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台南IG打卡新景點！走入時光隧道 重返日治時期拍出森系美照
【圖／文：行遍天下】
中式樓閣建築、荷蘭時期城堡、日本風格老宅、美援時期軍官宿⋯⋯台南，除了美味小吃，也充滿著吸睛的時代建築。春暖花開的時節，就前往台南好好地放鬆，賞景、美食、採果、泡湯！在台南，可以欣賞到歷史多元文化在這裡融合、發亮發光，得以沉湎古風也可以享受文創魅力。
愛的迫降在美援時期空軍宿舍
台南旅行的第一站就是市區熱門IG打卡新景點—「水交社文化園區」，園區自然景觀設計近日獲得「2020金點設計獎」(GoldenPinDesignAward)的殊榮。8棟將校級的日式豪華宿舍周圍佈滿了隨風飛舞的紫葉狼尾草，紫紅色的草梗和彎垂的紅棕色花穗，輕鬆就能拍出充滿森系的紀念照。
豪華的日式宿舍群，曾是日治時期駐防台南機場的海軍航空隊官兵居所，國民政府遷台後，由空軍總部接收成為443聯隊基地，並陸續興建眷舍提供國軍官兵住宿。
2004年成為了「原水交社宿舍群暨文化景觀」指定古蹟，是保存眷村文化的重要據點。慢慢在戶外庭園與八大主題館之間穿梭，有刻畫美軍在台近30年間的歷史足跡，有雄偉的戰鬥機，也有充滿生活感的懷舊眷村時光。
景點推薦
水交社文化園區
地址：台南市南區興中街118號
電話：06-263-3467
營時：09:00∼17:00（週一、二休）
門票：50元
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