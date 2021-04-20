快訊

造雨無用！曾文水庫蓄水反跌 南水局曝原因「水情真的嚴峻」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿足想出國的心！　日式＋南洋風情 「雲林古坑」除了咖啡還有泰國味

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

高聳參天的成排老樹，為斗六雲林街築起一片濃濃綠意，而後方的木造建築昔日是斗六警察局舊宿舍群，已有90年歷史的老屋散發出優雅靜謐之美，在整修活化之後以「雲林街生活聚落」新面貌再現風采。

雲林街生活聚落由90年歷史的斗六警察局舊宿舍群改造新生。
雲林街生活聚落由90年歷史的斗六警察局舊宿舍群改造新生。

走入雲林老街區　感受濃濃和風靜享好時光

幢幢老屋內開起了特色店舖，「拾柿優格」以純天然果醬搭配優格，讓人吃出健康；「啊拇啊拇」用恐龍設計招牌，童趣十足，並供應可口的布丁、蛋糕及飲料；「紙農書院」則可體驗製紙。我們選擇在擁有寬敞庭院的「凹凸咖啡館」度過午後時光，店家悉心栽種了許多花卉為老屋增添色彩，並販售極具台灣味的文創商品。置身在戶外座位區，涼風徐徐吹來，咖啡甘醇有韻味，空氣中縈繞著笑語盈盈，就連店貓也在身畔舒適地打起盹來了呢！

要看當地是否會悠閒，看看貓咪們睡得舒不舒服就知道。
要看當地是否會悠閒，看看貓咪們睡得舒不舒服就知道。

雲林也能偽出國　徜徉南洋風情一解出國夢

劍湖山渡假大飯店的悠閒氛圍令人一住就愛上，是旅行雲林的首選。

座落台灣咖啡故鄉古坑的劍湖山渡假大飯店有著群山擁抱的絕佳地理位置。
座落台灣咖啡故鄉古坑的劍湖山渡假大飯店有著群山擁抱的絕佳地理位置。

步入大廳，可愛的小威公仔映入眼簾，而中庭酒吧以棕櫚樹及大藤椅、石雕壁畫等打造出南洋風情，客房風格高雅溫馨，休閒設施應有盡有，創造出舒適而自在的住宿感受。最棒的是還設有「北海小英雄-小威主題房」，活潑熱鬧的陳設令人回憶起童年時光。而富含地中海情調的蔚藍西餐廳供應著用心烹調的多國佳餚，禪園中餐廳並推出「禪食養生餐」，道道細膩味美，味蕾也大感滿足。

大人們的小時候回憶，聰明的小威成為北海小英雄小威主題房型。
大人們的小時候回憶，聰明的小威成為北海小英雄小威主題房型。

距離飯店不遠的「桂林映象會館」是最新景點，入口大門的浮雕、步道旁的合掌雕像、溪畔的泰式涼亭、耳邊迴盪著的泰語音樂⋯⋯，皆帶來泰國渡假的氛圍。悠閒在此啜飲一杯咖啡，再散步園區走走吊橋，細細欣賞映入眼簾的雕塑藝品，滿足了想飛出國的心情。

走近桂林映像會館的大門口就充滿濃濃泰國味。
走近桂林映像會館的大門口就充滿濃濃泰國味。

會館園區內還有等身高的大象石像與樓宇，令人宛如來到泰國感受浪漫風情。
會館園區內還有等身高的大象石像與樓宇，令人宛如來到泰國感受浪漫風情。

　

景點推薦

雲中街生活聚落

地址：雲林縣斗六市雲林路一段75巷7號

電話：05-5336521

網址：斗六雲中街生活聚落

營時：戶外24小時，店舖營業時間依各店公告

　

劍湖山渡假大飯店

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67之8號

電話：05-582-8111

網址：jph.com.tw

　

桂林映像會館

地址：雲林縣古坑鄉景水1之6號

電話：05-590-1280

網址：桂林映象會館

營時：10:00 ∼ 18:00

價位：免門票，咖啡飲品120元起

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 老屋 劍湖山

延伸閱讀

企業捐4千份雞胸肉力挺 即食包讓雲林選手隨食營養

泰國增965人染疫 第3波COVID-19疫情中迎潑水節

雲林借書科技化！北港武德宮捐一卡通給全縣圖書館

雲林傳統工藝跨域創新 引領Local Sence參展台灣文博會

相關新聞

每日只賣4小時！台南「老李早餐店」70多年長壽美食　在地人從小吃到大

udn走跳美食／台南先生 在地人從小吃到大的早餐店，一賣就是70多年，每日限量只賣4小時，產品都是當天備料現做不賣隔夜貨，經常還沒營業就排隊，生意好到客人沒停過。 2021年4月1日起

滿足想出國的心！　日式＋南洋風情 「雲林古坑」除了咖啡還有泰國味

高聳參天的成排老樹，為斗六雲林街築起一片濃濃綠意，而後方的木造建築昔日是斗六警察局舊宿舍群，已有90年歷史的老屋散發出優雅靜謐之美，在整修活化之後以「雲林街生活聚落」新面貌再現風采。

簡直想移居台南了！ 最新景點開發 & 最難忘美食之旅吃不停

於 2020-11-30 出發，總共為期 3 天，一共去了 18 個景點，其中包含 臺南山上花園水道博物館-博物館區、國立臺灣史前文化博物館－南科考古館、麵家二眷-永康店。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

浪跡嘉義台南！ 輕騎172+3那條山路 台3線的春天漂亮又幽靜

udn走跳旅遊／茶花小屋 出門旅行，總喜歡找一條無人的小路，當做是一場流浪。二十年下來，那些原本安靜冷清的好地方，漸漸被人潮攻佔，我必需再次找尋屬於浪跡天涯的空盪之境了。隨心在地圖上畫著，想

茉莉巷、安平老街、深夜咖啡館！ 台南「單車放風小旅行」 品味小鎮咖啡香

於 2020-10-19 出發，總共為期 2 天，一共去了 18 個景點，其中包含 安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來、安平老街、茉莉巷。 小時後只能去千篇一律的觀光景點，隨著年齡30了，懂得生活了，放慢速度看見被樹叢蓋住的手沖咖啡館、老街上只有一間的深夜咖啡館、在漁光島放空一下午⋯ 安平，愈挖愈有意思的小鎮，也要年紀到了才懂得品味她！

彷彿帶了四個胃！ 嘉南14家必吃美食＆甜點　3天2夜小旅行吃不停

於 2020-09-26 出發，總共為期 3 天，一共去了 16 個景點，其中包含 林家肉燥飯、源興御香屋、林聰明砂鍋魚頭檜木館。 嘉南必吃美食、甜點都收錄在這裡囉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。