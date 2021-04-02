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南台灣超浮誇芒果奶蓋大布丁冰、情人果冰出動啦！天熱吃冰正當時

聯合新聞網 / 記者 柯意如／即時報導
南泉冰菓室「芒果奶蓋布丁冰」浮誇誘人。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室「芒果奶蓋布丁冰」浮誇誘人。圖／南泉冰菓室 提供

到南台灣旅遊，就是要吃黃澄澄的新鮮芒果冰，天熱來上一碗，不但可以品嘗到香甜多汁的水果滋味，還有超浮誇的奶蓋+布丁，層層堆疊搖搖晃晃好誘人，讓甜點冰品控一次大滿足！

位於台南安平區人氣冰品店「南泉冰菓室」，近日大熱賣的「芒果奶蓋布丁冰」，滿滿芒果加上Q嫩布丁，淋上香濃奶蓋，豐富滋味讓人欲罷不能，浮誇造型更是打卡焦點，芒果系列可搭配成「芒果牛奶冰」、「芒果布丁牛奶」、「芒果奶蓋布丁冰」等人氣商品，吃得大滿足。

南泉冰菓室各式「芒果冰」。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室各式「芒果冰」。圖／南泉冰菓室 提供

另外還有「南泉冰菓室」特別推薦的美麗翠綠色「情人果冰」，端上桌就讓人直吞口水，入口透心涼，酸甜爽口是夏天良伴。

南泉冰菓室情人果冰。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室情人果冰。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室店內芒果滿滿。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室店內芒果滿滿。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室各式水果冰當日賣完為止。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室各式水果冰當日賣完為止。圖／南泉冰菓室 提供

店家表示，每日各式冰品都是新鮮限量，賣完提早打烊，販賣情況依照當日而定，詳細資訊可上粉絲團查詢。

哪裡吃

南泉冰菓室

地址：台南市安平區安平路270號

芒果牛奶冰 160

芒果布丁牛奶冰 180

芒果奶蓋布丁冰 190

情人果冰 100

售價僅供參考以店家現場實際公告為準

南泉冰菓室位於台南安平。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室位於台南安平。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室復古擺設。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室復古擺設。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室位於台南安平。圖／南泉冰菓室 提供
南泉冰菓室位於台南安平。圖／南泉冰菓室 提供

冰品 古早味 芒果冰 水果 甜點

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