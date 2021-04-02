南台灣超浮誇芒果奶蓋大布丁冰、情人果冰出動啦！天熱吃冰正當時

到南台灣旅遊，就是要吃黃澄澄的新鮮芒果冰，天熱來上一碗，不但可以品嘗到香甜多汁的水果滋味，還有超浮誇的奶蓋+布丁，層層堆疊搖搖晃晃好誘人，讓甜點控冰品控一次大滿足！

位於台南安平區人氣冰品店「南泉冰菓室」，近日大熱賣的「芒果奶蓋布丁冰」，滿滿芒果加上Q嫩布丁，淋上香濃奶蓋，豐富滋味讓人欲罷不能，浮誇造型更是打卡焦點，芒果系列可搭配成「芒果牛奶冰」、「芒果布丁牛奶」、「芒果奶蓋布丁冰」等人氣商品，吃得大滿足。 南泉冰菓室各式「芒果冰」。圖／南泉冰菓室 提供

另外還有「南泉冰菓室」特別推薦的美麗翠綠色「情人果冰」，端上桌就讓人直吞口水，入口透心涼，酸甜爽口是夏天良伴。 南泉冰菓室情人果冰。圖／南泉冰菓室 提供 南泉冰菓室店內芒果滿滿。圖／南泉冰菓室 提供 南泉冰菓室各式水果冰當日賣完為止。圖／南泉冰菓室 提供

店家表示，每日各式冰品都是新鮮限量，賣完提早打烊，販賣情況依照當日而定，詳細資訊可上粉絲團查詢。

哪裡吃

南泉冰菓室

地址：台南市安平區安平路270號

芒果牛奶冰 160

芒果布丁牛奶冰 180

芒果奶蓋布丁冰 190

情人果冰 100