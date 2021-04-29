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彷彿走入原始叢林！在嘉義梅山喝茶採茶 再到植物餐廳美拍
【圖／文：行遍天下】
春末夏初氣候逐漸炎熱，是時候往涼爽的山上走走囉！這次不但有茶園深度遊程，教你如何品茶體驗與親手摘採茶葉，更有網美打卡夢幻美景的植物主題餐廳，把記憶卡空間拍好拍滿，滿足吃玩買賞需求，從另外一個角度看大阿里山梅山鄉的質樸自然之美。
梅山三十六彎 從平地到夢幻森野茶園
雲霧繚繞中車子往上開，繞過梅山一個又一個髮夾彎，空氣隨之變得更新清新，來到位於阿里山北峰林韻茶園，屬於以金萱茶著名的太興茶區，源自最早千大製茶30多年的技術，以良好水土為本，第三代林祺順與李佳樺夫婦持續專注打造自家茶葉品牌，不但有TUV德國萊茵集團認證實驗室茶葉安全檢測，更投入農委會產鄉履歷機制將生產來源透明公開，也推出了採茶與品茶體驗的套裝行程，只要事先預約，中午也可在此品嚐美味餐點。
另外，綠色的森呼吸之旅也別錯過鄰近太平雲梯，太平老街旁的打卡熱點空氣圖書館，這裡原是一座種植蘭花的蘭園，經過巧思整修後保留原本屋頂、骨架，400坪區域採半開放式設計，主理人陳柏宏表示：「我們這裡海拔約一千公尺，有時飯吃著吃著，霧就飄進來了。」這裡不只有大型蕨類蘭花等植栽，而木質書櫃上放著各式各樣陳柏宏收藏的陶器、瓷碗、木料等都台灣懷舊老物，讓兒時記憶能夠完整保存在高海拔的獨一無二空間內，被分享給更多人。
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林韻茶園
地址：嘉義縣梅山鄉太興村橫山五號
電話：05-310-3639
地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12
電話：05-257-2366
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