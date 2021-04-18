快訊

丁怡銘請辭4個月 上月回鍋政院任顧問月薪12萬

創新條例速審通過 高教工會：開放大學在校內養怪獸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

簡直想移居台南了！ 最新景點開發 & 最難忘美食之旅吃不停

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

於 2020-11-30 出發，總共為期 3 天，一共去了 18 個景點，其中包含 臺南山上花園水道博物館-博物館區、國立臺灣史前文化博物館－南科考古館、麵家二眷-永康店。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

臺南山上花園水道博物館-博物館區 | 2 小時

台南第一站是山上花園水道博物館，是最近因為台劇取景而爆紅的景點，主要是展出日治時期後的蓄水跟供水設備，可以看到早期淨水的工具與流程，整個園區很大而且規劃的很不錯，紅磚外牆的建築都很有特色，挑高的房子到了夏天一樣很通風、很涼爽呢！園區中有個小火車，外型蠻可愛的你，不限次數搭乘五十元，但非常不推薦，因為實在挺不準時，為了載滿客人才出發，但其實園區走路頂多也才十分鐘就到底了呢！

臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩
臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩

臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩
臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩

臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩
臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩

臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩
臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩

臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩
臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩

國立臺灣史前文化博物館－南科考古館 | 1 小時

地大就是任性！南部好多佔地廣大的風格建築，連星巴克都可以非常有設計感，第二站的南科考古館也是特色建築其中之一，是台灣設計師設計的！喜歡這個博物館，他的空間很寬敞，參觀動線流暢，以中間的天井為中心，從四樓往下走，每個展區都是走過繞著天井的走廊可抵達，介紹關於當地的考古歷史與各種出土品，台灣的史前文化被完整的保留下來，我們可能只是驚鴻一瞥，但需要耐心與毅力的考古任務讓我們相當佩服！

國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩
國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩

國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩
國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩

國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩
國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩

國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩
國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩

麵家二眷-永康店 | 1 小時

有特別的皮帶麵，是一般刀削麵的十倍寬有，吃兩三條就飽了！雙拼餃子也是蠻多汁，我很喜歡！同時店裡還有免費的豆花可以吃，我覺得自己真的好會挑唷哈哈！

麵家二眷-永康店。圖／Jeannie 一直玩
麵家二眷-永康店。圖／Jeannie 一直玩

麵家二眷-永康店。圖／Jeannie 一直玩
麵家二眷-永康店。圖／Jeannie 一直玩

麵家二眷-永康店。圖／Jeannie 一直玩
麵家二眷-永康店。圖／Jeannie 一直玩

Oinn Hotel&Hostel-台南巷弄潮旅Poshtel | 1 小時

相當新潮、很像國外背包客棧的旅店，大廳很高級，還有移動式的那種KTV小包廂，頂樓裝潢也很漂亮，夏天小小的泳池可以泡水，週末晚上還有頂樓影院，年輕朋友一定會很喜歡！

Oinn Hotel&Hostel-台南巷弄潮旅Poshtel。圖／Jeannie 一直玩
Oinn Hotel&Hostel-台南巷弄潮旅Poshtel。圖／Jeannie 一直玩

Oinn Hotel&Hostel-台南巷弄潮旅Poshtel。圖／Jeannie 一直玩
Oinn Hotel&Hostel-台南巷弄潮旅Poshtel。圖／Jeannie 一直玩

Oinn Hotel&Hostel-台南巷弄潮旅Poshtel。圖／Jeannie 一直玩
Oinn Hotel&Hostel-台南巷弄潮旅Poshtel。圖／Jeannie 一直玩

集品蝦仁飯 | 1 小時

上次吃過矮仔成蝦仁飯，這次吃集品，在這兩家比較知名的蝦仁飯中，在地人會推薦集品，不過我有點吃不出來，只要有美味蝦蝦跟半熟鴨蛋拌在一起就好好吃呀！

集品蝦仁飯。圖／Jeannie 一直玩
集品蝦仁飯。圖／Jeannie 一直玩

鼎富發豬油拌飯/台南小吃/台南美食/台南傳統美食/台南古早味小吃/台南餐廳/台南古早味美食 | 1 小時

這次最驚豔的美食之一還有鼎富發豬油拌飯，豬油拌飯聽起來是一道簡單的食物，但香味一出總是讓人難以抗拒，最邪惡的是鼎富發的豬油拌飯上面還有一顆半熟蛋黃，拌進飯中一口可以吃到豬油的香跟蛋黃的滑順，光想像就覺得好餓喔！

鼎富發豬油拌飯/台南小吃/台南美食/台南傳統美食/台南古早味小吃/台南餐廳/台南古早味美食。圖／Jeannie 一直玩
鼎富發豬油拌飯/台南小吃/台南美食/台南傳統美食/台南古早味小吃/台南餐廳/台南古早味美食。圖／Jeannie 一直玩

赤崁棺材板 | 1 小時

台南美食多到讓人會怨恨自己的胃怎麼那麼小，隨便查一下 Google Map 美食小吃，知名的都是幾千個評論起跳，非常驚人的數字！這家棺材板也是評價很高，吃到會讓人超級羨慕臺南人的那種美食呀！

