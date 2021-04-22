快訊

東奧聖火傳遞爆首例確診！30歲男警戴口罩執行交管仍中鏢

刺殺中國大使？巴基斯坦4死奎達四星酒店自爆恐攻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雞排比臉大！台南低調小攤「炸雞職人」網路地圖都找不到，溫體雞現點現炸

台南先生 / 文、圖／台南先生

udn走跳美食／台南先生

連google地圖都找不到的雞排攤，堅持現點現裹粉現炸，嚴選當天採買新鮮溫體國產雞肉，搭配獨家調配醃料、炸粉及調味粉，限量供應賣完提早收。

攤位外觀

堅持現點現炸，不會一次炸很多放著等客人買，怕等的人建議先預訂，產品都是限量供應賣完提早收。

每天凌晨3點到兵仔市採買新鮮國產溫體雞胸肉，一買回來就馬上放入自製醃料中醃漬6~8小時入味。

價目表（2021年3月）

每天換新油不用回鍋油。

很少看到店家敢把裹粉過程公開給客人看，裹粉時全程帶手套，注重衛生有加分。獨家調配的炸粉帶有一股淡淡奶香味，針對不同產品還有不同的裹粉方式，而且裹粉都是薄薄一層，不會像有些店感覺都在吃粉。

每項產品炸好後都會放在架上把油瀝乾。

調味粉也是老闆自己調配的獨家秘方，帶有一股獨特香氣。

雞排：足足有半斤重的雞排，尺寸比臉還要大，正常都是不切，老闆特別提醒，如果要切記得要在炸之前就先跟老闆說，因為他們家的方式是炸之前就把雞胸肉切塊裹粉再下去炸，不是炸好再切。

肉質厚實鮮嫩不乾柴，趁熱吃還能吃到脆皮口感。

雞腿：看得出來裹粉真的很薄，幾乎感覺不到它的存在，大口吃肉超滿足。

雞翅：肉質鮮美滑嫩又多汁，幾乎入口即化完全不需啃骨頭。

雞米花：真材實料香酥脆，真的會忍不住一口接一口停不下來。

甜不辣：趁熱吃外酥內軟Q，越嚼越香。

其他小點心像是地瓜薯條、小熱狗、炸米血、黃金魚蛋等也都非常熱賣。

炒飯米飯炒得粒粒分明，還吃得到鑊氣，有吃辣的人還可以加自製辣椒醬一起炒。

炸雞職人

（內容如有異動，依店家公告為準）

營業地址：台南市永康區永安一街7號

營業時間：14:00～22:00（賣完提早收，每週一公休）

預訂專線：06-2438562（大量訂購請提前一天預訂）

店家FB：https://bit.ly/3rR8YS8

文章來源：台南先生 FB：台南先生

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

炒飯 走跳美食 炸物 台南美食

相關新聞

雞排比臉大！台南低調小攤「炸雞職人」網路地圖都找不到，溫體雞現點現炸

udn走跳美食／台南先生 連google地圖都找不到的雞排攤，堅持現點現裹粉現炸，嚴選當天採買新鮮溫體國產雞肉，搭配獨家調配醃料、炸粉及調味粉，限量供應賣完提早收。 攤位外觀

台南人的小確幸！早餐必吃「十大鹹粥」用料超澎湃 就算繞路也要吃

用鹹粥開啟你的一天！台南地方法院在106年出現一個有趣的判決，阿伯下班路上繞入去吃鹹粥出車禍，法院判定是「職災」，不僅判決引起熱議，各地的早餐文化也引起網友討論，有內行網友指出，讓阿伯繞路也想吃的「永

每日只賣4小時！台南「老李早餐店」70多年長壽美食　在地人從小吃到大

udn走跳美食／台南先生 在地人從小吃到大的早餐店，一賣就是70多年，每日限量只賣4小時，產品都是當天備料現做不賣隔夜貨，經常還沒營業就排隊，生意好到客人沒停過。 2021年4月1日起

滿足想出國的心！　日式＋南洋風情 「雲林古坑」除了咖啡還有泰國味

高聳參天的成排老樹，為斗六雲林街築起一片濃濃綠意，而後方的木造建築昔日是斗六警察局舊宿舍群，已有90年歷史的老屋散發出優雅靜謐之美，在整修活化之後以「雲林街生活聚落」新面貌再現風采。

簡直想移居台南了！ 最新景點開發 & 最難忘美食之旅吃不停

於 2020-11-30 出發，總共為期 3 天，一共去了 18 個景點，其中包含 臺南山上花園水道博物館-博物館區、國立臺灣史前文化博物館－南科考古館、麵家二眷-永康店。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

浪跡嘉義台南！ 輕騎172+3那條山路 台3線的春天漂亮又幽靜

udn走跳旅遊／茶花小屋 出門旅行，總喜歡找一條無人的小路，當做是一場流浪。二十年下來，那些原本安靜冷清的好地方，漸漸被人潮攻佔，我必需再次找尋屬於浪跡天涯的空盪之境了。隨心在地圖上畫著，想

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。