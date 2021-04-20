每日只賣4小時！台南「老李早餐店」70多年長壽美食 在地人從小吃到大
udn走跳美食／台南先生
在地人從小吃到大的早餐店，一賣就是70多年，每日限量只賣4小時，產品都是當天備料現做不賣隔夜貨，經常還沒營業就排隊，生意好到客人沒停過。
2021年4月1日起搬到新址營業，現在新店面有招牌了，原地點據說地主要賣地給建商蓋大樓，老李雖然成功找到新店面營業，但是同地點傍晚營業的無名米糕就直接結束營業不賣了，又少了一家口袋名單好傷心。
內用環境乾淨舒適，一樣座位不多。
這裡沒有請支援收銀，拜託一下買什麼先想好，零錢鈔票先準備好，不會付錢時才開始翻包包。
菜單（2021年4月）：油條跟粉漿蛋餅是特定時間以後才有供應，想吃的要注意。其中油條自從2年前買過一次後，之後好幾次來都撲空買不到，完售速度實在太快了。
米漿（大杯）：外帶杯長這樣，來這邊沒喝到米漿等於白來了。
香濃滑順帶有濃濃花生味，建議點溫的，比較喝得到香氣。
麵糊蛋餅實際份量
自製粉漿加上使用豬油現點現煎，香氣獨特，柔嫩中帶點彈性，散發濃濃古早味。
饅頭夾蛋餅：我自己發明的，菜單上沒有。饅頭口感蓬鬆軟Q，把蛋餅夾進去一起入口，別有一番風味。
肉包：內餡有豬肉、蛋黃、香菇等食材，豬肉鮮美無腥味，層次感豐富。
老李早餐店（內容如有異動，依店家公告為準）
地址：台南市中西區民權路二段2號
電話：無
營業時間：6:20~10:15（週一公休，賣完提早收）
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