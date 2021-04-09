美度不輸櫻花季！台南「粉紅寺廟」上百株花旗木點綴莊嚴聖地

玉山寶光聖堂為一貫道的道場，也是南台灣最大的一貫道道場，佔地非常遼闊，依著山勢而建，擁有非常好的視野，走上廟堂的最高處可飽覽南化景致及南橫公路蜿蜒不絕的景觀。而園區內栽種了上百株俗稱「泰國櫻」的花旗木，目前已迎來盛開期，莊嚴的寺廟襯著粉嫩的花旗木完全不突兀，反而增添了唯美氛圍，也成為此處的特殊景致。

▲圖片來源：IG@capricornlu66

▲圖片來源：IG@beckhamhong66

而花旗木原產泰國至越南一帶，又名泰國櫻花、平地櫻花或3月櫻，每年3月至4月盛開，花旗木花開枝條成放射狀，遠看猶如粉紅煙火炸開，駐足在樹下抬頭仰望，一串串粉嫩的花旗木搖曳著，乍看的確有幾分櫻花的錯覺。

▲圖片來源：IG@beckhamhong66

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玉山寶光聖堂往年都會有隆重的春季祭祖大典，但今年因應政府政策及防疫工作，宣布停止舉辦春季祭祖大典，但仍開放給民眾前來賞花，來賞花的同時也敬請做好自身的防疫措施。

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玉山寶光聖堂

景點地址：台南市南化區玉山里17-1號

營業時間：08:30-16:30





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