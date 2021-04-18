簡直想移居台南了！ 最新景點開發 & 最難忘美食之旅吃不停

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

於 2020-11-30 出發，總共為期 3 天，一共去了 18 個景點，其中包含 臺南山上花園水道博物館-博物館區、國立臺灣史前文化博物館－南科考古館、麵家二眷-永康店。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

臺南山上花園水道博物館-博物館區 | 2 小時

台南第一站是山上花園水道博物館，是最近因為台劇取景而爆紅的景點，主要是展出日治時期後的蓄水跟供水設備，可以看到早期淨水的工具與流程，整個園區很大而且規劃的很不錯，紅磚外牆的建築都很有特色，挑高的房子到了夏天一樣很通風、很涼爽呢！園區中有個小火車，外型蠻可愛的你，不限次數搭乘五十元，但非常不推薦，因為實在挺不準時，為了載滿客人才出發，但其實園區走路頂多也才十分鐘就到底了呢！

臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩

臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩

臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩

臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩

臺南山上花園水道博物館-博物館區。圖／Jeannie 一直玩

國立臺灣史前文化博物館－南科考古館 | 1 小時

地大就是任性！南部好多佔地廣大的風格建築，連星巴克都可以非常有設計感，第二站的南科考古館也是特色建築其中之一，是台灣設計師設計的！喜歡這個博物館，他的空間很寬敞，參觀動線流暢，以中間的天井為中心，從四樓往下走，每個展區都是走過繞著天井的走廊可抵達，介紹關於當地的考古歷史與各種出土品，台灣的史前文化被完整的保留下來，我們可能只是驚鴻一瞥，但需要耐心與毅力的考古任務讓我們相當佩服！

國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩

國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩

國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩

國立臺灣史前文化博物館－南科考古館。圖／Jeannie 一直玩

麵家二眷-永康店 | 1 小時

有特別的皮帶麵，是一般刀削麵的十倍寬有，吃兩三條就飽了！雙拼餃子也是蠻多汁，我很喜歡！同時店裡還有免費的豆花可以吃，我覺得自己真的好會挑唷哈哈！

麵家二眷-永康店。圖／Jeannie 一直玩

麵家二眷-永康店。圖／Jeannie 一直玩

麵家二眷-永康店。圖／Jeannie 一直玩

Oinn Hotel&Hostel-台南巷弄潮旅Poshtel | 1 小時

相當新潮、很像國外背包客棧的旅店，大廳很高級，還有移動式的那種KTV小包廂，頂樓裝潢也很漂亮，夏天小小的泳池可以泡水，週末晚上還有頂樓影院，年輕朋友一定會很喜歡！

Oinn Hotel&Hostel-台南巷弄潮旅Poshtel。圖／Jeannie 一直玩

Oinn Hotel&Hostel-台南巷弄潮旅Poshtel。圖／Jeannie 一直玩

Oinn Hotel&Hostel-台南巷弄潮旅Poshtel。圖／Jeannie 一直玩

集品蝦仁飯 | 1 小時

上次吃過矮仔成蝦仁飯，這次吃集品，在這兩家比較知名的蝦仁飯中，在地人會推薦集品，不過我有點吃不出來，只要有美味蝦蝦跟半熟鴨蛋拌在一起就好好吃呀！

集品蝦仁飯。圖／Jeannie 一直玩

鼎富發豬油拌飯/台南小吃/台南美食/台南傳統美食/台南古早味小吃/台南餐廳/台南古早味美食 | 1 小時

這次最驚豔的美食之一還有鼎富發豬油拌飯，豬油拌飯聽起來是一道簡單的食物，但香味一出總是讓人難以抗拒，最邪惡的是鼎富發的豬油拌飯上面還有一顆半熟蛋黃，拌進飯中一口可以吃到豬油的香跟蛋黃的滑順，光想像就覺得好餓喔！

鼎富發豬油拌飯/台南小吃/台南美食/台南傳統美食/台南古早味小吃/台南餐廳/台南古早味美食。圖／Jeannie 一直玩

赤崁棺材板 | 1 小時

台南美食多到讓人會怨恨自己的胃怎麼那麼小，隨便查一下 Google Map 美食小吃，知名的都是幾千個評論起跳，非常驚人的數字！這家棺材板也是評價很高，吃到會讓人超級羨慕臺南人的那種美食呀！

赤崁棺材板。圖／Jeannie 一直玩

第 2 天

水交社文化園區 | 2 小時

非營業時間來這邊走走，沒了人潮，感覺好舒服，整個園區房子都好可愛，有日本的感覺呢！

水交社文化園區。圖／Jeannie 一直玩

水交社文化園區。圖／Jeannie 一直玩

水交社文化園區。圖／Jeannie 一直玩

握咖啡台南赤崁店 | 2 小時

台南除了古蹟與小吃美食，還有很多很有質感又漂亮的咖啡廳，有的可能是老宅或是異國情調十足，像這間則是非常有日本味道裝潢的咖啡廳，老闆還是世界級的烘豆冠軍，不過這間店不只咖啡好喝，鹹派也很好吃呢！悠閒午後來坐坐，感受台南的緩慢生活步調，好享受！

