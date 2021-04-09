彷彿帶了四個胃！ 嘉南14家必吃美食＆甜點　3天2夜小旅行吃不停

作者：Funliday-Amanda Lee

於 2020-09-26 出發，總共為期 3 天，一共去了 16 個景點，其中包含 林家肉燥飯、源興御香屋、林聰明砂鍋魚頭檜木館。 嘉南必吃美食、甜點都收錄在這裡囉！

第 1 天

林家肉燥飯 | 30 分鐘

聽了呱吉的直播決定這次去台南要吃的－林家肉燥飯。 正如直播所說的附近真的沒有其他地方可以去，自從吃過阿和肉燥飯後一直都沒有肉燥飯可以取代阿和在我心中的地位🤫 林家肉燥飯給的肉燥也太太太大方了吧！ 肉燥吃起來比阿和的還甜；湯頭的部份也很鮮甜，蛤蜊味非常濃厚，蛤蜊不是乾扁的那種肉，加分！各個品項價格上更是比其他家便宜太多了。 但台南肉燥、牛肉各有各的派別，我還是阿和派的。

店家資訊 ✒林家肉燥飯 地址：709台南市安南區安和路一段106號 營業時間：06:30-14:00（週日公休）

林家肉燥飯。圖／Amanda Lee

林家肉燥飯。圖／Amanda Lee

源興御香屋 | 30 分鐘

一開始看到大排長龍的人，我問了朋友這間飲料店在賣什麼？他說果汁。 心想有這麼誇張嗎，看到滿滿的人潮我就不會想排了，何況是果汁欸！ 後來因為在等砂鍋魚頭的空檔發現旁邊也有一間御香屋，而且沒什麼人在排隊，想驗證到底有多好喝可以讓人願意這樣排隊的我也買了一杯葡萄柚綠茶，結果還真的很好喝，重點是它的果肉非常非常多！整個大大消減喝飲料的罪惡感阿，所以如果看到它沒有很多人在排我還是願意花錢買它的🤤

店家資訊 ✒御香屋 地址：600嘉義市西區中山路321號 營業時間：10:00-20:00（週一、二公休）

源興御香屋。圖／Amanda Lee

林聰明砂鍋魚頭檜木館 | 2 小時

這是我一開始沒有很感興趣的一家店，本身對沙鍋魚頭無感的我，也是一種想知道為什麼大家願意花時間排隊的理由，等了四十分鐘後點完餐，餐點很快就送上來了。 湯頭完完全全是我的菜💯 湯裡有豆腐、豆皮、大白菜…，吸飽了湯的豆皮也是很美味。 但建議不太會吃魚頭的人可以直接點魚肉湯，才不會吃得很辛苦又不知道自己在忙什麼❓

店家資訊 ✒林聰明沙鍋魚頭-創始總店 地址：600嘉義市東區中正路361號 營業時間：12:00-22:00

林聰明砂鍋魚頭檜木館。圖／Amanda Lee

林聰明砂鍋魚頭檜木館。圖／Amanda Lee

幸福山丘 | 3 小時

這家的蛋糕我推巴斯克乳酪蛋糕，還有一定一定要先跟他們預訂吐司，不吃會後悔！！！

店家資訊 ✒幸福山丘 地址：600嘉義市東區東義路566巷52-1號 營業時間：10:00-18:00（週一、二公休）

幸福山丘。圖／Amanda Lee

幸福山丘。圖／Amanda Lee

幸福山丘。圖／Amanda Lee

幸福山丘。圖／Amanda Lee

Baron Scones | 1 小時

據說是嘉義第一司康。 身為司康控的我怎麼能錯過，要跟大家推薦他們茶系列的司康，茶味真的很濃厚🍵

店家資訊 ✒Baron Scones 地址：600嘉義市東區康樂街36號 營業時間：12:00-19:00（週一公休） 11:00-18:00 （六、日）

Baron Scones。圖／Amanda Lee

醇涎坊古早味鍋燒意麵 | 1 小時

鍋燒意麵也是來台南必吃的食物之一，這間在保安路上，來到這裡的時候也是滿滿的人潮，內用是自己找位子坐再點餐，之前只吃過民族鍋燒意麵，兩間比起來我覺得這間比較合我的胃口，尤其是它的麵條非常Q，湯頭也是很好喝！

