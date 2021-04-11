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茉莉巷、安平老街、深夜咖啡館！ 台南「單車放風小旅行」 品味小鎮咖啡香

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-Zephyr Yang

於 2020-10-19 出發，總共為期 2 天，一共去了 18 個景點，其中包含 安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來、安平老街、茉莉巷。 小時後只能去千篇一律的觀光景點，隨著年齡30了，懂得生活了，放慢速度看見被樹叢蓋住的手沖咖啡館、老街上只有一間的深夜咖啡館、在漁光島放空一下午⋯ 安平，愈挖愈有意思的小鎮，也要年紀到了才懂得品味她！

第 1 天

安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來 | 1 小時

來台南第一餐就從牛肉湯開始，已經是很多觀光客的傳統，對，是觀光客，在地人可能會吃碗粿、虱目魚粥等😂 24小時營業的林牛肉湯，老闆阿嬤怎麼一早就能好有朝氣招呼我？！妹妹啊！早安（台語） 話說牛肉湯當早餐實在太精緻，肉質軟嫩，湯頭厚實，清燉中帶有牛味的野性，再配上白飯，我勇健到都能一路騎單車到北門了哈哈！吃完就出發吧！

安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來。圖／Zephyr Yang
安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來。圖／Zephyr Yang

安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來。圖／Zephyr Yang
安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來。圖／Zephyr Yang

安平老街 | 1 小時

平日是孩子們校外教學的熱門目的地，假日是遊客必到的吃喝老街，只有晨間的安平老街才是屬於旅人與居民的靜謐時光，所以才有了住一晚在安平的理由呀！

安平老街。圖／Zephyr Yang
安平老街。圖／Zephyr Yang

安平老街。圖／Zephyr Yang
安平老街。圖／Zephyr Yang

安平老街。圖／Zephyr Yang
安平老街。圖／Zephyr Yang

安平老街。圖／Zephyr Yang
安平老街。圖／Zephyr Yang

茉莉巷 | 15 分鐘

安平老街一轉進來，就能在右手邊看見大名鼎鼎的茉莉巷；感謝居民，就算茉莉巷人潮不斷，仍悉心照料，花草盆栽小巧玲瓏，再加上晨間陽光輕輕撒下，實在是最棒的安平日光浴！

茉莉巷。圖／Zephyr Yang
茉莉巷。圖／Zephyr Yang

茉莉巷。圖／Zephyr Yang
茉莉巷。圖／Zephyr Yang

胭脂巷 | 15 分鐘

蝴蝶翩翩飛舞的巷子，怎麼都沒有路人、居民經過，所以我獨得這隅一小會兒，儘管還是有鳥叫呼喚著彼此

胭脂巷。圖／Zephyr Yang
胭脂巷。圖／Zephyr Yang

胭脂巷。圖／Zephyr Yang
胭脂巷。圖／Zephyr Yang

胭脂巷。圖／Zephyr Yang
胭脂巷。圖／Zephyr Yang

延平街 | 2 小時

從安平老街往北邊巷弄鑽，延平街兩側真的極美，磚紅色的老宅維護佳、石子地板乾淨整潔、牆面不時發現創意塗鴉或古玩意兒飾品，但我覺得最美的依然家家戶戶門前一盆盆花草

延平街。圖／Zephyr Yang
延平街。圖／Zephyr Yang

延平街。圖／Zephyr Yang
延平街。圖／Zephyr Yang

肆樓咖啡 | 2 小時

走一走，騎車騎一騎，也有點累了， 肆樓咖啡就在海山館旁，被滿滿綠意包圍的建築就是了，想喝手沖單品、拿鐵或只是每個人都點的千層蛋糕，都可以， 什麼都不想的午後，適合隨心情喜樂翻閱一本店裡的書籍，今天的心情適合看這本「一平方英吋的寂靜」

肆樓咖啡。圖／Zephyr Yang
肆樓咖啡。圖／Zephyr Yang

肆樓咖啡。圖／Zephyr Yang
肆樓咖啡。圖／Zephyr Yang

肆樓咖啡。圖／Zephyr Yang
肆樓咖啡。圖／Zephyr Yang

安平觀音亭 | 30 分鐘

阿北們談天泡茶的場所，全盯著我這位外地來的觀光客拜拜，然後問候我：妹妹甲飽了沒？既熟悉又懷念的台式問候（笑）我想我再待下去他們就會請我喝茶，講講我的故事了！

安平觀音亭。圖／Zephyr Yang
安平觀音亭。圖／Zephyr Yang

安平觀音亭。圖／Zephyr Yang
安平觀音亭。圖／Zephyr Yang

大魚的祝福(鯨魚裝置藝術) | 30 分鐘

白天的大鯨魚，活力十足，陽光穿透設計似能包羅萬物，承載喜悲，果然是一種祝福！

大魚的祝福(鯨魚裝置藝術)。圖／Zephyr Yang
大魚的祝福(鯨魚裝置藝術)。圖／Zephyr Yang

大魚的祝福(鯨魚裝置藝術)。圖／Zephyr Yang
大魚的祝福(鯨魚裝置藝術)。圖／Zephyr Yang

觀夕平臺 | 1 小時

一個人走有點恐怖，野狗也不少，這麼浪漫的地方，若多一個人一起壯膽，直接就親下去了吧！哈哈

觀夕平臺。圖／Zephyr Yang
觀夕平臺。圖／Zephyr Yang

養蚵世家 | 1 小時

好久沒吃到這這這這麼彈牙的蚵仔了！畢竟是老闆自家蚵棚新鮮直送，顆顆大又飽實，老闆還貼心問我口味吃的如何，如果要調整再跟她說，但我不到15分鐘就嗑完一盤炒米粉+一盤炒青菜（是正常份量的唷），公道價110元，實在是飽又暖啊！

