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彷彿走入原始叢林！在嘉義梅山喝茶採茶　再到植物餐廳美拍

聯合新聞網 / 行遍天下
在空氣圖書館巨大的蕨類與蘭花包圍下有如走進原始叢林。
在空氣圖書館巨大的蕨類與蘭花包圍下有如走進原始叢林。

【圖／文：行遍天下】

春末夏初氣候逐漸炎熱，是時候往涼爽的山上走走囉！這次不但有茶園深度遊程，教你如何品茶體驗與親手摘採茶葉，更有網美打卡夢幻美景的植物主題餐廳，把記憶卡空間拍好拍滿，滿足吃玩買賞需求，從另外一個角度看大阿里山梅山鄉的質樸自然之美。

　

梅山三十六彎  從平地到夢幻森野茶園

雲霧繚繞中車子往上開，繞過梅山一個又一個髮夾彎，空氣隨之變得更新清新，來到位於阿里山北峰林韻茶園，屬於以金萱茶著名的太興茶區，源自最早千大製茶30多年的技術，以良好水土為本，第三代林祺順與李佳樺夫婦持續專注打造自家茶葉品牌，不但有TUV德國萊茵集團認證實驗室茶葉安全檢測，更投入農委會產鄉履歷機制將生產來源透明公開，也推出了採茶與品茶體驗的套裝行程，只要事先預約，中午也可在此品嚐美味餐點。

跟著經驗老道的採茶阿嬤摘取一心二葉，飽覽太興地區美麗起伏山巒美景。
跟著經驗老道的採茶阿嬤摘取一心二葉，飽覽太興地區美麗起伏山巒美景。

林韻茶園李佳樺跟遊客說明透過聞香與品茗了解茶葉的烘焙輕重與特性。
林韻茶園李佳樺跟遊客說明透過聞香與品茗了解茶葉的烘焙輕重與特性。

林韻茶園第三代林祺順示範手沖茶。
林韻茶園第三代林祺順示範手沖茶。

另外，綠色的森呼吸之旅也別錯過鄰近太平雲梯，太平老街旁的打卡熱點空氣圖書館，這裡原是一座種植蘭花的蘭園，經過巧思整修後保留原本屋頂、骨架，400坪區域採半開放式設計，主理人陳柏宏表示：「我們這裡海拔約一千公尺，有時飯吃著吃著，霧就飄進來了。」這裡不只有大型蕨類蘭花等植栽，而木質書櫃上放著各式各樣陳柏宏收藏的陶器、瓷碗、木料等都台灣懷舊老物，讓兒時記憶能夠完整保存在高海拔的獨一無二空間內，被分享給更多人。

蘭花、蕨類與空氣鳳梨布置空氣圖書館各個角落。
蘭花、蕨類與空氣鳳梨布置空氣圖書館各個角落。

這面牆上的白色插畫方塊是阿里山地區的特有種植物剪影拓印。
這面牆上的白色插畫方塊是阿里山地區的特有種植物剪影拓印。

空氣圖書館陳列許多懷舊老物件都是主理人陳柏宏的收藏。
空氣圖書館陳列許多懷舊老物件都是主理人陳柏宏的收藏。

　

景點推薦

林韻茶園

地址：嘉義縣梅山鄉太興村橫山五號

電話：05-310-3639

　

空氣圖書館 AIR LIBRARY

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12

電話：05-257-2366

遊程報名：請搜尋台灣秘境美食探險家

　

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阿里山 秘境 美景

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