店家資訊 ✒醇涎坊古早味鍋燒意麵 地址：700台南市中西區保安路53號 營業時間：06:00-22:00

醇涎坊古早味鍋燒意麵。圖／Amanda Lee

醇涎坊古早味鍋燒意麵。圖／Amanda Lee

第 2 天

家家虱目魚專賣店 | 1 小時

這家雖然不是觀光客會來吃的魚湯店、GOOGLE評價也不到四顆星，但我個人是覺得蠻好吃的！ 他的湯喝起來也是很新鮮，肉燥飯也算甜而不膩，滷蛋的部份很入味蛋黃卻不乾澀、煎魚肚很好吃😋

家家虱目魚專賣店 店家資訊 ✒家家虱目魚專賣店 地址：704台南市北區北安路一段96號 營業時間：24小時

家家虱目魚專賣店。圖／Amanda Lee

阿松割包 | 1 小時

刈包系的我怎麼能錯過堪稱台南最好吃的阿松割包！ 這家刈包和以往吃到的傳統刈包不太一樣，刈包裡多了醃蘿蔔、花生醬取代了花生粉、還有附一碗柴魚湯；醃蘿蔔讓整體口感清爽了不少，若平常吃膩了傳統刈包，阿松割包是不錯的選擇！

店家資訊 ✒阿松割包 地址：700台南市中西區國華街三段181號 營業時間：08:00-18:00（週四公休）

阿松割包。圖／Amanda Lee

阿松割包。圖／Amanda Lee

餵公子吃餅 | 15 分鐘

之前看到INSTAGRAM跳出這家一直想吃，這次終於來買了。 芋頭控的我一定要點重芋過度（原味餅皮+減糖配方大甲芋泥），餅皮很香很好吃，芋泥也是在期望中，但要價$90覺得有點貴。

店家資訊 ✒餵公子吃餅 地址：700台南市中西區國華街二段159號 營業時間：15:00-20:00

餵公子吃餅。圖／Amanda Lee

餵公子吃餅。圖／Amanda Lee

龜龜毛毛泰國奶茶 - 台南國華店 | 1 小時

不能飛曼谷的人只好點一杯來懷念當時每天都要點的泰奶。

龜龜毛毛泰國奶茶 - 台南國華店。圖／Amanda Lee

龜龜毛毛泰國奶茶 - 台南國華店。圖／Amanda Lee

安平老街 | 2 小時

拜託大家一定要去吃周氏蝦捲，蝦肉新鮮香氣十足🤤

安平老街。圖／Amanda Lee

安平老街。圖／Amanda Lee

漁光島 | 2 小時

看著海就好想下潛🥺

漁光島。圖／Amanda Lee

觀夕平臺 | 2 小時

非常推薦來這裡看夕陽🌅

觀夕平臺。圖／Amanda Lee

觀夕平臺。圖／Amanda Lee

觀夕平臺。圖／Amanda Lee

覺丸拉麵 | 1 小時

這間拉麵，很好吃！ 但要有心理準備會有滿滿的人在排隊，我們到的時候店家說可以一個小時後再回來，先付兩百元訂金保留座位。 料足、湯頭濃郁，最讓我驚豔的應該就是它的叉燒吧！叉燒很厚卻不膩，吃了兩片還是覺得意猶未盡🥰

店家資訊 ✒覺丸拉麵 地址：701台南市東區東興路275號 營業時間：11:30-14:00/17:00-20:00（週二公休）

覺丸拉麵。圖／Amanda Lee

黃火木舊台味冰店 | 1 小時

來這間一定要點它的芋泥冰+湯圓！ 上次吃到就把它列入來台南一定要吃的甜點之一。

店家資訊 ✒黃火木舊台味冰店 地址：700台南市北區海安路三段55號 營業時間：12:00-23:00（週一公休）

黃火木舊台味冰店。圖／Amanda Lee

黃火木舊台味冰店。圖／Amanda Lee

黃火木舊台味冰店。圖／Amanda Lee

黃火木舊台味冰店。圖／Amanda Lee

第 3 天

阿和肉燥飯 | 1 小時

最後最後一定要趕在搭車前來吃阿和肉燥飯！ 這次不太一樣肉燥飯多了香菜，但還是好好吃阿💯 他們的肉燥飯是我心目中的第一名、魚湯會加韭菜，如果不喜歡的可以事先和他們說哦！

店家資訊 ✒阿和肉燥飯 地址：700台南市中西區府前路一段12號 營業時間：06:30-15:30

阿和肉燥飯。圖／Amanda Lee

阿和肉燥飯。圖／Amanda Lee

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