茉莉巷、安平老街、深夜咖啡館！ 台南「單車放風小旅行」 品味小鎮咖啡香

作者：Funliday-Zephyr Yang

於 2020-10-19 出發，總共為期 2 天，一共去了 18 個景點，其中包含 安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來、安平老街、茉莉巷。 小時後只能去千篇一律的觀光景點，隨著年齡30了，懂得生活了，放慢速度看見被樹叢蓋住的手沖咖啡館、老街上只有一間的深夜咖啡館、在漁光島放空一下午⋯ 安平，愈挖愈有意思的小鎮，也要年紀到了才懂得品味她！

第 1 天

安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來 | 1 小時

來台南第一餐就從牛肉湯開始，已經是很多觀光客的傳統，對，是觀光客，在地人可能會吃碗粿、虱目魚粥等😂 24小時營業的林牛肉湯，老闆阿嬤怎麼一早就能好有朝氣招呼我？！妹妹啊！早安（台語） 話說牛肉湯當早餐實在太精緻，肉質軟嫩，湯頭厚實，清燉中帶有牛味的野性，再配上白飯，我勇健到都能一路騎單車到北門了哈哈！吃完就出發吧！

安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來。圖／Zephyr Yang

安平林牛肉湯24小時營業歡迎大家一起來。圖／Zephyr Yang

安平老街 | 1 小時

平日是孩子們校外教學的熱門目的地，假日是遊客必到的吃喝老街，只有晨間的安平老街才是屬於旅人與居民的靜謐時光，所以才有了住一晚在安平的理由呀！

安平老街。圖／Zephyr Yang

安平老街。圖／Zephyr Yang

安平老街。圖／Zephyr Yang

安平老街。圖／Zephyr Yang

茉莉巷 | 15 分鐘

安平老街一轉進來，就能在右手邊看見大名鼎鼎的茉莉巷；感謝居民，就算茉莉巷人潮不斷，仍悉心照料，花草盆栽小巧玲瓏，再加上晨間陽光輕輕撒下，實在是最棒的安平日光浴！

茉莉巷。圖／Zephyr Yang

茉莉巷。圖／Zephyr Yang

胭脂巷 | 15 分鐘

蝴蝶翩翩飛舞的巷子，怎麼都沒有路人、居民經過，所以我獨得這隅一小會兒，儘管還是有鳥叫呼喚著彼此

胭脂巷。圖／Zephyr Yang

胭脂巷。圖／Zephyr Yang

胭脂巷。圖／Zephyr Yang

延平街 | 2 小時

從安平老街往北邊巷弄鑽，延平街兩側真的極美，磚紅色的老宅維護佳、石子地板乾淨整潔、牆面不時發現創意塗鴉或古玩意兒飾品，但我覺得最美的依然家家戶戶門前一盆盆花草

延平街。圖／Zephyr Yang

延平街。圖／Zephyr Yang

肆樓咖啡 | 2 小時

走一走，騎車騎一騎，也有點累了， 肆樓咖啡就在海山館旁，被滿滿綠意包圍的建築就是了，想喝手沖單品、拿鐵或只是每個人都點的千層蛋糕，都可以， 什麼都不想的午後，適合隨心情喜樂翻閱一本店裡的書籍，今天的心情適合看這本「一平方英吋的寂靜」

肆樓咖啡。圖／Zephyr Yang

肆樓咖啡。圖／Zephyr Yang

肆樓咖啡。圖／Zephyr Yang

安平觀音亭 | 30 分鐘

阿北們談天泡茶的場所，全盯著我這位外地來的觀光客拜拜，然後問候我：妹妹甲飽了沒？既熟悉又懷念的台式問候（笑）我想我再待下去他們就會請我喝茶，講講我的故事了！

安平觀音亭。圖／Zephyr Yang

安平觀音亭。圖／Zephyr Yang

大魚的祝福(鯨魚裝置藝術) | 30 分鐘

白天的大鯨魚，活力十足，陽光穿透設計似能包羅萬物，承載喜悲，果然是一種祝福！

大魚的祝福(鯨魚裝置藝術)。圖／Zephyr Yang

大魚的祝福(鯨魚裝置藝術)。圖／Zephyr Yang

觀夕平臺 | 1 小時

一個人走有點恐怖，野狗也不少，這麼浪漫的地方，若多一個人一起壯膽，直接就親下去了吧！哈哈

觀夕平臺。圖／Zephyr Yang

養蚵世家 | 1 小時

好久沒吃到這這這這麼彈牙的蚵仔了！畢竟是老闆自家蚵棚新鮮直送，顆顆大又飽實，老闆還貼心問我口味吃的如何，如果要調整再跟她說，但我不到15分鐘就嗑完一盤炒米粉+一盤炒青菜（是正常份量的唷），公道價110元，實在是飽又暖啊！