赤崁棺材板。圖／Jeannie 一直玩
赤崁棺材板。圖／Jeannie 一直玩

第 2 天

水交社文化園區 | 2 小時

非營業時間來這邊走走，沒了人潮，感覺好舒服，整個園區房子都好可愛，有日本的感覺呢！

水交社文化園區。圖／Jeannie 一直玩
水交社文化園區。圖／Jeannie 一直玩

水交社文化園區。圖／Jeannie 一直玩
水交社文化園區。圖／Jeannie 一直玩

水交社文化園區。圖／Jeannie 一直玩
水交社文化園區。圖／Jeannie 一直玩

咖啡台南赤崁店 | 2 小時

台南除了古蹟與小吃美食，還有很多很有質感又漂亮的咖啡廳，有的可能是老宅或是異國情調十足，像這間則是非常有日本味道裝潢的咖啡廳，老闆還是世界級的烘豆冠軍，不過這間店不只咖啡好喝，鹹派也很好吃呢！悠閒午後來坐坐，感受台南的緩慢生活步調，好享受！

握咖啡台南赤崁店。圖／Jeannie 一直玩
握咖啡台南赤崁店。圖／Jeannie 一直玩

握咖啡台南赤崁店。圖／Jeannie 一直玩
握咖啡台南赤崁店。圖／Jeannie 一直玩

握咖啡台南赤崁店。圖／Jeannie 一直玩
握咖啡台南赤崁店。圖／Jeannie 一直玩

好趣旅店 How Chill Inn | 2 小時

以How Chill為名的旅宿，在巷弄之中，與一般住宅無異，進去之後是相當可愛文青的民宿呢！一樓客廳佈置的很放鬆，三五好友可以在這玩桌遊、聊天、喝飲料。房間數量雖然不多，每間都非常可愛，今天入住的波希米亞風格房，有很多可愛的裝飾跟吊飾，還有一區放滿綠色植物，有種回到家放鬆的感覺呢！

好趣旅店 How Chill Inn。圖／Jeannie 一直玩
好趣旅店 How Chill Inn。圖／Jeannie 一直玩

好趣旅店 How Chill Inn。圖／Jeannie 一直玩
好趣旅店 How Chill Inn。圖／Jeannie 一直玩

好趣旅店 How Chill Inn。圖／Jeannie 一直玩
好趣旅店 How Chill Inn。圖／Jeannie 一直玩

觀夕平臺 | 1 小時

台南的夕陽真的是看不膩，涼涼的海風與海浪聲超療癒，對我來說，這裡是夕陽無限好的最佳代表了！

觀夕平臺。圖／Jeannie 一直玩
觀夕平臺。圖／Jeannie 一直玩

觀夕平臺。圖／Jeannie 一直玩
觀夕平臺。圖／Jeannie 一直玩

安平豆花 | 30 分鐘

黑豆花加珍珠配上檸檬黑糖湯汁，也是每趟台南行必吃！每次就算內用，停留時間都很短，因為絕對是一口接一口，吃完還想吃，如果我要移居台南，這一碗看似簡單的甜點絕對是我的原因之一！

安平豆花 。圖／Jeannie 一直玩
安平豆花 。圖／Jeannie 一直玩

二牛牛肉湯 | 1 小時

老實說本來是為了文章牛肉湯去的，以前從來沒注意過旁邊有個二牛牛肉湯呢！今天不知道為什麼文章牛肉湯沒開，查了一下評價這個二牛好像也很厲害，店面乾乾淨淨的，客人也不少呀！決定就來嘗試一下，沒想到是驚為天人的好吃呢！他的牛肉湯超級好喝，肉也好好吃，而且他的薑絲自取，非常大方，醬料還很豐富，蔥跟洋蔥給的很豪邁呀！下次想來嘗試週末限定的牛肉火鍋，好期待唷！

二牛牛肉湯。圖／Jeannie 一直玩
二牛牛肉湯。圖／Jeannie 一直玩

二牛牛肉湯。圖／Jeannie 一直玩
二牛牛肉湯。圖／Jeannie 一直玩

周氏蝦捲 | 30 分鐘

每次來台南都會忍不住進去買一條蝦捲外帶，雖然沒有到必吃的等級，但默默地也變成每次訪台南的美食 Routine 之一了！整條蝦的豪邁程度，別的地方好像很少見呢！

周氏蝦捲。圖／Jeannie 一直玩
周氏蝦捲。圖／Jeannie 一直玩

石頭鄉燜烤香味玉米 | 30 分鐘

台南排隊美食再一發，昨天到現場問要等四十分鐘沒吃到，隔天學會了要先打電話訂，可以滿足地把美食清單勾掉啦！醬燒烤玉米超夠味！

石頭鄉燜烤香味玉米。圖／Jeannie 一直玩
石頭鄉燜烤香味玉米。圖／Jeannie 一直玩

第 3 天

Minimou Brunch | 1 小時

台南不愧是過去府城最繁盛的中心，許多有趣的博物館與古色古香的古蹟位於台南。可能是因為台南悠閒的緩慢步調，讓我們心滿意足地起了個大早，到台灣文學館去吃早餐！沒錯！在博物館裡吃早餐，感覺特別優雅，雖然餐點選擇不多也不便宜，總是開啟一個心情美好、畫面也美好的早晨！

