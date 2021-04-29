五奇絕景一次收！「阿里山行程懶人包」包車+門票+一日遊比較　不怕花冤枉錢

想去阿里山旅遊，但看見琳琅滿目的資訊，反而感到更困惑，不知道到底該選哪個，別擔心！本篇小編幫你整理好各商家所提供的阿里山行程內容，讓你一目了然，能夠快速又有效地比價去，不怕花了冤枉的費用，開心出遊去～

阿里山一日遊

阿里山是國人旅遊踏青的熱門景點，搭乘台灣好行或是嘉義縣公車即可抵達，一年四季都適合出遊，是賞櫻、賞螢、賞楓的夢幻地點。擁有「五奇絕景」的阿里山國家森林遊樂區，日出、雲海、鐵路、森林和晚霞的絕美景色，吸引國內外旅客與許多專業攝影人士。最熱門的玩法是乘著阿里山小火車，遊覽阿里山的山林美景、氣勢磅礡的神木群、日出與雲海等奇景。「南臺灣九份」的奮起湖老街也在附近，可以順道前往品嚐正統的鐵路便當、百年檜木烤甜甜圈和草仔粿等美食，以及逛逛這些琳瑯滿目的紀念品商店唷～以下小編將介紹各商家推出的阿里山相關商品，讓你在眾多資料中挑選適合自己的！

阿里山一日遊行程簡介

阿里山一日遊主要景點為：奮起湖老街、阿里山森林遊樂區，午餐是享用奮起湖鐵路便當，部分商家會額外推出不同行程，例如KLOOK與KKDAY皆有搭乘阿里山小火車之玩法，而趣吧是遊園接駁車的服務，在行程最後KKDAY還會前往嘉義檜意生活村。大部分的集合地點都在嘉義火車站附近，有些商家會多提供高雄捷運站接送與嘉義高鐵站接送，更增添了便利性。另外，要注意費用已包含哪些項目，像KKDAY有包含阿里山門票與小火車車票，不需要再另外購買，而另外兩間要到現場自行購票唷！

小編提醒：每間商家都會推出許多方案，內容也都不盡相同，在購買前要記得比較哦！

阿里山一日遊商品比較

阿里山一日遊商品比較。 圖／FunTime

阿里山國家森林遊樂區入園門票

阿里山國家森林遊樂區的門票價格為：

1. 全票$300元（本國籍民眾持身分證明文件可購優惠票$200）

2. 半票、一般優待票$150元（持公車或客運票根即可買一般優待票）

3. 優待票$10元（3-6歲兒童、65歲以上長者）

4. 免票（身心障礙者與陪伴者1人、0-2歲兒童、設籍於遊樂區內之居民）

以下商家提供的門票種類都是電子票，至入口處由工作人員感應QR code即可入場囉，相當方便！若在KKDAY與KLOOK購買電子票，當日買馬上就能用，且皆有送贈品，結帳時出示給店員，即可兌換成功唷～

阿里山國家森林遊樂區入園門票。 圖／FunTime

阿里山包車

阿里山包車行程簡介

想要上阿里山玩，選包車就對了，幫你省去轉乘公車的耗時與麻煩！每間商家的包車服務不同，包車時間、種類與接送地點都要格外注意，像是趣吧提供9小時的包車時間，也提供多種遊玩路線，你不僅可以選擇最經典方式暢遊阿里山，也能選擇太平雲梯、原民部落或是客製化景點（視情況加價），讓專業司機直接載你玩透透；雖然KKDAY有推出多種方案，但小編這裡要介紹的為KKDAY的單程接送，能依自己的需求選擇接送地點，或在營業時間內（08:00-17:00）自訂接送時間唷，時間更為彈性。

小編提醒：包車費用僅包含交通服務，其他個人花費、門票等皆自行負擔唷！

阿里山包車商品比較

阿里山包車商品比較。 圖／FunTime

看到這裡是否清楚了呢？那麼心動不如馬上行動，這週末就出發去阿里山玩吧！這些商家提供的服務非常方便、行程規劃很完善，大部分的知名景點都能去到，且隨車的司機與人員皆專業又熱情～

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