養蚵世家。圖／Zephyr Yang
養蚵世家。圖／Zephyr Yang

養蚵世家。圖／Zephyr Yang
養蚵世家。圖／Zephyr Yang

作夥憩海邊民宿 Taiowan One Piece House - 台南安平水上活動 | 官網最低價Best Rate Guarantee | 2 小時

完了一下午也累了，小鎮小小的，回民宿休息，很快！ 喜歡寧靜、寬廣視野且親近自然，作夥憩海邊的屋主以歡迎世界旅行者來我家作客的初衷，選擇了擁有百年古蹟、舊聚落、海鮮和小吃的台南安平作為民宿基地，並懷抱航海王One Piece的精神意志，將自己心目中最棒的水上運動和水域地點分享給海內外遊客，想要聊美食、聊生態、聊人文、聊玩水，或只想待在陽台，吹一下午的安平港海風，不妨「作夥憩海邊」。

作夥憩海邊民宿 Taiowan One Piece House - 台南安平水上活動 | 官網最低價Best Rate Guarantee。圖／Zephyr Yang
作夥憩海邊民宿 Taiowan One Piece House - 台南安平水上活動 | 官網最低價Best Rate Guarantee。圖／Zephyr Yang

作夥憩海邊民宿 Taiowan One Piece House - 台南安平水上活動 | 官網最低價Best Rate Guarantee。圖／Zephyr Yang
作夥憩海邊民宿 Taiowan One Piece House - 台南安平水上活動 | 官網最低價Best Rate Guarantee。圖／Zephyr Yang

作夥憩海邊民宿 Taiowan One Piece House - 台南安平水上活動 | 官網最低價Best Rate Guarantee。圖／Zephyr Yang
作夥憩海邊民宿 Taiowan One Piece House - 台南安平水上活動 | 官網最低價Best Rate Guarantee。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館 | 1 小時

下午已經喝了咖啡配一本書，但安平靜謐的宵夜場有這間7點才營業的深夜咖費館，還是一點都不想錯過；太舒服了這個氣氛、光影和咖啡香

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang
裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang
裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang
裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang
裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang
裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang
裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

第 2 天

阿美深海鮮魚湯 | 1 小時

早上9點到，95元螃蟹粥已經賣完了！！但是海產粥也超好吃，蚵仔、小卷、魚片、蝦子，真的都是在海港海產店吃得到的鮮美，價格也是一碗只要80元，好，老闆，我可以再來一碗嗎？

阿美深海鮮魚湯。圖／Zephyr Yang
阿美深海鮮魚湯。圖／Zephyr Yang

阿美深海鮮魚湯。圖／Zephyr Yang
阿美深海鮮魚湯。圖／Zephyr Yang

台江國家公園遊客中心 | 1 小時

一個生態遊覽之旅，補一下黑面琵鷺科普，也覺得環境生態的標本太真實，真像真的；戶外地廣可以拍拍照，很有意思的伴手禮是虱目魚露和虱目魚冰棒（有得過CNN台南必吃美食唷）

台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang
台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang

台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang
台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang

台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang
台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang

台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang
台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang

La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳 | 2 小時

法國丈夫和台灣太太一起經營的法式簡餐店；沒想到在安平巷弄藏了一間這麼法式鄉村風格濃郁的餐廳，每個擺飾都極有意思，好像在參觀私人收藏所一樣，而且我跟蔣中正先生的銅像同坐哈哈！說到點餐，既然取名法國傳統手工餐廳，不點可頌和法式煎餅怎麼行，嗯！可頌裡的美乃滋極好吃，煎餅裡的台灣水果超甜！其他真的就是簡單用心的料理。

La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang
La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang

La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang
La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang

La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang
La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang

La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang
La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang

四季奶茶（開山店）10:30珍珠出爐 | 15 分鐘

加珍珠不用錢！古早味紅茶喝的不是創新絕佳滋味，是回憶。

四季奶茶（開山店）10:30珍珠出爐。圖／Zephyr Yang
四季奶茶（開山店）10:30珍珠出爐。圖／Zephyr Yang

四季奶茶（開山店）10:30珍珠出爐。圖／Zephyr Yang
四季奶茶（開山店）10:30珍珠出爐。圖／Zephyr Yang

四季奶茶（開山店）10:30珍珠出爐。圖／Zephyr Yang
四季奶茶（開山店）10:30珍珠出爐。圖／Zephyr Yang

漁光島 | 3 小時

看孩子踏浪、看玩家衝浪、玩風帆，秋天的下午就在溫暖的漁光島，聽著歡笑聲和海浪聲渡過，不，不寂寞，因為我有四季奶茶陪我！記得買食物來邊吃邊放空，然後垃圾請帶走！

漁光島。圖／Zephyr Yang
漁光島。圖／Zephyr Yang

漁光島。圖／Zephyr Yang
漁光島。圖／Zephyr Yang

漁光島。圖／Zephyr Yang
漁光島。圖／Zephyr Yang

漁光島。圖／Zephyr Yang
漁光島。圖／Zephyr Yang

深藍咖啡旗艦店 | 1 小時

焦糖千層蛋糕太太太太太好吃了啦！！尤其是餅皮薄、脆、香、甜，搭配乳香不膩口的卡士達和自家熬煮的細緻焦糖，真不枉我一路騎單車騎了20分鐘過來，採光透亮的舒服空間，誰說台南甜點只有傳統冰果室呢！

深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang
深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang

深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang
深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang

深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang
深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang

深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang
深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang

延伸閱讀：台南安平｜單車踏浪甜食咖啡放風小旅行

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