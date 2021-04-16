浪跡嘉義台南！ 輕騎172+3那條山路 台3線的春天漂亮又幽靜

出門旅行，總喜歡找一條無人的小路，當做是一場流浪。二十年下來，那些原本安靜冷清的好地方，漸漸被人潮攻佔，我必需再次找尋屬於浪跡天涯的空盪之境了。隨心在地圖上畫著，想望未知旅程迎面而來的陌生與興奮。

夜宿嘉義，一心對這個有著古老故事的城鎮充滿探險的意念，不過因為明天一早的172公路越嶺，有太多的未知，只好早早睡去，為心裡美好的旅程做好準備。

清早，掀開窗簾，嘉義的天空漫著輕霧，街道上幾許冷清，春日的某一天剛剛甦醒。我想慢條斯理的享受旅程開始的一刻，揉一揉惺忪雙眼，放慢心用一餐早食，然後收拾好昨日雜亂的行李，清清爽爽踏上單車，往嘉義的山邊出發。

穿越市區，走走停停，漫街的車聲響著，南部的城市也有一線大城的習慣，大約半小時離開市中心區域，開始在省道上飛奔。八掌溪橫過橋下，堤防上隱約可見點點亮黃，橋上剛好有引道直達堤頂，放眼望去，黃色花樹向遠方延伸，雖然花期已是尾聲，但那些不捨春天與樹梢分離的黃金風鈴木，依舊與緊緊地與枝椏依偎。堤防位置略高，視野拋向遠方街道，二側的黃金風鈴木路樹黃澄澄的迎風綻放，略顯雜亂的街道旁電線交錯、車輛隨意停放，鐵絲網、電線桿和招牌隨意散布。這些生活日常與花景自成一格，它不會是最美的花樹道路，卻是最有溫度的春日風景。滿樹黃花笑盈盈地，彷彿是會心的微笑，歡迎樹下駐足，抬頭仰望的另一抹微笑。

那塊指引往台灣著名高山的路標，差點把我的踏板往阿里山方向牽引。樹花的香味依然漫在空氣裡，從台18線上不斷提醒往阿里山的指標中，轉往台3線。好美呀！隨著丘陵狀的起伏路況，畫著數學裡無法計算的曲線，滑落遠方低處，接著又努力往上拋擲，有如起起伏伏、轉彎的人生。踩著單車前進，百變的風景散落在前方，靠山的公路總是有著優美的線條和曼妙的體態，每一次抬頭往前，都是一付舒心享受。迎風前行，淡淡的春日花香中，芒果路樹開滿花朵，樹梢好似有看不盡的花團錦簇，聞不完的花香，還有一次又一次的綠色隧道，在遠方等著我樹下輕掠，為滿樹的美麗輕嘆幾聲。這時節芒果樹既驕傲又浪漫，台3線的春天好漂亮卻好幽靜，往山區，車愈來愈少，每每經過一些小聚落，好似又走進了另一個充滿想像的國度。陽光落下來，從輕霧裡溜向前方，映在澐水小村子前黃金風鈴木的亮麗間。好陌生又好詩情畫意的名字。趕著往前，放下了澐水邂逅，但我想著，一定要再找一天，好好認識山裡的澐水村子。

醉心於春日的媚惑、沈迷於南台灣山路的利誘，明明從台3轉進了172縣道，我還恍惚在踩踏而上的迷霧時光。山路開始迂迴、人車幾乎消聲匿跡，上坡的喘息聲與山風響起了悅耳的節奏，回過神來，為何路愈來愈窄，氛圍愈來愈冷清，原始而自然的美感，不斷的提醒我回溯路過台3與172的分岔點。