Minimou Brunch。圖／Jeannie 一直玩
Minimou Brunch。圖／Jeannie 一直玩

金禾KimHo | 2 小時

金禾這間店真的是超乎我想像的優秀好吃，非常新連我台南朋友都還沒吃過，可以反推薦給他們！店面不大位在二樓，座位也才十多個左右，但每日短短營業時間，連平日都要排隊，食材可能還會提早售罄，終於吃到才完全理解為什麼這麼厲害！我們點的是鮭魚腹炙燒比目魚干貝丼及炙燒牛小排丼，比目魚跟干貝入口即化，牛小排也很鮮嫩多汁，最驚豔的就是鮭魚腹，不知道為什麼鮭魚味道很濃厚，肉質也很鮮美，好想再吃一次呀！

金禾KimHo。圖／Jeannie 一直玩
金禾KimHo。圖／Jeannie 一直玩

金禾KimHo。圖／Jeannie 一直玩
金禾KimHo。圖／Jeannie 一直玩

頑皮世界野生動物園 | 2 小時

頑皮世界一直是我想去的動物園，久聞有很多蠻特別的動物，最近看到還可以跟長頸鹿、水豚親密接觸，簡直是要瘋了我！不過頑皮世界的門票不是太便宜，互動還要額外預約跟收費，就先打消念頭了，遠遠看動物我也很開心！這邊的環境雖然感覺不是最新或是維護得宜，但動物們除了夜行性白天在睡覺之外，其他感覺都蠻有活力的，很令人欣慰，還剛好遇到球蟒的進食時間，動物星球頻道真實上演在我們眼前啊！大自然的殘酷呀！

頑皮世界野生動物園。圖／Jeannie 一直玩
頑皮世界野生動物園。圖／Jeannie 一直玩

頑皮世界野生動物園。圖／Jeannie 一直玩
頑皮世界野生動物園。圖／Jeannie 一直玩

延伸閱讀：每次來台南都想直接移居｜難忘美食與最新景點開發之旅

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館 咖啡 小吃

延伸閱讀

營養午餐竟吃龍蝦大餐 北港南陽國小學童直呼好幸福

3大名廚線上秀廚藝！精緻文化美食論壇4月16日登場

聯大有「夜市」了！校內開辦學生市集每周1天

賽事心得／山中山超級馬拉松 風景美、補給讚！

相關新聞

簡直想移居台南了！ 最新景點開發 & 最難忘美食之旅吃不停

於 2020-11-30 出發，總共為期 3 天，一共去了 18 個景點，其中包含 臺南山上花園水道博物館-博物館區、國立臺灣史前文化博物館－南科考古館、麵家二眷-永康店。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

浪跡嘉義台南！ 輕騎172+3那條山路 台3線的春天漂亮又幽靜

udn走跳旅遊／茶花小屋 出門旅行，總喜歡找一條無人的小路，當做是一場流浪。二十年下來，那些原本安靜冷清的好地方，漸漸被人潮攻佔，我必需再次找尋屬於浪跡天涯的空盪之境了。隨心在地圖上畫著，想

茉莉巷、安平老街、深夜咖啡館！ 台南「單車放風小旅行」 品味小鎮咖啡香

於 2020-10-19 出發，總共為期 2 天，一共去了 18 個景點，其中包含 安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來、安平老街、茉莉巷。 小時後只能去千篇一律的觀光景點，隨著年齡30了，懂得生活了，放慢速度看見被樹叢蓋住的手沖咖啡館、老街上只有一間的深夜咖啡館、在漁光島放空一下午⋯ 安平，愈挖愈有意思的小鎮，也要年紀到了才懂得品味她！

彷彿帶了四個胃！ 嘉南14家必吃美食＆甜點　3天2夜小旅行吃不停

於 2020-09-26 出發，總共為期 3 天，一共去了 16 個景點，其中包含 林家肉燥飯、源興御香屋、林聰明砂鍋魚頭檜木館。 嘉南必吃美食、甜點都收錄在這裡囉！

美度不輸櫻花季！台南「粉紅寺廟」上百株花旗木點綴莊嚴聖地

隨著氣候日漸炎熱，全台各地百花盛開，最近更是興起一波平地賞櫻的風潮，除了著名的彰化二水的與列車同框的花旗木外，台南有一處飄著粉紅雨的寺廟也成了賞花的新興景點！

南台灣超浮誇芒果奶蓋大布丁冰、情人果冰出動啦！天熱吃冰正當時

到南台灣旅遊，就是要吃黃澄澄的新鮮芒果冰，天熱來上一碗，不但可以品嘗到香甜多汁的水果滋味，還有超浮誇的奶蓋+布丁，堆疊在上面搖搖晃晃好誘人，讓甜點控冰品控一次大滿足！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。