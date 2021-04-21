台南人的小確幸！早餐必吃「十大鹹粥」用料超澎湃 就算繞路也要吃

用鹹粥開啟你的一天！

台南地方法院在106年出現一個有趣的判決，阿伯下班路上繞入去吃鹹粥出車禍，法院判定是「職災」，不僅判決引起熱議，各地的早餐文化也引起網友討論，有內行網友指出，讓阿伯繞路也想吃的「永勝鹹粥」，滿滿的魚肉、蚵仔，現在更成為「讓法院認證的台南鹹粥」。



其實台南的鹹粥更接近「飯湯」，不是像廣東粥一樣把米煮的軟爛，而是保持粒粒分明的口感泡入湯裡，除了「永勝鹹粥」，DailyView網路溫度計也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，從2018到2021年，網友熱議的「台南鹹粥」，不管在地人、外地人來台南就是要用一碗熱呼呼新鮮的鹹粥暖心暖胃，開啟你美好的一天！

image source :FB/阿憨鹹粥





NO.10 七海魚肚魚皮專賣店

位於東門路的七海魚肚魚皮專賣店，號稱「在地人多於觀光客」的名店，除了虱目魚湯、乾煎虱目魚肚、虱目魚丸等料理，七海的鹹粥也是饕客必點品項之一!

鹹粥裡加入新鮮的虱目魚肉、蚵仔、油條，魚肉更分成煎、燙兩種料理方式，吃起來口感味道各有特色，網友也推薦「煎魚腸必點」、「魚內臟完全沒腥味」、「蔥爆魚肉很特別、很好吃」。

地址：台南市學甲區民權路60號

營業時間：6：00－20：00（週二公休）

NO.9 永通虱目魚粥

擁有50年歷史的「永通虱目魚粥」，是老學甲人的早餐首選之一，鮮美湯頭夾雜著油蔥酥和薑絲的味道，粥的選擇非常多，虱目魚、草魚、吳郭魚各部位都有提供，其中虱目魚肚粥是最熱門的品項，無刺的魚肚肉質肥美，口感細嫩，晚點去可能就會撲空。

網友大推「虱目魚肉粥 超大碗的～魚肉超多的」、「虱目魚沒有土腥味」，如果是喜歡吃粥配小菜的人可以到永通二店，小菜的選擇更豐富。



地址：台南市東區東門路三段177號

營業時間：05:20–13:30, 15:30–20:30

NO.8 阿憨鹹粥

身為觀光客「台南鹹粥三天王」之一的阿憨鹹粥，已有超過70多年的歷史，阿憨是全台唯一使用失傳「半粥式料理技術」的店家，從米的選擇、火侯控制都是精髓，用魚骨＋牡蠣熬製的濃郁湯頭，搭配油條沾裹品嚐，是抓住老饕的胃的關鍵。

網友大讚「虱目魚肉粥湯頭鮮甜，一定要配整枝油條吃才過癮」、「料很多，牡蠣 虱目魚很滿足」，不過有人則認為，一碗鹹粥要價80元太貴了「CP值不太高」。

地址：台南市北區公園南路169號

營業時間：06:20–22:00

image source: 阿憨鹹粥

NO.7 京華虱目魚

位於台南金華路與新興路口的「京華虱目魚」，開店超過40年，只用新鮮虱目魚骨燉煮的濃郁湯頭，不加豬大骨、小魚，連魚肚湯都可以去油，由於京華虱目魚是許多老台南人吃早餐的名單之一，為了照顧他們的健康，完全走「清淡路線」，如果不喜歡吃虱目魚，也有蚵仔可以選擇。

有趣的是，京華虱目魚的座位，就像日本料理店一樣有「板前席」，可以直接看到處理魚、煮粥的過程，台南市長黃偉哲大力推薦京華虱目魚粥「想要吃飽吃新鮮，來這邊就對了」，網友也表示「虱目魚處理得很好」、「清晨限定的魚腸超美味」。

地址：台南市南區金華路一段523號

營業時間：05:00–13:00（週三公休）

NO.6 悅津鹹粥

同樣身為台南鹹粥三天王的悅津鹹粥，24小時營業讓你半夜嘴饞想來點熱粥也不是問題！悅津鹹粥菜單琳瑯滿目，有虱目魚及土魠魚可以選擇，鹹粥裡放了蚵仔、煎虱目魚、水煮虱目魚、魚皮，滿滿一碗香氣十足，再配上金黃酥脆的油條，咬下一口超滿足！