養蚵世家。圖／Zephyr Yang

養蚵世家。圖／Zephyr Yang

作夥憩海邊民宿 Taiowan One Piece House - 台南安平水上活動 | 官網最低價Best Rate Guarantee | 2 小時

完了一下午也累了，小鎮小小的，回民宿休息，很快！ 喜歡寧靜、寬廣視野且親近自然，作夥憩海邊的屋主以歡迎世界旅行者來我家作客的初衷，選擇了擁有百年古蹟、舊聚落、海鮮和小吃的台南安平作為民宿基地，並懷抱航海王One Piece的精神意志，將自己心目中最棒的水上運動和水域地點分享給海內外遊客，想要聊美食、聊生態、聊人文、聊玩水，或只想待在陽台，吹一下午的安平港海風，不妨「作夥憩海邊」。

作夥憩海邊民宿 Taiowan One Piece House - 台南安平水上活動 | 官網最低價Best Rate Guarantee。圖／Zephyr Yang

作夥憩海邊民宿 Taiowan One Piece House - 台南安平水上活動 | 官網最低價Best Rate Guarantee。圖／Zephyr Yang

作夥憩海邊民宿 Taiowan One Piece House - 台南安平水上活動 | 官網最低價Best Rate Guarantee。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館 | 1 小時

下午已經喝了咖啡配一本書，但安平靜謐的宵夜場有這間7點才營業的深夜咖費館，還是一點都不想錯過；太舒服了這個氣氛、光影和咖啡香

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

裁縫師深夜咖啡館。圖／Zephyr Yang

第 2 天

阿美深海鮮魚湯 | 1 小時

早上9點到，95元螃蟹粥已經賣完了！！但是海產粥也超好吃，蚵仔、小卷、魚片、蝦子，真的都是在海港海產店吃得到的鮮美，價格也是一碗只要80元，好，老闆，我可以再來一碗嗎？

阿美深海鮮魚湯。圖／Zephyr Yang

阿美深海鮮魚湯。圖／Zephyr Yang

台江國家公園遊客中心 | 1 小時

一個生態遊覽之旅，補一下黑面琵鷺科普，也覺得環境生態的標本太真實，真像真的；戶外地廣可以拍拍照，很有意思的伴手禮是虱目魚露和虱目魚冰棒（有得過CNN台南必吃美食唷）

台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang

台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang

台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang

台江國家公園遊客中心。圖／Zephyr Yang

La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳 | 2 小時

法國丈夫和台灣太太一起經營的法式簡餐店；沒想到在安平巷弄藏了一間這麼法式鄉村風格濃郁的餐廳，每個擺飾都極有意思，好像在參觀私人收藏所一樣，而且我跟蔣中正先生的銅像同坐哈哈！說到點餐，既然取名法國傳統手工餐廳，不點可頌和法式煎餅怎麼行，嗯！可頌裡的美乃滋極好吃，煎餅裡的台灣水果超甜！其他真的就是簡單用心的料理。

La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang

La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang

La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang

La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳。圖／Zephyr Yang

四季奶茶（開山店）10:30珍珠出爐 | 15 分鐘

加珍珠不用錢！古早味紅茶喝的不是創新絕佳滋味，是回憶。

四季奶茶（開山店）10:30珍珠出爐。圖／Zephyr Yang

四季奶茶（開山店）10:30珍珠出爐。圖／Zephyr Yang

四季奶茶（開山店）10:30珍珠出爐。圖／Zephyr Yang

漁光島 | 3 小時

看孩子踏浪、看玩家衝浪、玩風帆，秋天的下午就在溫暖的漁光島，聽著歡笑聲和海浪聲渡過，不，不寂寞，因為我有四季奶茶陪我！記得買食物來邊吃邊放空，然後垃圾請帶走！

漁光島。圖／Zephyr Yang

漁光島。圖／Zephyr Yang

漁光島。圖／Zephyr Yang

漁光島。圖／Zephyr Yang

深藍咖啡旗艦店 | 1 小時

焦糖千層蛋糕太太太太太好吃了啦！！尤其是餅皮薄、脆、香、甜，搭配乳香不膩口的卡士達和自家熬煮的細緻焦糖，真不枉我一路騎單車騎了20分鐘過來，採光透亮的舒服空間，誰說台南甜點只有傳統冰果室呢！

深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang

深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang

深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang

深藍咖啡旗艦店。圖／Zephyr Yang

延伸閱讀：台南安平｜單車踏浪甜食咖啡放風小旅行

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