四人同行並選擇頂級餐方案，除了火鍋、肉類、海鮮、沙拉野菜、甜點任吃，還可免費獲贈「波士頓龍蝦」乙隻，幫豐盛大餐再加菜。

圖／IG@mickey___77授權

最新登場的「碳嘎燒肉本舖」位於七輪燒肉本舖台南總店原址，主打三種用餐方式，最低199元起可盡情吃爆烤鮮蚵，強調全台唯一的三倍體牡蠣，碳烤後的肉質肥美鮮嫩超邪惡。自助吧也設有白飯、醬料、飲料冰品和甜點可自取，鹹食甜點兩相宜。此外，鍋控可選擇豪華餐，以烤鮮蚵為基礎再升級小火鍋，口味含芝士牛奶、秋蟹海鮮、泡菜豚肉，399元就能火烤兩吃更滿足。

圖／IG@mickey___77授權、碳嘎 燒肉本舖臉書專頁

而店內終極套餐為599頂級餐，碳烤牡蠣、火鍋、燒肉、海鮮統統吃到飽，烤蝦、泰式花枝、鯛魚下巴、扇貝、霜降牛、骰子牛、沙朗牛排逾50種食材應有盡有，小點心也加碼炭烤冰淇淋、烤麻糬及地瓜等，作為飯後甜點超療癒。值得一提的是，5/31前只要選用此方案，四人同行再享波士頓龍蝦，作為母親節慶祝大餐也超合適，台南人可以先就近衝！

圖／碳嘎 燒肉本舖臉書專頁

碳嘎燒肉本舖

地址：台南市中西區中華西路二段46號營業時間：11:30-15:00；17:00-23:00

圖／IG@mickey___77授權

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