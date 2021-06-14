走入時光隧道！ 疫後再訪台南菁寮老街 穿復古旗袍遊古城毫無違和感

作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-02-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 無米樂菁寮嫁妝老街、仙湖農場、174翼騎士驛站。 穿膩了時裝了嗎？來場復古變裝秀吧！古色古香的建築和氛圍，彷彿走入時光隧道，毫無違和感的融入其中，為這場旅行創造美好的回憶吧！

第 1 天

無米樂菁寮嫁妝老街 | 2 小時

因為一部紀錄片”無米樂”而聲名大噪的後壁鄉間小村，紀錄片中的靈魂人物，崑濱伯、文林伯、瑞祥伯、正義伯，以及剛離開不久的煌明伯，帶出了台南農村的處世精神及生活哲學。 看過俗女養成記嗎？小嘉玲的家-金德興中藥舖，後壁並沒有太多商業氣息，阿公阿嬤依舊維持著純樸的務農工作和最真性情生活方式，走進村子裡就感受到一種時光倒流懷舊感。

仙湖農場 | 2 小時

仙湖農場的入園方式收門票，每人$150其中$100可以抵園內消費，一望無際的山景搭配無邊際泳池，近期成為了IG打卡熱點，園區廣大且有許多的小動物。有雞🐔，小豬🐷，狗🐶，兔子🐰，仙湖農場可說多方經營，有餐廳、民宿、咖啡店、農場。 厭倦都市的生活嗎？逃離忙碌的環境來到山中放鬆一下吧！

174翼騎士驛站 | 1 小時

174翼騎士驛站，位於台南東山174縣道45.8公里處，是由一座廢棄農舍改建的景觀咖啡廳。 園區內只有少許停車位，如果滿了請找路邊停車，餐點有早午餐、義大利麵、燉飯、咖啡、冰沙、炸物、蛋糕、茶飲。每人低消為$100元，無服務費，無限制用餐時間，點餐後採叫號取餐。 12公尺長天空步道，限四人進入，每組拍照時間為五分鐘。來東山玩超顧眼睛，綠油油的山景，別再一直滑手機囉！

東原老街 | 1 小時

曾因日式黑糖會社(前大埔糖廠)的設立而街聲鼎沸一時，有戲院、餐廳、酒家、旅社和各式雜貨店等，糖廠走入歷史後，人潮也隨之凋零散去，老一輩人稱為前大埔的東原社區，仍保留著些許過去風華歲月的建築與痕跡，漫步在寧靜的東原老街上，想像著當年熱鬧的氣氛。

第 2 天

台灣白河萬里長城 | 4 小時

白河萬里長城入園門票$299/人，相較其他復古景點覺得白河萬里長城門票有點高，不過，門票可以免費體驗戲服15分鐘唷！ 當天沒有什麼遊客，姐妹們出遊肯定拍照拍不停，服務人員看我們玩到這麼起勁不忍心打擾，偷偷的讓我們多穿了古裝玩好一陣子🤪🤪 龍門客棧瞬間來到古代驛站，店小二，來壺女兒紅吧！

十鼓文化村 | 3 小時

十鼓仁糖文創園區是日治時代老糖廠改建而成的藝術文化村，園區內有刺激的煙囪溜滑梯、飛天宅急便，還可以欣賞劇場鼓樂表演，就像來到大人版的遊樂園！

春蚵嗲 | 1 小時

來到台南都要來個國華街走九遍，吃爆台南國華街美食!!!這攤是一定會來吃的-春蚵嗲，實在太好吃了，絕對是停下來吃一波再走，酥脆的外皮加上鮮甜的蚵仔搭配翠綠高麗菜，每次都想打包老闆和攤位帶走。

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