來自於內心相遇的簡單之美，一直是旅行最值得追尋的真理，所以跟隨別人腳步，永遠不會是我想達成的目標，能在南台灣某處的山林野道裡，拾起遺落人間的平凡之美，心真的好快樂、好感動。路幅規模逐漸窄仄，陡峭的斜率向上攀升，自然林間的檳榔樹也茂密不少，停下單車佇立路旁，眺望剛才流了大把汗水踩過的山谷，山稜起伏凹凸有致、鋪上深深淺淺的綠意，曼妙的身材裡有我與單車輕拂而過的熱情，172公路隱隱約約熨貼在漫山遍野的春色中。終究檳榔林佔據整個山林，筆直的樹桿子深不見底，樹梢像千萬支傘把天空撐得老高，山路在檳榔樹林裡打轉，一個又一個髮夾彎甩得又急又陡。而我，只想慢悠悠地踩著單車，晃過這些樹林，期盼著秋天到來，等檳榔花香沒來由的放肆整個山頭。這條山路高點大約560M左右，經過唯一有名字的地方八寶寮，接連著十幾公里下坡，一路直到白河。其實，嘉義到白河有好走的平坦縣道，選擇山裡的小路，除了探險，更想找尋被世人遺忘的初心吧！

夜宿烏山頭，日頭往地平線沈落，朝向西方的鄉間小道一條又一條掛著當紅的懸日，有些流行的事物，本來就是平常之事，也許大家都忘了自我該有的想法了。一路逛奔，讓美麗的黃昏留在當下，從白河到烏山頭，還有二十幾公里路，小村鎮一座接著一座、平原一幕一幕輕輕的往後奔馳，路樹前方開道，向晚的風吹起了涼意，天黑前停駐烏山頭，等夜色，等下次的再相遇。

172公路嘉義台南越嶺

嘉義市區→垂楊路、彌陀路、忠義橋→八掌溪堤防黃金風鈴木→仁義路黃金風鈴木→台18→台3→172縣道→白河→165縣道→鳥山頭水庫

里程:67KM / 制高點:558M / 總升:853M

路線難度: ★★★☆☆ 挑戰

旅行分類: ■漫遊 / □深度 / ■運動

八掌溪畔的某條街路，春日開滿黃花。

這黃澄澄的記憶，一個月後依舊如新。

從八掌溪堤防上凝望春日的美麗。

南台灣的日常與黃花風鈴木交織最真實的生活畫面。

輕掠過，怎能不抬頭，放慢速度，享受這滿樹芬芳。

台18線上的鳳梨田鋪滿大地。

劃一的鳳梨色彩，染成春天的美好。

轉進台3，一段陌生的旅程，往美景前進嘉義中埔這裡，已是台3里程290K了。

略有起伏的台3線向遠方伸展，流浪的氛圍，好遠好遠。

靠山的公路適合浪跡遠行。

芒果樹梢開著淡黃色花序。

人車漸少的同時，一路穿越西拉雅風景區。

一些交錯小路，自成一付美麗的熱帶風情。

好幾公里的芒果花香往山裡飄移。

這一段省道很少人走，路上空盪的時候多，安靜的味道也濃。

望見一處小村落——澐水，好美的名字。

筆直的南洋杉一直都是如此濃綠，忘情於風景當下，轉進172公路往關仔嶺。

172公路上分布著許多檳榔林。

大半天的冷清，172越過一次又一次筆直的林間。

季節對了，黃花散落一地浪漫。

來自於一個恬靜的花季，佇在172某一段山裡。

點上清新綠意，這道弧，彎得好美。

踩了大半天的山路，驀然回首，方知一路蜿延得如此迤邐，而我曾是那風景裡的一分子。

不是坐在路中間撒野，因為172好寂寥，只是想淡化那一份失去人煙的孤獨。

不知名的深山林內，被深不見底的檳榔林包圍。

筆直、陡斜的路況踩起來特別慢，卻能好好的體會，屬於這裡一切。

抬頭，一棵棵檳榔樹梢，撐起南國的天空。

綿延好幾公里的筆直樹桿子，陪著單車踩上山巔。

172越嶺從嘉義中埔至台南白河，掠過山頭後進入關仔嶺，回到平地已是黃昏。

沿著165往官田，夕陽向洗布埤的湖心沉落。

遠方的高速公路望向一輪夕陽。

懸日，常常投入田間小路的懷抱。在城市，懸日是驚喜，在村子裡面向西方的路底，只是一天結束前謝幕的回眸。

文章來源：茶花小屋的分享心世界

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