除了粥之外，悅津鹹粥的小菜也十分豐富，還有提供澎湖的狗母魚丸，當早餐超澎湃，當宵夜讓你滿足入睡，網友表示「鹹粥口味較清爽，不會太油膩」、「綜合粥內煎過的土魠魚鹹香且肉質緊實」、「可以吃得到很大塊的魚肉」、「油蔥味道很好，綜合粥的料都很香好入口」。

地址：台南市中西區西門路二段332號

營業時間：24小時營業

NO.5 阿興虱目魚

位於中西區文賢路的「阿興虱目魚」專賣虱目魚粥品、湯料，鹹粥的湯頭清爽卻濃郁，豪邁的加入魚肉及蚵仔，阿興虱目魚的蒜頭飯，也是熱門必點品項一，蒜頭用豬油炸過再和米飯拌勻，香味撲鼻讓人光聞就流口水！

美味的料理加上親切的態度，讓阿興虱目魚在Google評論獲得4.5顆星的好評價，網友直呼「吃過最棒的虱目魚店」、「蒜頭飯真的好好吃」。

地址：台南市中西區文賢路252號



營業時間：07:30–19:30

NO.4 王氏魚皮

位於安平區的「王氏魚皮」一早4點就開賣，天還沒亮就可以看到陸續有人進出，餐點選擇很豐富，其中鹹粥是必吃招牌之一，清爽清淡的湯頭配上去刺虱目魚肉、蚵仔，油蔥，芹菜，還可以隨自己喜好加入魚皮、魚肚。

王氏魚皮的座位十分寬敞，加上附近也好停車，許多觀光客一到台南就會直衝王氏魚品來一碗熱騰騰的魚湯或鹹粥暖暖胃，網友大讚「魚肉粥湯很香很喜歡」、「肉汁油條必點，會讓人一口接一口」。

地址：台南市安平區安平路612號

營業時間：04:00–14:00（週末到15:00）

image source: Uber Eats

NO.3 無名大勇街鹹粥

清晨5點半就開賣的「無名大勇街鹹粥」沒有點餐單，想吃什麼直接點，對於初次到訪的觀光客，也讓人有種「樓下早餐店」的親切感，單點一碗鹹粥或是肉燥飯配上魚湯是基本組合，鹹粥的配料有蚵仔、虱目魚肉，撒上蒜頭酥、芹菜提升香氣，一碗鹹粥裡吃得到鮮甜肉質、處理得當，沒有腥味的鮮蚵。

網友大讚「 一點腥味都沒有，讓不愛虱目魚的我直接吃光」、「料多實在，魚啊蚵仔都滿滿的」。



地址：台南市中西區大勇街85號

營業時間：04:00–13:30

NO.2 阿堂鹹粥

台南鹹粥三天王中的「阿堂鹹粥」橫跨70年，在台南人心目中有一定地位，更是觀光客來台南玩必朝聖的鹹粥店，雖然以價格來說阿堂鹹粥並不便宜，最便宜也要110元，但一整碗滿滿的新鮮魚料＋蚵仔，隨便舀一匙都是魚肉，彷彿米飯才是鹹粥的配角，讓人用看的就超滿足。

阿堂鹹粥的虱目魚肚粥也是饕客必點品項，「吃起來口感豐富且層次鮮明」、「給得很大方」、「過最滑嫩的魚肚」，阿堂鹹粥的門口就有停車位，內用座位也十分寬敞，雖然等上次的時間比較久，但許多老饕吃了直呼「等待是值得的」。



地點：台南市中西區西門路一段728號

營業時間：05:00–12:30

image source: 阿堂鹹粥

NO.1 阿星鹹粥

第一名的「阿星鹹粥」位於台南民族路底，離有名的山根壽司、石精臼牛肉湯有點距離，早上5點開賣可以看到許多老台南人聚集等著來上一碗鹹粥，開啟美好的一天。100元有找的虱目魚肚粥用料也不馬乎，又大又厚實的新鮮魚肚存在感超強烈，配上芹菜、香菜和蒜酥的香氣，一碗又鮮又香的鹹粥端上桌，讓人食指大動。

虱目魚粥則是滿滿的魚肉配上鮮蚵，再來鹹粥的好朋友「油條」當然不能被忘記，沾著吃、泡湯吃各有特色，濃濃的油炸香氣讓人一口接一口，網友表示「味道絕不輸知名老店」、「粥真的美味順口很鮮甜」。

地點：台南市中西區民族路三段289號

營業時間：05:00-13:00(週一公休）





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月17日至2021年04月16日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台南鹹粥』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



