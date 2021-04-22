雞排比臉大！台南低調小攤「炸雞職人」網路地圖都找不到，溫體雞現點現炸

連google地圖都找不到的雞排攤，堅持現點現裹粉現炸，嚴選當天採買新鮮溫體國產雞肉，搭配獨家調配醃料、炸粉及調味粉，限量供應賣完提早收。

攤位外觀

堅持現點現炸，不會一次炸很多放著等客人買，怕等的人建議先預訂，產品都是限量供應賣完提早收。

每天凌晨3點到兵仔市採買新鮮國產溫體雞胸肉，一買回來就馬上放入自製醃料中醃漬6~8小時入味。

價目表（2021年3月）

每天換新油不用回鍋油。

很少看到店家敢把裹粉過程公開給客人看，裹粉時全程帶手套，注重衛生有加分。獨家調配的炸粉帶有一股淡淡奶香味，針對不同產品還有不同的裹粉方式，而且裹粉都是薄薄一層，不會像有些店感覺都在吃粉。

每項產品炸好後都會放在架上把油瀝乾。

調味粉也是老闆自己調配的獨家秘方，帶有一股獨特香氣。

雞排：足足有半斤重的雞排，尺寸比臉還要大，正常都是不切，老闆特別提醒，如果要切記得要在炸之前就先跟老闆說，因為他們家的方式是炸之前就把雞胸肉切塊裹粉再下去炸，不是炸好再切。

肉質厚實鮮嫩不乾柴，趁熱吃還能吃到脆皮口感。

雞腿：看得出來裹粉真的很薄，幾乎感覺不到它的存在，大口吃肉超滿足。

雞翅：肉質鮮美滑嫩又多汁，幾乎入口即化完全不需啃骨頭。

雞米花：真材實料香酥脆，真的會忍不住一口接一口停不下來。

甜不辣：趁熱吃外酥內軟Q，越嚼越香。

其他小點心像是地瓜薯條、小熱狗、炸米血、黃金魚蛋等也都非常熱賣。

蛋炒飯：米飯炒得粒粒分明，還吃得到鑊氣，有吃辣的人還可以加自製辣椒醬一起炒。

炸雞職人

（內容如有異動，依店家公告為準）

營業地址：台南市永康區永安一街7號

營業時間：14:00～22:00（賣完提早收，每週一公休）

預訂專線：06-2438562（大量訂購請提前一天預訂）

店家FB：https://bit.ly/3rR8YS8

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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