握咖啡台南赤崁店。圖／Jeannie 一直玩

握咖啡台南赤崁店。圖／Jeannie 一直玩

握咖啡台南赤崁店。圖／Jeannie 一直玩

好趣旅店 How Chill Inn | 2 小時

以How Chill為名的旅宿，在巷弄之中，與一般住宅無異，進去之後是相當可愛文青的民宿呢！一樓客廳佈置的很放鬆，三五好友可以在這玩桌遊、聊天、喝飲料。房間數量雖然不多，每間都非常可愛，今天入住的波希米亞風格房，有很多可愛的裝飾跟吊飾，還有一區放滿綠色植物，有種回到家放鬆的感覺呢！

好趣旅店 How Chill Inn。圖／Jeannie 一直玩

好趣旅店 How Chill Inn。圖／Jeannie 一直玩

好趣旅店 How Chill Inn。圖／Jeannie 一直玩

觀夕平臺 | 1 小時

台南的夕陽真的是看不膩，涼涼的海風與海浪聲超療癒，對我來說，這裡是夕陽無限好的最佳代表了！

觀夕平臺。圖／Jeannie 一直玩

觀夕平臺。圖／Jeannie 一直玩

安平豆花 | 30 分鐘

黑豆花加珍珠配上檸檬黑糖湯汁，也是每趟台南行必吃！每次就算內用，停留時間都很短，因為絕對是一口接一口，吃完還想吃，如果我要移居台南，這一碗看似簡單的甜點絕對是我的原因之一！

安平豆花 。圖／Jeannie 一直玩

二牛牛肉湯 | 1 小時

老實說本來是為了文章牛肉湯去的，以前從來沒注意過旁邊有個二牛牛肉湯呢！今天不知道為什麼文章牛肉湯沒開，查了一下評價這個二牛好像也很厲害，店面乾乾淨淨的，客人也不少呀！決定就來嘗試一下，沒想到是驚為天人的好吃呢！他的牛肉湯超級好喝，肉也好好吃，而且他的薑絲自取，非常大方，醬料還很豐富，蔥跟洋蔥給的很豪邁呀！下次想來嘗試週末限定的牛肉火鍋，好期待唷！

二牛牛肉湯。圖／Jeannie 一直玩

二牛牛肉湯。圖／Jeannie 一直玩

周氏蝦捲 | 30 分鐘

每次來台南都會忍不住進去買一條蝦捲外帶，雖然沒有到必吃的等級，但默默地也變成每次訪台南的美食 Routine 之一了！整條蝦的豪邁程度，別的地方好像很少見呢！

周氏蝦捲。圖／Jeannie 一直玩

石頭鄉燜烤香味玉米 | 30 分鐘

台南排隊美食再一發，昨天到現場問要等四十分鐘沒吃到，隔天學會了要先打電話訂，可以滿足地把美食清單勾掉啦！醬燒烤玉米超夠味！

石頭鄉燜烤香味玉米。圖／Jeannie 一直玩

第 3 天

Minimou Brunch | 1 小時

台南不愧是過去府城最繁盛的中心，許多有趣的博物館與古色古香的古蹟位於台南。可能是因為台南悠閒的緩慢步調，讓我們心滿意足地起了個大早，到台灣文學館去吃早餐！沒錯！在博物館裡吃早餐，感覺特別優雅，雖然餐點選擇不多也不便宜，總是開啟一個心情美好、畫面也美好的早晨！

Minimou Brunch。圖／Jeannie 一直玩

金禾KimHo | 2 小時

金禾這間店真的是超乎我想像的優秀好吃，非常新連我台南朋友都還沒吃過，可以反推薦給他們！店面不大位在二樓，座位也才十多個左右，但每日短短營業時間，連平日都要排隊，食材可能還會提早售罄，終於吃到才完全理解為什麼這麼厲害！我們點的是鮭魚腹炙燒比目魚干貝丼及炙燒牛小排丼，比目魚跟干貝入口即化，牛小排也很鮮嫩多汁，最驚豔的就是鮭魚腹，不知道為什麼鮭魚味道很濃厚，肉質也很鮮美，好想再吃一次呀！

金禾KimHo。圖／Jeannie 一直玩

金禾KimHo。圖／Jeannie 一直玩

頑皮世界野生動物園 | 2 小時

頑皮世界一直是我想去的動物園，久聞有很多蠻特別的動物，最近看到還可以跟長頸鹿、水豚親密接觸，簡直是要瘋了我！不過頑皮世界的門票不是太便宜，互動還要額外預約跟收費，就先打消念頭了，遠遠看動物我也很開心！這邊的環境雖然感覺不是最新或是維護得宜，但動物們除了夜行性白天在睡覺之外，其他感覺都蠻有活力的，很令人欣慰，還剛好遇到球蟒的進食時間，動物星球頻道真實上演在我們眼前啊！大自然的殘酷呀！

頑皮世界野生動物園。圖／Jeannie 一直玩

頑皮世界野生動物園。圖／Jeannie 一直玩

延伸閱讀：每次來台南都想直接移居｜難忘美食與最新景點開發之旅

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