滿足想出國的心！　日式＋南洋風情 「雲林古坑」除了咖啡還有泰國味

【圖／文：行遍天下】

高聳參天的成排老樹，為斗六雲林街築起一片濃濃綠意，而後方的木造建築昔日是斗六警察局舊宿舍群，已有90年歷史的老屋散發出優雅靜謐之美，在整修活化之後以「雲林街生活聚落」新面貌再現風采。

雲林街生活聚落由90年歷史的斗六警察局舊宿舍群改造新生。

走入雲林老街區 感受濃濃和風靜享好時光

幢幢老屋內開起了特色店舖，「拾柿優格」以純天然果醬搭配優格，讓人吃出健康；「啊拇啊拇」用恐龍設計招牌，童趣十足，並供應可口的布丁、蛋糕及飲料；「紙農書院」則可體驗製紙。我們選擇在擁有寬敞庭院的「凹凸咖啡館」度過午後時光，店家悉心栽種了許多花卉為老屋增添色彩，並販售極具台灣味的文創商品。置身在戶外座位區，涼風徐徐吹來，咖啡甘醇有韻味，空氣中縈繞著笑語盈盈，就連店貓也在身畔舒適地打起盹來了呢！

要看當地是否會悠閒，看看貓咪們睡得舒不舒服就知道。

雲林也能偽出國 徜徉南洋風情一解出國夢

劍湖山渡假大飯店的悠閒氛圍令人一住就愛上，是旅行雲林的首選。

座落台灣咖啡故鄉古坑的劍湖山渡假大飯店有著群山擁抱的絕佳地理位置。

步入大廳，可愛的小威公仔映入眼簾，而中庭酒吧以棕櫚樹及大藤椅、石雕壁畫等打造出南洋風情，客房風格高雅溫馨，休閒設施應有盡有，創造出舒適而自在的住宿感受。最棒的是還設有「北海小英雄-小威主題房」，活潑熱鬧的陳設令人回憶起童年時光。而富含地中海情調的蔚藍西餐廳供應著用心烹調的多國佳餚，禪園中餐廳並推出「禪食養生餐」，道道細膩味美，味蕾也大感滿足。

大人們的小時候回憶，聰明的小威成為北海小英雄小威主題房型。

距離飯店不遠的「桂林映象會館」是最新景點，入口大門的浮雕、步道旁的合掌雕像、溪畔的泰式涼亭、耳邊迴盪著的泰語音樂⋯⋯，皆帶來泰國渡假的氛圍。悠閒在此啜飲一杯咖啡，再散步園區走走吊橋，細細欣賞映入眼簾的雕塑藝品，滿足了想飛出國的心情。

走近桂林映像會館的大門口就充滿濃濃泰國味。

會館園區內還有等身高的大象石像與樓宇，令人宛如來到泰國感受浪漫風情。





景點推薦

雲中街生活聚落

地址：雲林縣斗六市雲林路一段75巷7號

電話：05-5336521

網址：斗六雲中街生活聚落

營時：戶外24小時，店舖營業時間依各店公告





地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67之8號

電話：05-582-8111

網址：jph.com.tw





地址：雲林縣古坑鄉景水1之6號

電話：05-590-1280

網址：桂林映象會館

營時：10:00 ∼ 18:00

價位：免門票，咖啡飲品120元起





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