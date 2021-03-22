台南「漁光島藝術節」現場圖搶先看！3/27全面封島，免費接駁車資訊必看

台南最美「漁光島藝術節」即將於3/27正式登場，主辦方不僅邀請13組藝術家為漁光島創作作品，還規劃了2場表演、2大市集及5款限定活動，像是開幕當日可以欣賞台灣樂團I Mean Us、音樂藝術家雷光夏的表演，截至4/18為止讓大家都有機會來場療癒之旅。由於展覽期間將實施封島管制，今天不僅會跟大家分享藝術作品現場圖，還會提供官方釋出的免費交通資訊，本週出動前記得做好功課才能玩得盡興！

裝置藝術作品現場圖

阿部乳坊《將變成樹與天空》。圖／IG@beckhamhong66授權

「2021漁光島藝術節」以「安棲之嶼」為主題，共邀請13組藝術家，包含阿部乳坊、何采柔、徐婷、范承宗、南藝大建築所Group B團隊、禹禹工作室、建築師石昭永、蔡筱淇及日本藝術家吉川公野雙人組、邱承宏、陳建智、曾靖婷、設計師Ali Chen、漁光國小學生、劉致宏等，巧妙結合在地環境，打造一場療癒的視覺饗宴。

范承宗《荃屋》。圖／IG@beckhamhong66授權 徐婷《平行宇宙》。圖／IG@beckhamhong66授權 何采柔《起伏》。圖／IG@beckhamhong66授權

此屆展覽作品完美與沙灘、樹林、夕陽融合，在藝術家們的巧思與巧手協作下，現場圖不僅完美還原最早公開的模擬圖，搭配大自然場景更為吸睛，美度大升級，民眾屆時可循著島嶼，探索散佈各個角落的作品。而攝影玩家阿瑋也建議，想攝下藍天背景務必中午前抵達，早上10點拍為最佳時機。

石昭永《夢想之框》。圖／IG@beckhamhong66授權

邱承宏《漁光》。圖／IG@beckhamhong66授權 蔡筱淇&吉川公野《海的耳語》。圖／IG@beckhamhong66授權

封島交通資訊

漁光島藝術節展期間，每日10:00至18:00全民封島，漁光大橋入口「禁止汽、機車進入」，僅開放接駁車、當地居民、當地商家及公務用車通行，一般遊客可搭乘免費接駁專車，或選擇步行進入漁光島，其他時間則可自由進出。

而民眾最好奇的接駁車約每15分鐘一班，分別於「安億停車場」、「億載金城」、「健康育平路口」（假日限定）、「漁光島」設站，若透過高鐵、公車、自駕也都各有方式抵達，大家快碼起來吧！

圖／2021漁光島藝術節

2021漁光島藝術節

地點：台南市安平區漁光路114號（漁光島月牙灣）；展期：3/27至4/18

陳建智《脫殼激動》。圖／IG@beckhamhong66授權 曾靖婷《築林織間》。圖／IG@beckhamhong66授權 Ali Chen&億載國小分校學生《漁光島國國旗》。圖／IG@beckhamhong66授權

延伸閱讀：

．全台最早「繡球花海」搶先盛開！苗栗農場還能入住繡球花房

．太驚艷！彰化最美限定景點「彩虹羽毛隧道＋粉色竹林」 全新藝術造景打卡必拍